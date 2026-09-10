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Manchester United vs Sabah FK: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Manchester United vs Sabah FK
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Manchester United y Sabah FK, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 1
Old Trafford

Cómo ver Manchester United vs Sabah FK en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Manchester United vs Sabah FK se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación encontrarás los canales disponibles para seguir el partido en vivo.

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El Manchester United regresa a la Liga de Campeones recibiendo al Sabah FK en Old Trafford. Michael Carrick dirige a los Diablos Rojos en su estreno europeo de la temporada ante un rival azerbaiyano que llega con confianza tras superar la fase de clasificación.

El equipo de Mánchester atraviesa un inicio de temporada irregular en la Premier League. Los resultados recientes incluyen una derrota ante Hull y un empate ante el Everton, aunque la goleada 5-2 al Ipswich mostró el potencial ofensivo de la plantilla. La presión sobre Carrick ya es notable en algunos sectores, y un buen arranque en Europa aportaría estabilidad al vestuario.

La situación defensiva genera cierta incertidumbre. Luke Shaw no participó en el último entrenamiento antes de este encuentro, aunque los informes apuntan a que los aficionados no deben alarmarse de momento. Lisandro Martínez y Leny Yoro forman la dupla central prevista, con Diogo Dalot en el carril derecho.

El Sabah FK llega a Old Trafford después de eliminar al Hapoel Beer Sheva en la clasificación y de golear 5-0 al Zira en su último partido doméstico. El técnico Valdas Dambrauskas ha construido un equipo con capacidad de presión y transiciones rápidas que no debe subestimarse.

Bryan Mbeumo, máximo goleador del equipo esta temporada, lidera el ataque junto a Benjamin Sesko. Marcus Rashford, de regreso al club tras su etapa en el extranjero, suma minutos y busca reencontrarse con el gol en Old Trafford. Bruno Fernandes conduce el juego desde la media punta con la jerarquía de siempre.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, los canales de televisión disponibles y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Manchester United contra Sabah FK alineaciones probables

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formación
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-2-3-1
S. LammensS. LammensD. DalotD. DalotLisandro MartínezLisandro MartínezL. YoroL. YoroN. MazraouiN. MazraouiB. MbeumoB. MbeumoP. DorguP. DorguK. MainooK. MainooY. TielemansY. TielemansB. FernandesB. FernandesB. SeskoB. SeskoS. PokatilovS. PokatilovR. DashdamirovR. DashdamirovA. ZedadkaA. ZedadkaS. SolvetS. SolvetT. PuchaczT. PuchaczI. LepinjicaI. LepinjicaU. RakhmonalievU. RakhmonalievV. SimicV. SimicA. IsayevA. IsayevK. ParrisK. ParrisJ. MickelsJ. Mickels
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-2-3-1
Manchester United

Once inicial

Sabah FK

Manager

  • M. Carrick
  • V. Dambrauskas

Michael Carrick cuenta con una alineación probable que sitúa a Senne Lammens bajo palos, con una defensa de cuatro formada por Diogo Dalot, Luke Shaw, Lisandro Martínez y Leny Yoro. El centro del campo lo componen Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo y Youri Tielemans, con Bruno Fernandes como mediapunta. Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko completan el once previsto en ataque. No se han confirmado lesiones ni sanciones en el bando local, aunque la participación de Shaw estará sujeta a confirmación más cercana al pitido inicial.

Por parte del Sabah FK, Valdas Dambrauskas apuesta por Stas Pokatilov en portería y una línea defensiva con Rahman Dashdamirov, Akim Zedadka, Steve Solvet y Tymoteusz Puchacz. Ivan Lepinjica, Umarali Rakhmonaliev y Veljko Simic forman el centro del campo, con Aleksey Isayev, Christian Nwachukwu y Joy-Lance Mickels en la línea de ataque. El equipo azerbaiyano no registra bajas ni sanciones conocidas de cara a este encuentro.

Forma

MUN

MUN - Formulario

LEE
W1-1
MIL
L2-4
HUL
L2-0
IPS
W5-2
EVE
D2-2
Gol marcado (encajado)
10/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SAB

SAB - Formulario

FCK
W2-0
HBS
L2-1
HBS
W5-2
ARA
W0-1
ZIR
W5-0
Gol marcado (encajado)
14/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Manchester United presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante el Everton en la Premier League, mientras que la goleada 5-2 al Ipswich representa su actuación más sólida del período. Los Diablos Rojos han marcado diez goles y encajado nueve en esos cinco encuentros, lo que refleja una solidez defensiva aún por consolidar.

El Sabah FK llega con tres victorias consecutivas y un balance de cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos. La goleada 5-0 al Zira es su resultado más reciente, y el conjunto azerbaiyano ha anotado trece goles en ese período, encajando solo cuatro. Su única derrota llegó ante el Hapoel Beer Sheva en la ida de la clasificación, aunque revertieron la eliminatoria en el partido de vuelta.

Historial de Enfrentamientos Directos

Manchester United y Sabah FK no tienen enfrentamientos previos registrados. Este partido en Old Trafford será el primero entre ambos clubes en cualquier competición.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
3
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
6
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
12
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
13
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
13
RomaRomaROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
13
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
13
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
13
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
13
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
13
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
26
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
26
LilleLilleLIL
100123-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
28
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
30
LASKLASKLAS
100101-10
L
30
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
VikingVikingVIK
100113-20
L
34
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
36
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Liga de Campeones, tanto el Manchester United como el Sabah FK arrancan la competición desde la séptima posición del grupo, con el marcador aún por escribirse en esta primera jornada.

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