¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

UEFA Supercopa

UEFA Supercopa Resumen

Más
Todo sobre apuestas en GOAL
Todo sobre apuestas en GOAL
Anuncios

UEFA Supercopa, partidos y resultados

martes, 11 de agosto
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
Más

Posiciones

Red Group

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
112 Bingolspor crest12 Bingolspor00000000
21461 Trabzon FK crest1461 Trabzon FK00000000
324 Erzincanspor crest24 Erzincanspor00000000
452 Orduspor crest52 Orduspor00000000
5Adana 01 FK crestAdana 01 FK00000000

White Group

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
168 Aksaray Belediyespor crest68 Aksaray Belediyespor00000000
2Adana Demirspor crestAdana Demirspor00000000
3Aliaga crestAliaga00000000
4Ankaraspor crestAnkaraspor00000000
5Arnavutkoy Belediyespor crestArnavutkoy Belediyespor00000000
Más

Apostas em destaque

Odds Sul-Americana 2026: Boca Juniors é favorito
Ver más artículos sobre apuestas