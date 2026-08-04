Mourinho, nuevo técnico del Madrid, quiere repetir un partido

José Mourinho, en una entrevista exclusiva para el podcast «Beast Mode On», ha señalado el único partido de su carrera como entrenador que le gustaría volver a jugar. Como era de esperar, en ese encuentro había un título importante en juego, y el portugués se muestra reacio a perdonar y olvidar su enfrentamiento con el árbitro inglés Anthony Taylor en la final de la Europa League.