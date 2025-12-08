Francesco Schirru

Corresponsal de fútbol italiano y europeo

📝 Bio: Nací en Cagliari en 1988 y desde muy joven descubrí que escribir, contar historias y descubrir nuevas historias era lo que más me interesaba.

En GOAL desde 2009, siempre me ha gustado combinar mi interés por el fútbol con el cine y la literatura, utilizando ambos para contar historias sobre el balón. En los últimos años, me he interesado especialmente en lo que capta la atención del público y lo que desea conocer. Siempre he pensado, y sigo pensando, que el fútbol explica el mundo: cómo puede ser político, cuán importante es para las personas y con qué frecuencia está entrelazado con todos los aspectos de la vida.

El colegio, la universidad y, sobre todo, viajar por todo el mundo me han permitido conocer personas para quienes el deporte fue esencial para enfrentar desafíos: sus historias son una de las razones por las que explorar aquellas relacionadas con el fútbol resulta tan interesante.

🧠 Áreas de especialización:

Estadísticas

Análisis en profundidad

Selecciones nacionales

Cagliari

✍🏻 Artículos favoritos: