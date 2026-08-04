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Europa League

Europa League Resumen

Jose Mourinho Roma Europa League final 2023

Mourinho, nuevo técnico del Madrid, quiere repetir un partido

José Mourinho, en una entrevista exclusiva para el podcast «Beast Mode On», ha señalado el único partido de su carrera como entrenador que le gustaría volver a jugar. Como era de esperar, en ese encuentro había un título importante en juego, y el portugués se muestra reacio a perdonar y olvidar su enfrentamiento con el árbitro inglés Anthony Taylor en la final de la Europa League.

J. MourinhoRoma
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Europa League, partidos y resultados

miércoles, 15 de abril
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Braga badge
Braga
BRA
4
F
glo 3 - 5
miércoles, 29 de abril
Braga badge
Braga
BRA
2
Friburgo badge
Friburgo
SCF
1
F
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
F
miércoles, 6 de mayo
Friburgo badge
Friburgo
SCF
3
Braga badge
Braga
BRA
1
F
glo 4 - 3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
4
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
F
glo 4 - 1
martes, 19 de mayo
Friburgo badge
Friburgo
SCF
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
F
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Posiciones

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Lyon crestLyon87011851321
W
W
W
W
L
2Aston Villa crestAston Villa8701146821
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W
W
3FC Midtjylland crestFC Midtjylland86111881019
W
D
W
L
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4Real Betis crestReal Betis8521137617
W
L
W
W
W
5FC Oporto crestFC Oporto8521137617
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