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Cómo ver Sudáfrica vs Corea del Sur en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en línea para ver Sudáfrica vs Corea del Sur en directo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Sudáfrica y Corea del Sur se enfrentan este 25 de junio en el Estadio Monterrey en un partido de la última jornada del Grupo A del Mundial 2026. Para ambas selecciones, el resultado de este encuentro definirá si continúan en el torneo o hacen las maletas.

Bafana Bafana llegan a este duelo con la eliminación como única alternativa al triunfo. Hugo Broos no puede permitirse especulaciones: ganar es la única opción para alcanzar los dieciseisavos de final. El empate 1-1 ante Chequia en la segunda jornada, rescatado por un polémico penalti de Teboho Mokoena en el tiempo de descuento, les mantuvo vivos, pero la derrota por 2-0 ante México en el arranque del torneo pesa sobre sus aspiraciones.

La baja de Mokoena por acumulación de tarjetas es un golpe real para el equipo sudafricano. El centrocampista del Mamelodi Sundowns es el motor del juego de Bafana Bafana, y su ausencia obliga a Broos a replantear su esquema. Oswin Appollis, brillante ante los checos, deberá asumir mayor protagonismo en el ataque.

Corea del Sur, por su parte, llega con más margen pero sin poder relajarse. La derrota por 1-0 ante México en Guadalajara en la segunda jornada dejó a los Guerreros Taeguk en segunda posición del grupo, donde un empate les garantiza el pase. Pero una derrota les dejaría pendientes de otros resultados.

El equipo de Hong Myung-bo tiene argumentos de sobra para afrontar este partido con confianza. Son Heung-min lidera el ataque desde el LAFC, Kim Min-jae del Bayern de Múnich ancla la defensa, y Lee Kang-in del PSG aporta la chispa creativa desde el mediocampo. Es una selección construida sobre talento europeo con experiencia en partidos de alta presión.

Dos selecciones con algo que perder y algo que ganar. El partido promete tensión desde el primer minuto. A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, con detalles del canal de TV, transmisión online y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Hugo Broos presenta un once probable con Ronwen Williams bajo palos; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi y Aubrey Maphosa Modiba en defensa; Sphephelo Sithole, Jayden Adams y Thalente Mbatha en el mediocampo; con Thapelo Maseko, Iqraam Rayners y Oswin Appollis en ataque. No hay lesiones ni sanciones confirmadas para Sudáfrica, aunque la información se actualizará conforme se acerque el inicio del partido.

Por parte de Corea del Sur, Myung-Bo Hong alinea a Seung-Gyu Kim en portería; Han-Beom Lee, Min-Jae Kim y Gi-Hyuk Lee en defensa junto a Moon-Hwan Kim; In-Beom Hwang, Seung-Ho Paik, Jae-Sung Lee y Young-Woo Seol en el centro del campo; con Kang-In Lee y Heung-Min Son en punta. Los Guerreros Taeguk tampoco registran bajas ni suspensiones en este momento.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 11 T. Zwane

4 T. Mokoena Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Sudáfrica acumulan una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Chequia el 18 de junio, con el penalti de Mokoena salvando el punto en el descuento. Antes de ese encuentro, cayeron por 2-0 ante México en su debut mundialista el 11 de junio. Su única victoria en este tramo llegó ante Jamaica el 6 de junio, un 0-1 en partido amistoso. En total, Bafana Bafana han marcado dos goles y encajado tres en estos cinco encuentros.

Corea del Sur presentan tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota por 1-0 ante México el 19 de junio. Con anterioridad, vencieron a Chequia por 2-1 el 12 de junio y golearon a Trinidad y Tobago por 5-0 el 31 de mayo. Sus dos derrotas en este período llegaron en amistosos de marzo ante Austria. Los Guerreros Taeguk han anotado ocho goles y encajado seis a lo largo de estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos directos entre Sudáfrica y Corea del Sur en el conjunto de información actual. Esta sección se actualizará con el historial de encuentros entre ambas selecciones cuando esté disponible.

Clasificación

En el Grupo A del Mundial, Corea del Sur ocupa la segunda posición de cara a la última jornada, mientras que Sudáfrica se sitúa en cuarta posición.