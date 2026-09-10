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Fenerbahce vs Roma: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Fenerbahce vs Roma
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Roma
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Fenerbahce y Roma, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 1
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Cómo ver Fenerbahce vs Roma en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Fenerbahce y Roma se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. Las opciones de emisión en directo están disponibles a continuación.

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Fenerbahce recibe a Roma en el Chobani Stadyumu de Estambul en un partido de la Liga de Campeones que llega en un momento delicado para el conjunto turco y con los italianos respaldados por un arranque de temporada sobresaliente.

El equipo de Ismail Kartal atraviesa un momento de fragilidad. La derrota ante Besiktas en el derby, con un 2-1 que dejó al capitán Milan Skriniar advirtiendo públicamente a sus compañeros sobre los espacios defensivos concedidos, añade presión sobre un equipo que necesita responder en la máxima competición europea.

Roma llega a Estambul en un estado de forma que pocos esperaban al inicio de la temporada. Tres victorias consecutivas en la Serie A, incluyendo un 2-1 ante Atalanta en la jornada más reciente, han colocado al equipo de Gian Piero Gasperini entre los líderes del campeonato italiano.

La retención de Manu Koné, bloqueada por el propio Gasperini ante el interés del Chelsea en los últimos días del mercado de verano, refuerza la idea de que el técnico bergamasco tiene muy claro el proyecto que quiere construir en la capital italiana. El francés será pieza central en el mediocampo romano esta noche.

Por el lado local, la presencia de Mason Greenwood genera cierta incertidumbre. El extremo inglés lleva una sanción de UEFA tras los incidentes en el play-off ante Lyon, y su disponibilidad para competiciones europeas debe confirmarse antes del partido.

El único antecedente oficial entre ambos clubes data de un amistoso en agosto de 2014, cuando el encuentro terminó 3-3. Esta noche, el contexto es bien distinto: puntos en juego en la Champions League y dos plantillas con ambiciones continentales claramente definidas.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, la hora de inicio, las alineaciones probables y el estado de forma de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Fenerbahce contra Roma alineaciones probables

4-2-3-1
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
Formación
Roma crest
Roma
ROM
3-4-2-1
EdersonEdersonA. BrownA. BrownNathan AkéNathan AkéM. SkriniarM. SkriniarM. MuldurM. MuldurN. KanteN. KanteM. GreenwoodM. GreenwoodK. AkturkogluK. AkturkogluO. AydinO. AydinI. YuksekI. YuksekV. MuriqiV. MuriqiM. SvilarM. SvilarM. HermosoM. HermosoG. ManciniG. ManciniE. N'DickaE. N'DickaP. DybalaP. Dybalateam-logoWesleyN. MolinaN. MolinaM. KoneM. KoneB. CristanteB. CristanteM. SouleM. SouleD. MalenD. Malen
Roma crest
Roma
ROM
4-2-3-1
Fenerbahce

Once inicial

Roma

Manager

  • I. Kartal
  • G. Gasperini

Ismail Kartal apunta a un once inicial con Ederson bajo palos, una defensa formada por Archie Brown, Nathan Aké, Milan Skriniar y Nélson Semedo, y una línea de mediocampo con N'Golo Kanté e Ismail Yuksek. Kerem Aktürkoglu, Mason Greenwood y Oguz Aydin acompañarían a Vedat Muriqi en las zonas ofensivas. No se han reportado bajas ni sanciones confirmadas en el bando local, aunque la situación disciplinaria de Greenwood en competición UEFA debe verificarse antes del pitido inicial.

Gasperini dispone de Mile Svilar en portería y una línea defensiva compuesta por Mario Hermoso, Gianluca Mancini, Evan N'Dicka y Wesley. En el mediocampo, Rodrigo Mora, Manu Koné y Bryan Cristante formarían el bloque central, con Paulo Dybala y Donyell Malen como referencias ofensivas junto a Nahuel Molina. Roma tampoco registra bajas ni sanciones confirmadas de cara a este partido.

Forma

FB

FB - Formulario

OL
D1-1
KSP
W4-2
OL
W1-2
SAM
W0-2
BJK
L1-2
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ROM

ROM - Formulario

BHA
L3-0
BVB
D2-2
FIO
W4-0
LEC
W0-4
ATA
W2-1
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Fenerbahce llega con un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue el 2-1 encajado ante Besiktas en el derby de la Superliga, un resultado que interrumpió una racha positiva que incluía un triunfo 1-2 ante el Lyon en la fase de clasificación de la Champions League. En total, el conjunto turco ha marcado diez goles y encajado ocho en ese período de cinco partidos.

Roma presenta tres victorias, un empate y una derrota en el mismo tramo. El resultado más reciente fue un 2-1 ante Atalanta en la Serie A, que se suma a un 4-0 en Lecce y un 4-0 ante la Fiorentina en las dos jornadas anteriores del campeonato. Los romanos han anotado trece goles y concedido cinco en sus últimos cinco encuentros, con una solidez defensiva notable en el tramo final de la serie.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

FenerbahceEmpateRoma
0
1
0
Amistosos
Roma badge
Roma
ROM
3
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
3
F
3Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único precedente registrado entre Fenerbahce y Roma es un amistoso disputado el 19 de agosto de 2014, en el que el encuentro terminó con empate a tres goles. No existen más enfrentamientos en el historial disponible entre ambos clubes, por lo que este partido en la Liga de Campeones supone un nuevo capítulo en la relación entre las dos instituciones.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
3
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
6
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
12
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
13
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
13
RomaRomaROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
13
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
13
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
13
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
13
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
13
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
26
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
26
LilleLilleLIL
100123-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
28
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
30
LASKLASKLAS
100101-10
L
30
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
VikingVikingVIK
100113-20
L
34
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
36
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Champions League, tanto Fenerbahce como Roma ocupan la séptima posición en la tabla clasificatoria.

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