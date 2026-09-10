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Liga de Campeones - Jornada 1 10 sept 2026 - 15:00 Old Trafford

Cómo ver Manchester United vs Sabah FK en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Manchester United vs Sabah FK se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación encontrarás los canales disponibles para seguir el partido en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Manchester United regresa a la Liga de Campeones recibiendo al Sabah FK en Old Trafford. Michael Carrick dirige a los Diablos Rojos en su estreno europeo de la temporada ante un rival azerbaiyano que llega con confianza tras superar la fase de clasificación.

El equipo de Mánchester atraviesa un inicio de temporada irregular en la Premier League. Los resultados recientes incluyen una derrota ante Hull y un empate ante el Everton, aunque la goleada 5-2 al Ipswich mostró el potencial ofensivo de la plantilla. La presión sobre Carrick ya es notable en algunos sectores, y un buen arranque en Europa aportaría estabilidad al vestuario.

La situación defensiva genera cierta incertidumbre. Luke Shaw no participó en el último entrenamiento antes de este encuentro, aunque los informes apuntan a que los aficionados no deben alarmarse de momento. Lisandro Martínez y Leny Yoro forman la dupla central prevista, con Diogo Dalot en el carril derecho.

El Sabah FK llega a Old Trafford después de eliminar al Hapoel Beer Sheva en la clasificación y de golear 5-0 al Zira en su último partido doméstico. El técnico Valdas Dambrauskas ha construido un equipo con capacidad de presión y transiciones rápidas que no debe subestimarse.

Bryan Mbeumo, máximo goleador del equipo esta temporada, lidera el ataque junto a Benjamin Sesko. Marcus Rashford, de regreso al club tras su etapa en el extranjero, suma minutos y busca reencontrarse con el gol en Old Trafford. Bruno Fernandes conduce el juego desde la media punta con la jerarquía de siempre.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, los canales de televisión disponibles y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Michael Carrick cuenta con una alineación probable que sitúa a Senne Lammens bajo palos, con una defensa de cuatro formada por Diogo Dalot, Luke Shaw, Lisandro Martínez y Leny Yoro. El centro del campo lo componen Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo y Youri Tielemans, con Bruno Fernandes como mediapunta. Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko completan el once previsto en ataque. No se han confirmado lesiones ni sanciones en el bando local, aunque la participación de Shaw estará sujeta a confirmación más cercana al pitido inicial.

Por parte del Sabah FK, Valdas Dambrauskas apuesta por Stas Pokatilov en portería y una línea defensiva con Rahman Dashdamirov, Akim Zedadka, Steve Solvet y Tymoteusz Puchacz. Ivan Lepinjica, Umarali Rakhmonaliev y Veljko Simic forman el centro del campo, con Aleksey Isayev, Christian Nwachukwu y Joy-Lance Mickels en la línea de ataque. El equipo azerbaiyano no registra bajas ni sanciones conocidas de cara a este encuentro.

Forma

El Manchester United presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante el Everton en la Premier League, mientras que la goleada 5-2 al Ipswich representa su actuación más sólida del período. Los Diablos Rojos han marcado diez goles y encajado nueve en esos cinco encuentros, lo que refleja una solidez defensiva aún por consolidar.

El Sabah FK llega con tres victorias consecutivas y un balance de cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos. La goleada 5-0 al Zira es su resultado más reciente, y el conjunto azerbaiyano ha anotado trece goles en ese período, encajando solo cuatro. Su única derrota llegó ante el Hapoel Beer Sheva en la ida de la clasificación, aunque revertieron la eliminatoria en el partido de vuelta.

Historial de Enfrentamientos Directos

Manchester United y Sabah FK no tienen enfrentamientos previos registrados. Este partido en Old Trafford será el primero entre ambos clubes en cualquier competición.

Clasificación

En la fase de liga de la Liga de Campeones, tanto el Manchester United como el Sabah FK arrancan la competición desde la séptima posición del grupo, con el marcador aún por escribirse en esta primera jornada.