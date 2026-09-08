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Liga de Campeones
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Lille vs Real Betis: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Lille vs Real Betis
Lille
Real Betis
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Lille y Real Betis, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 1
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Cómo ver Lille vs Real Betis en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Lille vs Real Betis se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. Las opciones de canal de TV y streaming en vivo se detallan a continuación.

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Lille recibe a Real Betis en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq en un partido de la Liga de Campeones entre dos equipos que llegan a esta cita europeos en un momento de forma notable.

Davide Ancelotti ha construido un Lille sólido en las primeras jornadas de la Ligue 1. Los 'Dogues' suman dos victorias y un empate en el campeonato doméstico, incluido un 2-2 ante el Paris Saint-Germain que demostró que este equipo puede competir contra los mejores del país.

Real Betis llega a Francia con la moral por las nubes tras uno de los resultados más llamativos de la jornada en LaLiga. El conjunto de Manuel Pellegrini derrotó al Real Madrid 1-0 en el Estadio de La Cartuja, con gol de Troy Parrott y una parada decisiva de Álvaro Vallés ante el penalti de Kylian Mbappé en el descuento.

Aquel triunfo no estuvo exento de polémica. José Mourinho cuestionó públicamente el arbitraje tras la derrota, mientras Pellegrini rechazó las sugerencias de que su equipo se había limitado a defender. El defensa Marc Bartra reveló después que la posición dentro del área durante el penalti fue una táctica ensayada, desarrollada tras consultar a un exárbitro.

Ambos equipos se presentan en esta primera jornada de la fase de liga igualados en lo alto de la clasificación de la Champions League. El que gane en Villeneuve d'Ascq tomará la delantera desde el primer momento.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Lille contra Real Betis alineaciones probables

4-2-3-1
Lille crest
Lille
LIL
Formación
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-2-3-1
team-logoB. OzerA. RibeiroA. RibeiroN. NgoyN. NgoyR. PerraudR. PerraudTiago SantosTiago SantosH. HaraldssonH. HaraldssonE. MbappeE. MbappeB. AndreB. AndreN. BentalebN. BentalebO. SahraouiO. SahraouiO. GiroudO. GiroudA. VallesA. VallesM. BartraM. BartraFrancisco GarcíaFrancisco GarcíaNatanNatanHéctor BellerínHéctor BellerínIscoIscoM. RocaM. RocaF. BernalF. BernalP. FornalsP. FornalsAntonyAntonyT. ParrottT. Parrott
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-2-3-1
Lille

Once inicial

Real Betis

Manager

  • D. Ancelotti
  • M. Pellegrini

Davide Ancelotti presenta el siguiente once probable para el Lille: Berke Ozer; Alexsandro Ribeiro, Nathan Ngoy, Romain Perraud, Tiago Santos; Hakon Arnar Haraldsson, Ethan Mbappé, Benjamin André, Nabil Bentaleb; Osame Sahraoui, Olivier Giroud. Tanguy Nianzou y Hamza Igamane están descartados por lesión, y no hay jugadores sancionados en el equipo local.

Manuel Pellegrini alinea a Real Betis con: Álvaro Vallés; Marc Bartra, Francisco García, Natan, Héctor Bellerín; Isco, Marc Roca, Facundo Bernal; Pablo Fornals, Antony; Troy Parrott. Diego Llorente es baja por lesión, y el equipo visitante tampoco registra suspensiones de cara a este encuentro.

Forma

LIL

LIL - Formulario

HSV
D2-2
EVE
D1-1
SCO
W0-2
PSG
D2-2
TFC
W0-1
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BET

BET - Formulario

INT
L1-0
RSO
W1-0
VAL
W0-1
LEV
L5-2
RMA
W1-0
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Lille presenta un registro de dos victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con una derrota no incluida en ese tramo. Su resultado más reciente fue una victoria 0-1 a domicilio ante el Toulouse en Ligue 1 el 3 de septiembre. En ese período, los 'Dogues' han marcado seis goles y encajado seis.

Real Betis acumula tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente fue el 1-0 ante el Real Madrid en LaLiga el 4 de septiembre, con Parrott como autor del gol decisivo. Antes de eso, el equipo sevillano encajó un 5-2 ante el Levante, aunque había ganado dos partidos consecutivos frente a Valencia y Real Sociedad. En el global de los cinco partidos, Betis ha marcado cinco goles y ha recibido siete.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LilleEmpateReal Betis
0
1
0
Amistosos
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Lille badge
Lille
LIL
2
F
2Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único precedente registrado entre ambos clubes es un empate 2-2 en un amistoso de pretemporada disputado el 28 de julio de 2018, con Real Betis como equipo local. No existe historial competitivo entre Lille y Real Betis más allá de ese único encuentro.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BrujasBrujasCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MilánInter MilánINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC OportoFC OportoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
1
AEK AtenasAEK AtenasAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
SlovanSlovanSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Clasificación para cuartos de final

Tanto Lille como Real Betis comparten el primer puesto en la tabla de la Liga de Campeones antes de este partido.

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