Richard Rios: ¿Por qué el Manchester United quiere al héroe desconocido de Colombia?

El futbolista del Palmeiras brilló en la Copa América y ahora está siendo considerado para un movimiento soñado a la Premier League.

La Copa América de 2024 fue memorable para Colombia. Llegaron a la final por primera vez desde su único triunfo en el torneo en 2021, anotando 12 goles. Sólo sufrieron una derrota desgarradora ante Argentina en el partido decisivo.

James Rodríguez recibió la mayor parte del crédito por la inesperada carrera de Colombia, y con razón, ya que registró seis asistencias y un gol en seis partidos camino a ser nombrado Jugador del Torneo. El resurgimiento del jugador de 33 años fue una gran historia; le dio a la selección de Néstor Lorenzo su factor X, y podría ser recompensado con un regreso a La Liga después de varios años en el olvido.

Pero James no habría tenido el espacio para prosperar en Estados Unidos si no fuera por la presencia de Richard Ríos justo detrás suyo. La mayoría de los fanáticos neutrales no habrán estado al tanto de la existencia de Ríos antes de la Copa, pero el héroe desconocido de Colombia ahora está en la mira de una serie de clubes europeos de primer nivel, incluidos el Milan y el Manchester United.

Los Red Devils están decididos a ganar la carrera por Ríos, con GOAL siendo capaz de confirmar que una oferta de 22 millones está en proceso. El futbolista del Palmeiras bien podría estar mostrando su habilidad en la Premier League en agosto, lo que coronaría un ascenso realmente notable en su carrera...