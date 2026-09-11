El 25 de agosto de 2026 causó revuelo la noticia de que los exprofesionales del Bayern de Múnich Thomas Müller, Mats Hummels, Yann Sommer y Lucas Hernandez, junto con el grupo inversor LEAD/ADvantage, habían adquirido por alrededor de 40 millones de euros el 90 por ciento de las acciones del club de la Primeira Liga portuguesa Estrela Amadora.

Ante los nombres ilustres de los inversores, el verdadero protagonista de esta operación pasó un poco desapercibido. El nuevo presidente del club y CEO de Estrela Amadora es un muniqués de apenas 35 años que en los últimos diez años se convirtió en uno de los empleados más importantes en la sombra del Bayern de Múnich y cuya salida este verano dejó en el equipo detrás del equipo un vacío tan grande como el de la ex team manager y responsable de estrategia Kathleen Krüger, que ahora es presidenta ejecutiva del Hamburgo SV.

La cara juvenil de Johannes Mösmang, así se llama el nuevo CEO de Estrela Amadora, seguramente les resultará conocida a muchos aficionados al fútbol. Siempre que el Bayern fichaba a un nuevo jugador en los últimos años y le mostraba su nuevo hogar y lugar de trabajo, tarde o temprano Mösmang aparecía inevitablemente en la imagen.

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¿Qué hizo Johannes Mösmang en el Bayern de Múnich?

Durante mucho tiempo fue responsable de integración, más tarde jefe de atención al jugador y al final también trabajó en scouting. Entre sus muchas tareas estaba recoger a los nuevos fichajes en el aeropuerto, enseñárselo todo, ayudarles con los trámites administrativos, traducir cuando hacía falta y, simplemente, estar ahí para ellos. Con algunos fichajes posteriores, Mösmang ya habría estado en contacto por Instagram antes incluso de que los responsables del Bayern se dirigieran oficialmente a ellos. El encargado de atender a los jugadores como abrepuertas. Hay que imaginarse a Mösmang como un buen oyente y un susurrador de jugadores extraordinario, que entendía muy bien cómo funciona el fútbol actual.

Así que quien en su día fue el "chico para todo" en el Bayern (Mösmang sobre Mösmang) es ahora presidente ejecutivo de un club de primera división en Portugal y también negocia con sus antiguos jefes sobre traspasos de jugadores. Porque a finales de julio Lovro Zvoranek, cedido en las últimas temporadas por el Bayern al Sturm Graz y al Grasshoppers Zúrich, se marchó a Amadora por una cifra de traspaso de 1,5 millones de euros. Aunque Mösmang y el grupo inversor aún no mandaban oficialmente en el suburbio de Lisboa, la adquisición todavía no se había completado, ya habrían estado actuando al menos como asesores desde principios de julio. Los alemanes también habrían estado ya implicados en la venta del central Otavio al Eintracht Frankfurt por cinco millones de euros de traspaso.

¿Qué tiene que ver Johannes Mösmang con la leyenda del Bayern Claudio Pizarro?

Que el intercambio con los muniqueses podría seguir siendo estrecho fue algo que Mösmang dejó entrever en su presentación en Amadora a finales de agosto. La relación con el Bayern continuará, "como ya ocurrió con la llegada de Lovro Zvonarek", dijo entonces Mösmang.

Por cierto, como constatan satisfechos los periodistas portugueses, en buen portugués. Mösmang habla con fluidez cinco idiomas: además de sus lenguas maternas, alemán y español, también inglés, portugués y francés, además de algo de italiano. Bendecido quien tiene un padre alemán y una madre peruana y además vivió tres años en su juventud en São Paulo, en Brasil, donde jugó al fútbol; en las categorías inferiores del FC Sao Paulo, Mösmang jugó como centrocampista y lateral derecho, entre otros junto al ex del Tottenham Lucas Moura. Mösmang no llegó al profesionalismo, pero el fútbol se convirtió igualmente en su profesión.

Tras su regreso a Alemania y después de completar con éxito el bachillerato, Mösmang estudió Derecho en Heidelberg y, en paralelo, jugó entre otros en el FC Bammental, el club de origen de Hansi Flick. Llegó al Bayern a través de unas prácticas, que en su día le consiguió probablemente el peruano más famoso de Múnich: Claudio Pizarro, viejo y cercano amigo de la familia Mösmang. El mundo del fútbol es pequeño.

Los inversores de Estrela Amadora jugaron en su día en una liga de Kickbase

Entre las primeras tareas de Mösmang en el Bayern de Múnich estuvo facilitarle la adaptación en Múnich al portugués Renato Sanches. Mösmang traducía para Sanches, le ayudaba con gestiones administrativas, jugaba con él a la PlayStation y demás. Sanches, que, casualidades de la vida, nació en Amadora, tampoco logró asentarse finalmente en el Bayern ni en dos intentos; el centrocampista, que en su día fue considerado un supertalento y candidato al Balón de Oro, tiene ahora 29 años y, tras muchos giros y contratiempos, está sin club desde este verano.

Pero Mösmang hizo carrera rápidamente en el campeón récord. Y así, al famoso cuarteto que ahora se ha hecho con Estrela Amadora le une, por supuesto, el hecho de que todos se conocen del Bayern de Múnich. Pero, sobre todo, les une que todos tienen una relación estrecha con Mösmang. En las redes sociales hay todo tipo de fotos de Mösmang con Müller, Hummels y Hernandez. Además, al menos desde la pandemia todos juegan en una liga común de Kickbase. En un podcast de 2021 que merece la pena escuchar, Mösmang cuenta a los creadores de la app de fantasy football su trayectoria y la afición por Kickbase de él, Hummels, Müller y compañía. Ahora los colegas de Kickbase van un paso más allá: del fantasy football a la gestión real.

¿Por qué la Liga Portugal es tan interesante para los inversores?

¿Pero por qué Portugal? Las razones son evidentes: la Liga Portugal, naturalmente sobre todo gracias a los clubes más potentes Benfica, Sporting y FC Porto, no está tan lejos de las cinco grandes ligas de Europa. El nivel deportivo es comparable al de las ligas belga y neerlandesa, y en cualquier caso mejor que el de la Bundesliga austríaca. En el coeficiente UEFA a cinco años, la liga ocupa actualmente la sexta plaza, por detrás de la Ligue 1.

A ello se suma un modelo de negocio de los clubes portugueses especialmente lucrativo para los inversores, ya que desde siempre se entienden como clubes formadores y vendedores. Las estructuras de scouting y desarrollo de jugadores se encuentran a un alto nivel, y a eso se añade también cierta habilidad negociadora de los actores portugueses. "Los diez clubes más exitosos al margen de Benfica, Porto y Sporting han generado en diez años, en conjunto, más de 700 millones de euros de balance positivo en traspasos. No es un secreto a voces, es el modelo de negocio del país", dijo recientemente Felix Krüger, en su día mano derecha de Max Eberl como coordinador deportivo en RB Leipzig y ahora presidente del club portugués de cuarta división Sintrense, al Münchner Merkur.

Mösmang también explicó las ventajas de la liga portuguesa. No hay "restricciones a la hora de fichar a extranjeros no comunitarios. Eso significa: puedo fichar jugadores de cualquier parte del mundo". Y ese es, al parecer, el plan: Amadora debe convertirse en trampolín para talentos procedentes de países en desarrollo futbolístico. Este verano, sin embargo, llegaron primero jugadores de Serbia (el nuevo capitán Stefan Lekovic, 22 años, procedente del Estrella Roja de Belgrado), España (Joan Jordan, 32, del Sevilla FC), Francia (Lucas Mincarelli, 22, desde Montpellier) o Alemania (además del ya mencionado Zvoranek, también el cedido del Stuttgart Jeremy Arvealo y el surcoreano Si-Woo Yang, del Fortuna Düsseldorf II).

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¿Quién está detrás del fondo de inversión con el que Thomas Müller, Mats Hummels y compañía compraron Estrela Amadora?

El inicio de temporada fue satisfactorio: en los cuatro primeros partidos de liga aún no hubo ninguna derrota y, con seis puntos, el equipo ocupa la novena posición. Los inversores de Alemania también han despertado algo más de interés entre los espectadores: una media de 4.691 aficionados acudió a los dos partidos en casa disputados hasta ahora, mientras que la temporada pasada la media era de 3.353 espectadores. En comparación con Alemania, naturalmente, eso suena casi hasta entrañable; en el Bayern a veces se interesan más espectadores por los entrenamientos abiertos, sobre todo porque el Estadio Jose Gomes solo tiene capacidad para 9.288 personas. Pero en Portugal, cerca de 5.000 espectadores ya bastan para ocupar el noveno puesto en asistencia. Sin embargo, Mösmang ve un potencial mucho mayor. En la presentación anunció que querían invertir en infraestructura. Eso incluye el estadio y el campo de entrenamiento, pero también áreas como scouting, academia juvenil, datos e IA.

En este contexto resulta interesante ver en qué otras empresas están invertidos el fondo de inversión alemán LEAD y su rama deportiva ADvantage, que fue la que ejecutó la adquisición. Amadora es el primer club de fútbol de la cartera. Hasta ahora, de hecho, se había invertido sobre todo en empresas de tecnología deportiva. Por cierto, los financiadores detrás de LEAD proceden del entorno de la familia Dassler, es decir, la familia fundadora de Adidas.

Un motivo más para no subestimar demasiado el proyecto. Está claro que el club difícilmente podrá alcanzar también en lo deportivo a Benfica, Sporting y FC Porto, los tres grandes del fútbol portugués, pero las plazas por detrás no están blindadas. Dado que actualmente cinco clubes portugueses pueden jugar competiciones internacionales, sí hay sitio para un club de inversores con ambición.

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¿Qué se supone que deben hacer Thomas Müller y Mats Hummels en Estrela Amadora?

La rapidez con la que un modesto gestionado con inteligencia estratégica puede subir quedó demostrada en los últimos años por el Como 1907 en Italia. Cuando en 2019 fue adquirido con dinero de Indonesia por un fondo británico, el club jugaba incluso en cuarta división. Tras tres ascensos y la entrada de los exprofesionales Cesc Fabregas, hoy también técnico del Como perseguido por media Europa, y Thierry Henry, el Como celebró ahora su debut en la Champions League contra el RB Leipzig.

En comparación con el Como, eso parece un club de inversores de la vieja escuela; al fin y al cabo, por RB todavía no se ha dejado ver ninguna celebridad de Hollywood y tampoco se le considera precisamente una atracción turística. Y mientras que el RB Leipzig fue fundado principalmente para promocionar un producto, el Como 1907 quiere crear su propia marca y venderla. Hasta ahora, con bastante éxito. Y, por supuesto, en RB tampoco mandan antiguos astros mundiales del fútbol, ni mucho menos tienen participaciones en el club.

También en Amadora Müller, Hummels, Sommer y Hernandez serán integrados en el negocio operativo.

"Queremos conocimientos expertos en todas las áreas. Yann se encarga de los porteros, Mats de la defensa y Thomas del ataque. Ayudan principalmente en la evaluación de los jugadores y de los posibles nuevos fichajes", dijo Mösmang a la Bayerischen Rundfunk. Los inversores deben decir "si están a favor o en contra de un fichaje. Naturalmente, también ayudan en cuestiones de red de contactos y proyección exterior. También están presentes en las conversaciones con jugadores. Para ellos es un primer nivel en el que realmente pueden ponerse a prueba en la gestión".

Hummels lo confirma. La inversión es un paso importante "para descubrir cuál será en el futuro el trabajo adecuado para mí en el fútbol", dijo al Spiegel.

Y también entre los aficionados parece que el modelo es más Como que Leipzig. "No voy a convencer a ningún portugués que sea aficionado del Sporting, Benfica o Porto. Pero creo que sí puedo convencer a mucha gente fuera de Portugal para que se haga aficionada de Estrela", dice Mösmang.

¿Estrela Amadora ha ganado alguna vez un título?

Convertirse en el segundo club favorito de los aficionados es ahora la aspiración de algunos equipos. Porque es así: al público le encantan las historias de ascenso, y eso no ocurre solo desde la aparición de las redes sociales, pero los mecanismos de estas plataformas sin duda han reforzado este fenómeno. Si ahora un club antes bastante desconocido de Portugal causara de repente sensación, esa es la esperanza, se abrirían de pronto posibilidades completamente nuevas. Es el fenómeno Bodö/Glimt.

De forma parecida a lo ocurrido con el primer rival del Bayern en la Champions League esta temporada, tampoco hace tanto que Amadora tuvo problemas financieros. En 2010, el equipo incluso fue retirado por completo de la competición; tras una fusión con un club de tercera división en 2020, el club recuperó de nuevo su antiguo nombre. Por eso, el club todavía no ha ganado ningún título oficial. E incluso el club predecesor con el mismo nombre solo tiene en su palmarés una Copa de Portugal en 1989/990. Mucho margen de mejora.