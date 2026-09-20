«¡Copiaré sus palabras!»: Marco Silva exige igualdad arbitral y prohíbe los empates en el derbi de Oporto

El entrenador del Benfica, Marco Silva, analizó el explosivo O Clássico de este domingo ante el FC Porto en el Estádio do Dragão, con el liderato de la Primeira Liga al alcance de la mano. Las Águilas están a dos puntos de su rival y pueden superar al campeón con una victoria.

Silva confirmó que el centrocampista Enzo Barrenechea se someterá a una prueba física a última hora, mientras que el resto de los integrantes de la plantilla siguen disponibles.

A pesar de reconocer la ligera ventaja del Porto como local, el técnico insistió en que el Benfica afronta el partido centrado por completo en sumar los tres puntos.