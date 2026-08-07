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UEFA Supercopa
UEFA Supercopa Resumen
UEFA Supercopa, partidos y resultados
Más
martes, 11 de agosto
Posiciones
Red Group
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|12 Bingolspor
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1461 Trabzon FK
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|24 Erzincanspor
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|52 Orduspor
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Adana 01 FK
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Más
White Group
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|68 Aksaray Belediyespor
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Adana Demirspor
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Aliaga
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Ankaraspor
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Arnavutkoy Belediyespor
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0