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Liga de Campeones - Jornada 1 8 sept 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

Cómo ver Borussia Dortmund vs Villarreal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Borussia Dortmund vs Villarreal se puede seguir en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación se indican las opciones disponibles para ver el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Borussia Dortmund recibe al Villarreal en el Signal Iduna Park de Dortmund en un partido de la Liga de Campeones que enfrenta a dos clubes con realidades muy distintas en este arranque de temporada.

Niko Kovac llega al partido con la moral alta. El equipo alemán protagonizó una remontada espectacular el pasado fin de semana, remontando dos goles en contra para ganar 3-2 al Hoffenheim en la Bundesliga. El conjunto renano ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y muestra señales claras de ambición bajo las órdenes de su entrenador.

Sin embargo, las bajas siguen siendo un problema para los locales. Varias ausencias por lesión y suspensión afectan especialmente a la línea defensiva, lo que podría condicionar la propuesta de Kovac en un partido de máxima exigencia europea.

El Villarreal, por su parte, atraviesa un momento delicado. El Submarino Amarillo ha sumado apenas tres puntos de nueve posibles en LaLiga, y la derrota en casa ante el Deportivo de A Coruña el pasado 5 de septiembre añadió más presión sobre Iñigo Pérez. El equipo castellonense llega a Dortmund necesitado de una respuesta.

Con Juan Foyth como única baja confirmada, Pérez puede contar con un bloque bastante completo. Gerard Moreno lidera el ataque en el once proyectado, acompañado por Georges Mikautadze y Nicolas Pepé.

Ambos equipos se encuentran empatados en lo alto de la tabla de la Champions League, lo que añade más peso a este enfrentamiento desde el primer momento.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo y dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Niko Kovac afronta este partido con varias ausencias importantes. Filippo Mane, Emre Can, Mussa Kaba, Giannis Konstantelias y Justin Lerma están todos fuera por lesión, mientras que Ramy Bensebaini y Nico Schlotterbeck no podrán participar por sanción. El once proyectado del técnico croata es: Kobel; Gadou, Svensson, Anton, Ryerson; Karetsas, Veerman, Bellingham; Nwaneri, Beier, Guirassy.

Por parte del Villarreal, Iñigo Pérez solo tiene la baja de Juan Foyth por lesión y no arrastra ninguna sanción. El once inicial previsto es: Gulacsi; Mouriño, Costa, Veiga, Romero; Pepé, Comesaña, Buchanan, Gueye; Mikautadze, Gerard Moreno. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del partido.

Forma

El Borussia Dortmund llega al partido con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la victoria 3-2 ante el Hoffenheim en la Bundesliga el 5 de septiembre, completando una remontada desde dos goles abajo. Antes de eso, golearon 5-0 al HEBC Hamburg en la DFB-Pokal y arrancaron la liga con un 2-0 ante el Hamburgo. Sus únicos tropiezos llegaron ante el Bayern Múnich en la Supercopa y el Arsenal en un amistoso. El conjunto alemán ha marcado nueve goles y encajado siete en ese tramo.

El Villarreal presenta un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la derrota 2-3 en casa ante el Deportivo de A Coruña el 5 de septiembre. Previamente, el equipo de Iñigo Pérez había empatado 2-2 tanto con el Atlético de Madrid como con el Racing de Santander en sus dos primeros partidos ligueros. Su única victoria en la serie llegó en un amistoso de pretemporada ante el Galatasaray. El Submarino Amarillo ha anotado siete goles y recibido nueve.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 25 de noviembre de 2025 en la Liga de Campeones, cuando el Borussia Dortmund recibió al Villarreal en el Signal Iduna Park y se impuso por un contundente 4-0. Antes de ese choque, los dos clubes se habían medido en un amistoso en agosto de 2024, con empate 2-2, y en otro amistoso en julio de 2022, con victoria del Villarreal por 0-2. En los tres encuentros registrados, cada equipo acumula una victoria, con un empate.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, tanto el Borussia Dortmund como el Villarreal se encuentran en primera posición con los mismos puntos.