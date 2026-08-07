¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

Serie A

Serie A Resumen

Más
Todo sobre apuestas en GOAL
Todo sobre apuestas en GOAL
Anuncios

Serie A, partidos y resultados

viernes, 21 de agosto
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
Monza badge
Monza
MON
Udinese badge
Udinese
UDI
Como badge
Como
COM
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
Cagliari badge
Cagliari
CGL
Génova badge
Génova
GEN
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
sábado, 22 de agosto
Venezia badge
Venezia
VEN
Lecce badge
Lecce
LEC
Frosinone badge
Frosinone
FRC
Juventus badge
Juventus
JUV
Más

Posiciones

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1AC Milán crestAC Milán00000000
2Atalanta crestAtalanta00000000
3Bologna crestBologna00000000
4Cagliari crestCagliari00000000
5Como crestComo00000000
Más

Apostas em destaque

Odds Sul-Americana 2026: Boca Juniors é favorito
Ver más artículos sobre apuestas