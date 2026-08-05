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1AFC Bournemouth crestAFC Bournemouth00000000
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3Aston Villa crestAston Villa00000000
4Brentford crestBrentford00000000
5Brighton & Hove Albion crestBrighton & Hove Albion00000000
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