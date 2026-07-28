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Bayer Leverkusen, toda la información sobre la transmisión de un vistazo: ¿quién emite / transmite los partidos del B04 en directo por TV y en livestream?

Bayer Leverkusen
Bundesliga
DFB-Pokal
Europa League

Esta temporada, el Bayer Leverkusen compite en tres competiciones. SPOX os cuenta dónde podéis seguir en directo sus partidos en la Bundesliga, la Europa League y la DFB-Pokal.

El Bayer Leverkusen afronta esta temporada exigencias tanto en el escenario nacional como en el internacional. Sin embargo, para poder seguir en directo los partidos del Bayer en todas las competiciones, necesitáis varias suscripciones con distintos proveedores.

Aquí descubriréis qué cadenas emiten los partidos del Bayer Leverkusen.

Bayer Leverkusen, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién muestra / retransmite los partidos del B04 en directo por TV y streaming?

Ver en directo por TV y streaming al Bayer Leverkusen en la Bundesliga, la Europa League y la DFB-Pokal

En la Bundesliga, esta temporada Sky y DAZN se reparten la retransmisión de los partidos. Los encuentros de los viernes, así como todos los partidos individuales de los sábados, se ven en exclusiva en Sky

La retransmisión en streaming del canal de pago está disponible en WOW y en la app de SkyGo.

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DAZN muestra la Bundesliga esta temporada, por un lado, en formato conferencia. Los sábados y en las jornadas intersemanales podréis ver en DAZN los partidos en paralelo en la conferencia de la Bundesliga. Además, el canal de pago retransmite los encuentros de los domingos en directo y en exclusiva por TV y streaming. DAZN ofrece la Bundesliga en streaming en su página web o en la app de DAZN.

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La Bundesliga también puede verse esta temporada en abierto. Sat.1 emite los partidos en fechas seleccionadas, por ejemplo en la apertura de la primera y la segunda vuelta o en el último partido del viernes antes de la pausa invernal. Además, tras la adquisición por parte de Sky, RTL también ofrece algunas retransmisiones de la Bundesliga en abierto.

En la Europa League podréis seguir en directo los partidos del Bayer Leverkusen en RTL . Algunos encuentros seleccionados se emiten íntegros en abierto en RTL o Nitro.

La mayoría de los partidos, en cambio, se ofrece en streaming en RTL+. Aunque RTL es un canal en abierto, RTL+ es una plataforma de pago.

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Todos los partidos de la DFB-Pokal los retransmite Sky esta temporada en directo y al completo en televisión de pago y streaming. Además, en cada ronda copera se emiten partidos seleccionados en abierto.

De la retransmisión gratuita de la DFB-Pokal en TV se encargan la ARD y la ZDF .

Bayer Leverkusen, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién muestra / retransmite los partidos del B04 en directo por TV y streaming? Minuto a minuto en SPOX

SPOX sigue para vosotros algunos partidos seleccionados del Bayer Leverkusen con su minuto a minuto. Podéis encontrar los directos de los partidos del B04 en nuestra página principal. Por aquí

Robert AndrichGetty

Bayer Leverkusen, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién muestra / retransmite los partidos del B04 en directo por TV y streaming? El club, en breve

Fundación01 de julio de 1904 
Títulos de liga1
Copas ganadas2
Títulos de la Europa League1
Jugador con más partidosRüdiger Vollborn (477 partidos)
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