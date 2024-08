Mejores casas de apuestas de Chile en 2024

Términos y condiciones importantes: 18+. El bono está disponible para apostar, pero no puede ser retirado hasta que se cumplan las siguientes condiciones. Debes tener apuestas resueltas (apuestas simples o combinadas pero no apuestas de sistema) por un valor mínimo de cinco veces el monto de tu depósito y tu bono. Las apuestas deben tener una cuota total mínima de 1.50 y ser resueltas dentro del límite de tiempo de los requisitos de Rollover(renovación) de la oferta, para que se tenga en cuenta para el cálculo de Rollover(renovación) que liberará el bono y lo pondrá en tu disposición para su cash out.