Desde Santi Cazorla liderando el ascenso del Real Oviedo hasta la gloriosa tercera etapa de Carlos Tevez en Boca Juniors: las mejores despedidas en el club de su infancia de la historia del fútbol
Cuando la retirada se acerca, naturalmente hay menos opciones que explorar para los futbolistas de élite. Muchos buscan un último gran contrato, aunque eso signifique aceptar un traspaso a una división menos prestigiosa, para asegurarse una mayor estabilidad económica para ellos y sus familias.
Pero también es igual de habitual que los jugadores busquen la estabilidad de una ciudad o una cultura familiar, y que intenten devolver algo a los clubes a los que apoyaban o en los que aprendieron el juego cuando apenas estaban empezando. Los regresos a casa pueden permitir a figuras icónicas completar un perfecto arco narrativo, generando una poderosa mezcla de satisfacción emocional, consolidación del legado y cierre personal.
Estos movimientos están impulsados por un profundo afecto y lealtad, no por dinero. Uno de los mejores ejemplos llegó justo el mes pasado, cuando el exjugador del Manchester United Ander Herrera volvió al Real Zaragoza después de 15 años fuera, acordando donar la totalidad de su salario a la fundación del club.
Herrera es una anomalía porque jugar gratis no tiene precedentes, pero muchas otras estrellas han aceptado sueldos considerablemente más bajos para reforzar sus vínculos emocionales con sus primeros clubes. El deseo de lograr éxitos tangibles también sigue ardiendo con fuerza hasta el final. De hecho, la leyenda argentina Ángel Di María regresó a Rosario Central como agente libre en 2025 y lideró su camino hacia su primer título de liga desde 1987 en su primera temporada completa de vuelta.
A continuación, GOAL repasa siete de los mejores epílogos en el club de su infancia de todos los tiempos, empezando por una leyenda del AC Milan que puso fin a su carrera en Lisboa...
Rui Costa - Benfica
Rui Costa fue un centrocampista de talla mundial que se movía por el campo con un equilibrio supremo y tenía la capacidad de poner el balón donde quería desde cualquier lugar. El AC Milan se benefició de su genialidad durante cinco años, entre 2001 y 2006, ganando la Serie A y la Champions League mientras formaba parte de una plantilla repleta de estrellas en la que también estaban Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Kaka y Andriy Shevchenko.
Fue en el Benfica donde Rui Costa forjó su identidad como futbolista, y prometió que regresaría algún día después de dejar el club para fichar por la Fiorentina en 1994. El internacional portugués cumplió su palabra al concretar su regreso al Estádio da Luz en mayo de 2006, después de llegar a un acuerdo para rescindir su contrato con el Milan.
Aunque la nostalgia fue un factor para Rui Costa, también estaba decidido a sacar al Benfica de una crisis. Terminó en una lejana tercera posición en la lucha por el título de la Liga de Portugal 2005-06 y la plantilla había perdido por completo su identidad.
La primera temporada de Rui Costa de vuelta estuvo marcada por las lesiones, pero su presencia devolvió madurez y estándares de élite al vestuario, y el Benfica emprendió una emocionante carrera hasta los cuartos de final de la Copa de la UEFA. Recuperó su mejor estado físico la temporada siguiente y ganó el premio al Jugador del Año del Benfica en 2007.
El icono del Milan disputó 48 partidos en todas las competiciones y aportó siete goles, incluido un impresionante doblete que ayudó al Benfica a superar al Copenhague en la fase previa de la Champions League. «Creo que es incluso demasiado inteligente para sus propios compañeros», dijo el entrenador del Copenhague, Stale Solbakken, después del partido.
Los premios tangibles siguieron resistiéndose al Benfica, pero Rui Costa dejó al club en una posición de armonía. Recibió una ovación atronadora tras su partido de despedida, una victoria por 3-0 sobre el Vitoria Setubal, y dijo a la afición entregada: «Hoy termina para mí algo que empecé a hacer cuando tenía nueve años. Pero, en lugar de llorar, como he hecho en otras ocasiones, voy a sonreír mucho, porque termino mi carrera donde soñé que lo haría: en el Benfica. Nada superará la felicidad que siento».
Después, Rui Costa pasó a ejercer un rol de director deportivo y asumió la presidencia del Benfica en 2021, un cargo que sigue ocupando a día de hoy.
Diego Milito - Racing Club
Diego Milito fue claramente un talento tardío. Se labró un nombre en Europa como un delantero fiable tanto en el Genoa como en el Real Zaragoza, pero no tuvo su gran oportunidad hasta los 30 años, cuando Jose Mourinho decidió llevárselo al Inter.
El delantero argentino pasó a desempeñar un papel clave en la impresionante carrera del Inter hacia el triplete de la temporada 2009-10, marcando los dos goles en su victoria en la final de la Champions League ante el Bayern de Múnich. Pasó cuatro años más en San Siro antes de volver sobre sus pasos hacia Racing Club, el club argentino en el que debutó como profesional en 1999.
Después de marcar en su segundo debut con Racing, Milito pasó a capitanear al equipo hasta el título de la Primera División argentina (Torneo Transición), poniendo fin a una sequía de 13 años sin trofeos y convirtiéndose al mismo tiempo en el único jugador en ganar dos títulos nacionales con el club a través de generaciones distintas. Racing ganó ocho de sus últimos nueve partidos, y Milito firmó nueve contribuciones de gol en solo 17 apariciones en total pese a tener 35 años.
«No me lo puedo creer, es la culminación de un sueño. Esto es tocar el cielo con las manos», dijo Milito tras la decisiva victoria por 1-0 sobre Godoy Cruz en la última jornada. El querido delantero se retiró en 2016 y pasó a convertirse en secretario técnico de Racing, ampliando aún más su legado al modernizar la estructura deportiva del club.
Dirk Kuyt - Feyenoord
Dirk Kuyt es más conocido por su etapa de seis años en el Liverpool, donde se convirtió en uno de los favoritos de la afición por su incansable ética de trabajo y su facilidad para marcar goles importantes. También firmó 24 goles en 104 partidos con la selección de Países Bajos, representando a su país en cinco grandes torneos.
Pero se puede defender que su mejor versión llegó con la camiseta del Feyenoord. Kuyt sumó 70 goles para el gigante neerlandés en su primera etapa en De Kuip, y añadió otros 38 a su cuenta tras regresar en 2015 después de un paso por el Fenerbahce. Marcó 23 de ellos en una sobresaliente campaña de regreso a casa en la que el Feyenoord conquistó la KNVB Cup, y además repartió cinco asistencias.
A pesar de tener 36 años, Kuyt también participó en 21 goles en la temporada 2016-17, incluido un impresionante hat-trick contra el Heracles en la última jornada del curso que dio al Feyenoord su primera Eredivisie en 18 años.
«Sabía cuando volví hace dos años que podíamos ganar el campeonato. Y todos se rieron de mí cuando lo dije», declaró Kuyt a los periodistas. «He jugado una final de la Champions League y una final de la Copa del Mundo, y en clubes muy populares. Pero este es el mejor momento de mi carrera».
Tres días después de levantar el trofeo, Kuyt colgó las botas y dio el salto a los banquillos, con el Feyenoord dándole su primera oportunidad como entrenador del equipo sub-19.
Robin van Persie - Feyenoord
Al igual que Kuyt, Robin van Persie se convirtió en uno de los mejores delanteros de la Premier League después de curtirse en el Feyenoord. Fue prolífico en el Arsenal y llevó al Manchester United al título en 2012-13, antes de seguir el mismo camino que Kuyt y poner fin a su carrera en el Fenerbahce.
Sin embargo, también tenía una cuenta pendiente en De Kuip. Van Persie rescindió su contrato con el Fenerbahce en enero de 2018 para regresar al Feyenoord a los 34 años, y tuvo un impacto inmediato. El neerlandés firmó siete goles en 14 partidos, afianzando su condición de ídolo de la afición con una magnífica vaselina en la victoria por 3-0 del Feyenoord sobre el AZ Alkmaar en la final de la KNVB Cup.
Van Persie fue nombrado entonces capitán para la temporada 2018-19, que confirmó que sería la última de su carrera como futbolista profesional, y dio un brillante ejemplo a sus compañeros con 18 goles en todas las competiciones. Se convirtió en el jugador de más edad en la historia de la Eredivisie en marcar dos goles en De Klasseiker, cuando el Feyenoord arrolló al Ajax por 6-2, logró su primer hat-trick en la competición en una victoria por 4-0 sobre el FC Emmen y marcó un magnífico lanzamiento de falta para dar al equipo un vital triunfo en casa por 2-1 ante el Vitesse.
Esos momentos significaron mucho para la afición, y Van Persie jugó con una sonrisa que había estado en gran medida ausente en los años anteriores. «Había perdido la diversión», dijo a Algemeen Dagblad. «No quería terminar así, sin disfrutar. La diversión ha vuelto en el Feyenoord».
Van Persie, que ocupa el segundo puesto en la lista histórica de máximos goleadores de Países Bajos, regresó finalmente al Feyenoord de nuevo en 2025, esta vez como entrenador. A pesar de llevar al club al segundo puesto de la Eredivisie y a la clasificación para la Champions League en su única temporada completa al mando, Van Persie fue despedido después de 16 meses, pero sigue grabado en la leyenda de De Kuip.
Carlos Tevez - Boca Juniors
Carlos Tevez se consolidó entre los delanteros de élite de Europa durante etapas cargadas de títulos en el Manchester United, el Manchester City y la Juventus, pero su corazón siempre perteneció a Boca Juniors. El feroz delantero argentino dejó inicialmente La Bombonera en 2005, pero regresó 10 años después para dos temporadas y volvió a firmar por el club de nuevo en 2018.
Su tercera y última etapa fue quizá la más impactante de todas, con cuatro títulos conquistados en tres años, entre ellos dos de la Primera División. Tevez sumó 45 participaciones de gol en 112 apariciones, y la más memorable de todas llegó en la última jornada de la campaña 2019-20.
Boca estaba un punto por detrás de su eterno rival, River Plate, antes de su choque con Gimnasia y Esgrima La Plata, dirigido nada menos que por el ídolo y amigo de Tevez, Diego Maradona. Tevez conectó un dramático disparo ganador desde 20 yardas en los últimos minutos que terminó dando a Boca el título porque River solo pudo empatar su último partido, y lo celebró subiéndose a las vallas del campo, replicando las escenas de su primer éxito liguero con el club en 2003.
Puso fin a su carrera en junio de 2021, citando agotamiento mental tras la pérdida de su padre en una emotiva rueda de prensa. «Mi sangre no es roja, es azul y amarilla», declaró Tevez aquel día, y el amor que siente por Boca siempre ha sido correspondido, con el presidente del club y también leyenda Juan Roman Riquelme concediéndole pleno acceso a La Bombonera para un partido homenaje de estrellas el próximo diciembre.
Marcelo - Fluminense
El lateral brasileño Marcelo dejó Fluminense para fichar por el Real Madrid en 2005, y terminó convirtiéndose en uno de los jugadores más laureados de la historia del Bernabéu, con 25 títulos antes de marcharse como agente libre en el verano de 2022. Después pasó cinco meses olvidables en el Olympiacos antes de sellar un romántico regreso a Fluminense, y más de 30.000 aficionados acudieron a su presentación en el Maracaná.
"Es el mejor momento de mi vida, vuelvo a casa. ¡Gracias a todos! Estoy seguro de que tendremos un año maravilloso", dijo Marcelo a la multitud, en unas palabras que resultaron proféticas. En abril, Marcelo abrió el marcador con un brillante gol en solitario en la victoria de Fluminense por 4-1 ante Flamengo en la vuelta de la final del Campeonato Carioca para conquistar el título, superando con maestría a dos defensas antes de enviar el balón al fondo de la red junto al palo largo.
Marcelo también tuvo un papel destacado en el camino de Fluminense hacia la final de la Copa Libertadores, y fue titular en el gran duelo del Maracaná contra Boca Juniors. Fluminense se impuso por 2-1 en un vibrante partido tras la prórroga, y Marcelo se convirtió en apenas el 12º jugador en ganar tanto la Copa Libertadores como la Champions League.
Rompió a llorar tras el pitido final, y más tarde contó a ESPN: "El Real Madrid lo entenderá. Es mi título más importante, a nivel de clubes, porque es el club que me crió". Marcelo añadió a Globo que sentía que "tenía una deuda" con Fluminense, y difícilmente podría haber hecho más para saldarla.
Marcelo añadió la Recopa Sudamericana a su colección de títulos en marzo del año siguiente, pero su contrato fue rescindido ocho meses después tras una discusión en la banda con el entonces entrenador Mano Menezes. No quedó una tensión duradera entre el jugador y el club, eso sí, y Fluminense rindió un homenaje especial a Marcelo al renombrar su campo de entrenamiento con el nombre del brasileño, que se retiró oficialmente en febrero de 2025.
Santi Cazorla - Real Oviedo
Santi Cazorla pasó siete años en la cantera del Real Oviedo, pero se vio obligado a marcharse siendo adolescente cuando el club atravesó graves problemas financieros, iniciando finalmente su carrera profesional en el Villarreal. Tuvo tres etapas distintas en el Villarreal, además de pasar por el Recreativo Huelva, el Málaga y el Al-Saad, y también formó parte de la selección española que ganó de manera consecutiva la Eurocopa en 2008 y 2012.
El Arsenal fichó a Cazorla tras ese último torneo, y se convirtió en un ídolo del Emirates gracias a su majestuosa capacidad de creación y su versatilidad, ganando dos FA Cup con Arsene Wenger. También conquistó seis títulos más en Catar con el Al-Sadd, antes de volver a fichar por el Oviedo a los 38 años con un contrato inicial de un año en agosto de 2023.
Cazorla insistió en jugar por el salario mínimo permitido, que según se informó era de apenas 91.000 € por temporada, y en que el 10 por ciento de las ventas de sus camisetas se reinvirtiera en la cantera. También se marcó de inmediato el objetivo de devolver al Oviedo a La Liga tras 24 años de ausencia.
Los Carbayones lo lograron en la temporada 2024-25, y Cazorla fue clave en ese éxito. El Oviedo alcanzó el play-off tras terminar tercero en Segunda División y eliminó al Almería en las semifinales por un global de 3-2, con Cazorla saliendo desde el banquillo para marcar el gol de la victoria de falta en la vuelta. También marcó en la final contra el Mirandes, transformando un penalti que impulsó una memorable remontada por 3-2 del Oviedo.
El contrato de Cazorla expiró entonces, pero el jugador de 40 años firmó una ampliación de un año para tener una última oportunidad en La Liga con el club de su infancia. Por desgracia, el Oviedo acabó último en la clasificación y descendió de inmediato, pese a los esfuerzos de Cazorla, que fue utilizado principalmente como revulsivo.
Aun así, fue una manera feliz de poner el broche a su ilustre carrera, como escribió el español en X al confirmar su retirada: "Ahora que todo termina, que las botas se cuelgan y que el ruido se convierte en silencio, todo encaja, porque el final no fue en cualquier lugar: estaba en casa".