Cómo conseguir entradas para la Europa League 2026/27: calendario confirmado, información sobre los equipos y más

Con los resultados de la ida ya conocidos, los partidos de vuelta de los días 18 y 19 de marzo determinarán qué ocho equipos siguen en el camino hacia la final de Estambul.

No pierdas la oportunidad de formar parte de la emoción de la UEFA Europa League. Deja que GOAL te guíe sobre dónde comprar entradas y qué puedes esperar.

¿Qué equipos juegan la Europa League?

La UEFA Europa League 2026/27 cuenta con 36 equipos compitiendo en un formato de fase de liga único y unificado.

Doce clubes se clasificaron directamente gracias a sus triunfos en las copas nacionales y a sus altas posiciones ligueras en las principales divisiones de Europa:

Inglaterra (Premier League): AFC Bournemouth, Crystal Palace, Sunderland

España (La Liga): Celta de Vigo, Real Sociedad

Alemania (Bundesliga): Bayer Leverkusen, TSG 1899 Hoffenheim

Italia (Serie A): AC Milan, Juventus

Francia (Ligue 1): Olympique de Marseille, Stade Rennais

Países Bajos (Eredivisie): AZ Alkmaar

Las 24 plazas restantes de la fase de liga de 36 equipos se determinan de la siguiente manera:

Campeón de la UEFA Conference League: plaza de acceso automático a la fase de liga.

Rondas de clasificación y play-off (12 equipos): clubes que avanzan a través de las eliminatorias del verano, incluidos equipos como Rangers, Beşiktaş, Red Bull Salzburg y Ferencváros.

Equipos procedentes del play-off de la Champions League (11 equipos): clubes que pasan a la Europa League tras las últimas rondas de clasificación de la UEFA Champions League.

¿Cuál es el calendario de la UEFA Europa League 2026/27?

Las rondas de clasificación de la Europa League de esta temporada comenzaron en julio de 2026 y se extenderán durante casi once meses hasta la gran final de Frankfurt, el 26 de mayo de 2027:

Fase de liga: 16 de septiembre de 2026 - 28 de enero de 2027

Play-offs de la fase eliminatoria: 18 y 25 de febrero de 2027

Octavos de final: 11 y 18 de marzo de 2027

Cuartos de final: 8 y 15 de abril de 2027

Semifinales: 29 de abril y 6 de mayo de 2027

Final: 26 de mayo de 2027 (Stadion Frankfurt, Frankfurt, Alemania)

¿Cómo comprar entradas para partidos de la UEFA Europa League?

Al margen de la final de la UEFA Europa League, para la que las entradas neutrales se distribuyen mediante un sorteo oficial de la UEFA, las entradas para los partidos individuales se venden directamente por los clubes participantes.

Los aficionados deben visitar el portal oficial de venta de entradas del club local del partido al que deseen asistir. En los encuentros de mayor perfil, a menudo se requiere la membresía oficial del club para acceder a las primeras tandas de entradas.

Cuando se agotan las asignaciones oficiales, mercados secundarios como StubHub ofrecen opciones de reventa entre aficionados.

¿Cuánto cuestan las entradas para partidos de la UEFA Europa League?

El precio de las entradas para la UEFA Europa League varía en función de varios factores, entre ellos la ronda de la competición, el perfil de los clubes implicados y la ubicación del asiento.

Las entradas primarias a precio oficial para los partidos de la fase de liga suelen partir de entre 30 € y 60 €, mientras que las eliminatorias de mayor perfil y los grandes duelos alcanzan precios más altos.