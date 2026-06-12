Sudáfrica Descripción general

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Santiago Gimenez AC Milan 2025-26 new kit

¿Listo para el Mundial? Por qué Giménez no marcó en toda la temporada

Santiago Giménez no marcó ningún gol en la Serie A con el AC Milan en la temporada 2025-26, y el exdelantero mexicano Jared Borgetti explicó a GOAL las dificultades de su compatriota. A pesar de su mal momento en club y de los rumores de traspaso, el delantero de 25 años sigue ilusionado con brillar en la Copa del Mundo que se celebrará en su país.

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