Genoa vs. Inter de Milán, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

En la cima de la liga, pero en declive en la Champions League, el Inter de Cristian Chivu regresa a la Serie A después de su segunda derrota consecutiva en Europa, esta vez contra el Liverpool. El Genoa confiará en el apoyo del público del Marassi para intentar aprovechar su última victoria y vencer a los visitantes, quienes son los favoritos para ganar el domingo.

El Genoa está en gran forma, lo que les ha permitido alejarse del fondo de la tabla, ganando casi tantos puntos como el Inter en sus últimos cinco partidos oficiales.

Genoa-Inter está aquí: echemos un vistazo a toda la información sobre TV en vivo y streaming, así como lo último sobre las alineaciones y los 22 jugadores en el campo.

Cómo ver Genoa vs Inter de Milán, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN, Paramount+ y FOX Deportes, con ESPN 2 y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Cómo ver desde cualquier lugar con un VPN

Genoa vs. Inter de Milán: hora de inicio

Serie A - Serie A Stadio Luigi Ferraris

El partido se disputa este domingo 14 de diciembre a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Luigi Ferraris.

México: 11:00 horas

11:00 horas Argentina: 14:00 horas

14:00 horas Estados Unidos:12:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y alineaciones probables

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. Entrenador: De Rossi

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. Entrenador: Chivu

Noticias sobre Genoa

Con el cambio en el banquillo, el Génova está entre los mejores equipos del último mes, habiendo logrado tres victorias, dos empates y ninguna derrota en las últimas cinco jornadas.

Noticias del Inter de Milán

El Inter está en plena carrera por el Scudetto tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos de la Serie A, con el derbi contra el Milan como su única derrota en meses. Por otro lado, sin embargo, las derrotas consecutivas en la Liga de Campeones han frenado su avance hacia los octavos de final.

