En México, ¿Qué canal transmite Porto vs Manchester United por UEFA Europa League 2024-2025 y a qué hora es?

FC Oporto vs Manchester United

El partido se disputa este jueves 3 de octubre a las 13:00 hrs, tiempo del centro de México.

Se juega la Fecha 2 de la UEFA Europa League 2024-2025, en donde se enfrentarán Porto vs Manchester United. Tanto los Red Devils como los de Oporto no tuvieron el debut esperando, donde no pudieron conseguir la victoria contra el Twente (1-1) y el Bodo/Glimt (2-3), respectivamente.

En GOAL te decimos cómo ver este partido en México:

Porto vs Manchester United: Fecha y horario

El partido se disputa este jueves 3 de octubre en el Estadio Do Dragado a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. En el Noroeste y Pacífico inicia a las 12:00 horas.

Dónde ver en televisión

El juego se podrá seguir en FOX Sports.

Cómo ver en streaming

La transmisión podrá verse en FOX Premium, a través de Prime Video, disponible para dispositivos con sistema iOS y Android.