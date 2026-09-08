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Borussia Dortmund vs Villarreal: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Borussia Dortmund vs Villarreal
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Borussia Dortmund y Villarreal, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 1
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Cómo ver Borussia Dortmund vs Villarreal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Borussia Dortmund vs Villarreal se puede seguir en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación se indican las opciones disponibles para ver el partido.

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El Borussia Dortmund recibe al Villarreal en el Signal Iduna Park de Dortmund en un partido de la Liga de Campeones que enfrenta a dos clubes con realidades muy distintas en este arranque de temporada.

Niko Kovac llega al partido con la moral alta. El equipo alemán protagonizó una remontada espectacular el pasado fin de semana, remontando dos goles en contra para ganar 3-2 al Hoffenheim en la Bundesliga. El conjunto renano ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y muestra señales claras de ambición bajo las órdenes de su entrenador.

Sin embargo, las bajas siguen siendo un problema para los locales. Varias ausencias por lesión y suspensión afectan especialmente a la línea defensiva, lo que podría condicionar la propuesta de Kovac en un partido de máxima exigencia europea.

El Villarreal, por su parte, atraviesa un momento delicado. El Submarino Amarillo ha sumado apenas tres puntos de nueve posibles en LaLiga, y la derrota en casa ante el Deportivo de A Coruña el pasado 5 de septiembre añadió más presión sobre Iñigo Pérez. El equipo castellonense llega a Dortmund necesitado de una respuesta.

Con Juan Foyth como única baja confirmada, Pérez puede contar con un bloque bastante completo. Gerard Moreno lidera el ataque en el once proyectado, acompañado por Georges Mikautadze y Nicolas Pepé.

Ambos equipos se encuentran empatados en lo alto de la tabla de la Champions League, lo que añade más peso a este enfrentamiento desde el primer momento.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo y dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Borussia Dortmund contra Villarreal alineaciones probables

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Formación
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-4-2
G. KobelG. KobelJ. GadouJ. GadouD. SvenssonD. SvenssonW. AntonW. AntonJ. BellinghamJ. BellinghamJ. RyersonJ. RyersonK. KaretsasK. KaretsasJ. VeermanJ. VeermanE. NwaneriE. NwaneriM. BeierM. BeierS. GuirassyS. GuirassyP. GulacsiP. GulacsiS. MourinoS. MourinoL. CostaL. CostaR. VeigaR. Veigateam-logoC. RomeroN. PepeN. PepeS. ComesanaS. ComesanaT. BuchananT. BuchananP. GueyeP. GueyeG. MikautadzeG. MikautadzeG. MorenoG. Moreno
Villarreal crest
Villarreal
VIL
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Once inicial

Villarreal

Manager

  • N. Kovac
  • I. Perez

Niko Kovac afronta este partido con varias ausencias importantes. Filippo Mane, Emre Can, Mussa Kaba, Giannis Konstantelias y Justin Lerma están todos fuera por lesión, mientras que Ramy Bensebaini y Nico Schlotterbeck no podrán participar por sanción. El once proyectado del técnico croata es: Kobel; Gadou, Svensson, Anton, Ryerson; Karetsas, Veerman, Bellingham; Nwaneri, Beier, Guirassy.

Por parte del Villarreal, Iñigo Pérez solo tiene la baja de Juan Foyth por lesión y no arrastra ninguna sanción. El once inicial previsto es: Gulacsi; Mouriño, Costa, Veiga, Romero; Pepé, Comesaña, Buchanan, Gueye; Mikautadze, Gerard Moreno. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del partido.

Forma

BVB

BVB - Formulario

ROM
D2-2
FCB
L1-2
HSV
W2-0
HAM
W0-5
TSG
W2-3
Gol marcado (encajado)
13/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
VIL

VIL - Formulario

GAL
W1-2
SAN
D2-2
ATM
D2-2
ALA
L1-0
COR
L2-3
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Borussia Dortmund llega al partido con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la victoria 3-2 ante el Hoffenheim en la Bundesliga el 5 de septiembre, completando una remontada desde dos goles abajo. Antes de eso, golearon 5-0 al HEBC Hamburg en la DFB-Pokal y arrancaron la liga con un 2-0 ante el Hamburgo. Sus únicos tropiezos llegaron ante el Bayern Múnich en la Supercopa y el Arsenal en un amistoso. El conjunto alemán ha marcado nueve goles y encajado siete en ese tramo.

El Villarreal presenta un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la derrota 2-3 en casa ante el Deportivo de A Coruña el 5 de septiembre. Previamente, el equipo de Iñigo Pérez había empatado 2-2 tanto con el Atlético de Madrid como con el Racing de Santander en sus dos primeros partidos ligueros. Su única victoria en la serie llegó en un amistoso de pretemporada ante el Galatasaray. El Submarino Amarillo ha anotado siete goles y recibido nueve.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Borussia DortmundEmpateVillarreal
1
1
1
Liga de Campeones
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
4
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
Amistosos
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
F
Amistosos
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
F
6Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/3
Ambos equipos marcaron1/3

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 25 de noviembre de 2025 en la Liga de Campeones, cuando el Borussia Dortmund recibió al Villarreal en el Signal Iduna Park y se impuso por un contundente 4-0. Antes de ese choque, los dos clubes se habían medido en un amistoso en agosto de 2024, con empate 2-2, y en otro amistoso en julio de 2022, con victoria del Villarreal por 0-2. En los tres encuentros registrados, cada equipo acumula una victoria, con un empate.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BrujasBrujasCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MilánInter MilánINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC OportoFC OportoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
1
AEK AtenasAEK AtenasAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
SlovanSlovanSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Champions League, tanto el Borussia Dortmund como el Villarreal se encuentran en primera posición con los mismos puntos.

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