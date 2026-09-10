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Liga de Campeones - Jornada 1 10 sept 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Cómo ver Fenerbahce vs Roma en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Fenerbahce y Roma se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. Las opciones de emisión en directo están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Fenerbahce recibe a Roma en el Chobani Stadyumu de Estambul en un partido de la Liga de Campeones que llega en un momento delicado para el conjunto turco y con los italianos respaldados por un arranque de temporada sobresaliente.

El equipo de Ismail Kartal atraviesa un momento de fragilidad. La derrota ante Besiktas en el derby, con un 2-1 que dejó al capitán Milan Skriniar advirtiendo públicamente a sus compañeros sobre los espacios defensivos concedidos, añade presión sobre un equipo que necesita responder en la máxima competición europea.

Roma llega a Estambul en un estado de forma que pocos esperaban al inicio de la temporada. Tres victorias consecutivas en la Serie A, incluyendo un 2-1 ante Atalanta en la jornada más reciente, han colocado al equipo de Gian Piero Gasperini entre los líderes del campeonato italiano.

La retención de Manu Koné, bloqueada por el propio Gasperini ante el interés del Chelsea en los últimos días del mercado de verano, refuerza la idea de que el técnico bergamasco tiene muy claro el proyecto que quiere construir en la capital italiana. El francés será pieza central en el mediocampo romano esta noche.

Por el lado local, la presencia de Mason Greenwood genera cierta incertidumbre. El extremo inglés lleva una sanción de UEFA tras los incidentes en el play-off ante Lyon, y su disponibilidad para competiciones europeas debe confirmarse antes del partido.

El único antecedente oficial entre ambos clubes data de un amistoso en agosto de 2014, cuando el encuentro terminó 3-3. Esta noche, el contexto es bien distinto: puntos en juego en la Champions League y dos plantillas con ambiciones continentales claramente definidas.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, la hora de inicio, las alineaciones probables y el estado de forma de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Ismail Kartal apunta a un once inicial con Ederson bajo palos, una defensa formada por Archie Brown, Nathan Aké, Milan Skriniar y Nélson Semedo, y una línea de mediocampo con N'Golo Kanté e Ismail Yuksek. Kerem Aktürkoglu, Mason Greenwood y Oguz Aydin acompañarían a Vedat Muriqi en las zonas ofensivas. No se han reportado bajas ni sanciones confirmadas en el bando local, aunque la situación disciplinaria de Greenwood en competición UEFA debe verificarse antes del pitido inicial.

Gasperini dispone de Mile Svilar en portería y una línea defensiva compuesta por Mario Hermoso, Gianluca Mancini, Evan N'Dicka y Wesley. En el mediocampo, Rodrigo Mora, Manu Koné y Bryan Cristante formarían el bloque central, con Paulo Dybala y Donyell Malen como referencias ofensivas junto a Nahuel Molina. Roma tampoco registra bajas ni sanciones confirmadas de cara a este partido.

Forma

Fenerbahce llega con un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue el 2-1 encajado ante Besiktas en el derby de la Superliga, un resultado que interrumpió una racha positiva que incluía un triunfo 1-2 ante el Lyon en la fase de clasificación de la Champions League. En total, el conjunto turco ha marcado diez goles y encajado ocho en ese período de cinco partidos.

Roma presenta tres victorias, un empate y una derrota en el mismo tramo. El resultado más reciente fue un 2-1 ante Atalanta en la Serie A, que se suma a un 4-0 en Lecce y un 4-0 ante la Fiorentina en las dos jornadas anteriores del campeonato. Los romanos han anotado trece goles y concedido cinco en sus últimos cinco encuentros, con una solidez defensiva notable en el tramo final de la serie.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 1 0 Amistosos Roma ROM 3 Fenerbahce FB 3 F 3 Goles marcados 3 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único precedente registrado entre Fenerbahce y Roma es un amistoso disputado el 19 de agosto de 2014, en el que el encuentro terminó con empate a tres goles. No existen más enfrentamientos en el historial disponible entre ambos clubes, por lo que este partido en la Liga de Campeones supone un nuevo capítulo en la relación entre las dos instituciones.

Clasificación

En la fase de liga de la Champions League, tanto Fenerbahce como Roma ocupan la séptima posición en la tabla clasificatoria.