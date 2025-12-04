Cagliari vs. Roma, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Después de los partidos entre semana de la Coppa Italia, regresa la Serie A. Entre los equipos involucrados en el torneo de eliminación directa también está el Cagliari de Pisacane, derrotado por el Napoli al término de una larga serie de penales. En Cerdeña, los rossoblù recibirán en la 14ª jornada a la Roma de Gasperini, segunda en la clasificación, que al contrario del equipo isleño, jugará en la Copa en enero.

A pesar de que en el Unipol Domus llega uno de los grandes del torneo 2025/2026, el Cagliari es consciente de la necesidad de darle un giro a su temporada lo antes posible debido a los dos meses sin victorias. Por otro lado, la Roma está en medio de una lucha por el Scudetto caracterizada por continuos adelantos, donde cada derrota y cada éxito pueden cambiar la cima de la clasificación.

En la jornada del domingo, Cagliari-Roma verá a los giallorossi intentar aprovechar los dos grandes partidos del fin de semana, con Inter-Como y Napoli-Juventus a los cuales, además de los capitanes romanos, Milan y Bologna miran con extremo interés.

Cómo ver Cagliari vs Roma, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Fubo Sports.

Cómo ver en cualquier lugar con una VPN

Si te encuentras en el extranjero, puedes utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos como Cagliari-Roma con tu servicio de streaming, en este caso DAZN. Una VPN, como NordVPN , permite establecer una conexión en línea segura durante el streaming. Si no estás seguro de qué VPN utilizar, consulta la guía de las mejores VPN para el streaming deportivo.

Cagliari-Roma: hora de inicio

Serie A - Serie A Unipol Domus

El partido se disputa este domingo 7 de diciembre a las 15:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Arena Cerdeña.

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Noticias sobre el Cagliari

Después del cambio en la Coppa Italia, el Cagliari volverá a presentar a su once titular para enfrentar a la Roma. Sin Belotti, Mazzitelli, Mina y Zé Pedro, Pisacane apostará una vez más por Borrelli y Esposito en la delantera, mientras que Felici podría empezar desde el banco al igual que Liteta.

Delante de Caprile, el trío defensivo estará compuesto por Deiola, Luperto y Zappa, mientras que los laterales del mediocampo serán Palestra y Obert. Como interiores, finalmente, Folorunsho, Prati y Adopo.

Noticias sobre la Roma

No involucrada en la Coppa Italia, la Roma ha tenido más tiempo para preparar el partido, por lo que propondrá a los mejores en Cagliari: Dybala jugará como falso nueve, mientras que Ferguson empezará desde el banco.

Delante de Svilar estará el trío Mancini, Ndicka, Hermoso, con Celik y Wesley en las bandas. En el centro del campo estarán Koné y Cristante, finalmente Soulé y Pellegrini serán los mediapuntas. Angelino y Dovbyk están fuera por lesión.

Forma

El Cagliari no gana desde el 19 de septiembre y en particular desde el partido fuera de casa contra el Lecce: Pisacane aún no está en riesgo de ser despedido, pero no se descarta que el club sardo pueda comenzar a evaluar su futuro dependiendo del resultado contra la Roma. En los últimos cinco encuentros han obtenido solo dos puntos.

Reduce dalla sconfitta nel big match contro il Napoli, la Roma di Gasperini es bastante irregular en el último periodo: los últimos cinco partidos de la Serie A han traído tres victorias y dos derrotas. A pesar de los k.o otoñales, sin embargo, los giallorossi se encuentran a -1 de la cima.

Enfrentamientos directos

La Roma ha ganado la mayoría de los partidos contra el Cagliari, con el equipo sardo que de hecho obtuvo el último éxito contra los giallorossi en abril de 2021. Ese de hace cuatro años es el único éxito de los isleños desde 2019, mientras que los empates han sido apenas dos.

Para la Roma, diez victorias en los últimos encuentros, incluyendo el pasado marzo en el Olímpico. En agosto de 2024 se escenificó el último desafío en Cerdeña: 0-0 el resultado final.

Clasificación

El Cagliari debe lidiar con la habitual lucha por la salvación, que actualmente la ve apenas por encima del penúltimo puesto. Después de un buen comienzo, el equipo isleño se ha detenido, logrando acumular solo 11 puntos: contra la Roma es una especie de cabeza-cola.

En la última jornada de la Serie A, la Roma perdió la cima de la clasificación después de la derrota contra el Napoli, pero puede contar con 27 puntos, fruto de nueve victorias (aún faltan los empates).