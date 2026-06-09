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Conference League, partidos y resultados

miércoles, 15 de abril
AEK Atenas badge
AEK Atenas
AEK
3
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
F
glo 3 - 4
miércoles, 29 de abril
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
F
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
F
miércoles, 6 de mayo
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
F
glo 0 - 2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
1
F
glo 5 - 2
martes, 26 de mayo
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
F
Más

Posiciones

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Strasbourg crestStrasbourg6510115616
W
W
W
W
D
2Rakow Czestochowa crestRakow Czestochowa642092714
W
W
W
D
D
3AEK Atenas crestAEK Atenas6411147713
W
W
W
D
W
4Sparta Praga crestSparta Praga6411103713
W
W
W
D
L
5Rayo Vallecano crestRayo Vallecano6411137613
W
W
L
W
D
Más

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