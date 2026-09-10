Oaktree quiere un club satélite para el Inter: tres opciones, inversión de 25/40 millones

Parece que ha pasado una eternidad desde que el fondo de inversión Oaktree prestó 275 millones de euros a la familia Zhang, en dificultades en la gestión económica del Inter tras el Covid, entrando de hecho por primera vez en el mundo del fútbol. En aquel momento, la idea declarada era no querer convertirse de ningún modo en una propiedad que gestionara un club y, sin embargo, con el paso de los años, el fondo estadounidense parece haberle cogido el gusto.

Hoy, de hecho, como informan Gazzetta dello Sport y Corriere dello Sport, incluso está pensando en ampliar su galaxia de inversiones. La idea es añadir al Inter otro club «satélite».



