Borussia Dortmund vs Inter, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

La remontada contra el Pisa y la primera escapada por el Scudetto, permiten al Inter lanzarse al último partido de la Liga de Campeones con mayor tranquilidad. El último período europeo ha sido bastante complicado para el equipo de Chivu, que después de las primeras cuatro victorias ha sufrido tres derrotas consecutivas. A pesar de ello, el equipo milanés todavía puede alcanzar los octavos, aunque debería vencer al Borussia en Dortmund.

De la misma manera, el Dortmund, en zona de playoffs al igual que el Inter, quiere acceder a la fase de eliminación directa del torneo, consciente de que debe vencer a los nerazzurri para al menos jugar los playoff. Últimos 90' del grupo único y la imposibilidad de fallar.

Inter y Dortmund están separados por un punto, con los aurinegros actualmente con 11. Frente al 'muro amarillo' de los aficionados locales, el equipo de Chivu debe redimir las últimas derrotas europeas y demostrar que aún puede dar que hablar en el resto del torneo, además de ser subcampeón vigente.

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 6 y M+ Liga de Campeones 9, mientras que en México se podrá seguir por Fox One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Fox Sports 2 (Argentina), ESPN 7 y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN, CBSSN, Fubo y Paramount+ con Disney+ como la opción para Centroamérica.

Borussia Dortmund vs Inter: Hora de inicio

Liga de Campeones - Champions League Signal Iduna Park

El partido Borussia Dortmund vs Inter se juega este miércoles 28 de enero a las 21:00 horas, tiempo de España, en el estadio Signal Iduna Park.

Argentina: 17:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del Este)

Noticias sobre equipos y alineaciones

Probables alineaciones Borussia Dortmund-Inter

INTER (3-5-2):Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Barella, Sucic, Carlos; Lautaro, Thuram. Entrenador: Chivu

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Emre Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy. Entrenador: Kovac

Forma de Dortmund e Inter

Enfrentamientos Borussia Dortmund-Inter

BVB Últimos partidos INT 1 Victoria 0 Empates 1 Victoria Borussia Dortmund 3 - 2 Inter Milán

Inter Milán 2 - 0 Borussia Dortmund 3 Goles marcados 4 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

