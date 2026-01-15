Cagliari vs. Juventus, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Tras acercarse al Nápoles, ahora a un punto, la Juventus viaja a Cerdeña para intentar mantenerse en la cima de la tabla y continuar su búsqueda del Scudetto. Se enfrentan a un Cagliari que ha sido, como mínimo, irregular esta temporada, pero que ha demostrado que puede plantar cara a prácticamente cualquier equipo de la Serie A.

El pasado noviembre, por ejemplo, Esposito le dio la ventaja al Cagliari en el último enfrentamiento, con Yildiz dándole la vuelta a la situación con un doblete para asegurar la victoria.

Ahora llega el partido de la segunda vuelta, que históricamente favorece a los bianconeri: la última victoria del Cagliari en casa contra la Juventus data de 2020, pero en general, su única otra victoria en el nuevo milenio data de 2009.

Cómo ver Cagliari vs Juventus, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Cagliari-Juventus: hora de inicio

Serie A - Serie A Unipol Domus

El partido se disputa este sábado 17 de enero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Arena Cerdeña.

México: 13:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones probables

Noticias sobre el Cagliari

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Mazzitelli, Adopo, Prati; Esposito, Kilicsoy, Luvumbo. Entrenador: Pisacane

Noticias sobre la Juventus

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. Entrenador: Spalletti

Forma: los últimos partidos

Enfrentamientos previos entre Cagliari y Juventus

Clasificación de Cagliari y Juventus