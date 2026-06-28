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Cómo ver Sudáfrica vs Canadá en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones para ver Sudáfrica vs Canadá por televisión y en streaming se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Sudáfrica y Canadá se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026 en el Los Angeles Stadium de Inglewood, en un duelo que define quién avanza a la siguiente ronda del torneo.

Bafana Bafana escribe historia. Es la primera vez que Sudáfrica alcanza la fase eliminatoria de un Mundial masculino, y lo hace tras superar el Grupo A de manera dramática. La victoria 1-0 sobre Corea del Sur, con gol de Thapelo Maseko en el minuto 63, selló su clasificación después de una campaña que incluyó una derrota inicial ante México y un empate ante la República Checa.

El camino de Hugo Broos no fue sencillo. Las expulsiones de Themba Zwane y Sphephelo Sithole ante México obligaron al técnico belga a reconfigurar su equipo, y la respuesta fue notable. La solidez defensiva con Williams, Mudau, Okon, Mbokazi y Modiba como bloque de cinco ha sido el pilar del equipo, mientras que Relebohile Mofokeng y el propio Maseko han aportado peligro real en ataque.

Canadá llega a Los Ángeles con la decepción de no haber podido cerrar su fase de grupos en casa. Los Rojos terminaron segundos en el Grupo B tras caer 2-1 ante Suiza en Vancouver, en un partido donde los errores defensivos resultaron decisivos. Antes de esa derrota, Jesse Marsch había visto a su equipo golear 6-0 a Catar, con hat-trick de Jonathan David.

La gran incógnita canadiense sigue siendo Alphonso Davies. El lateral del Bayern Múnich no ha jugado un solo minuto en este Mundial. Marsch admitió que lo usó como señuelo psicológico antes del partido ante Suiza para desestabilizar la preparación rival, pero el capitán se quedó en el banquillo. Su ausencia pesa sobre un equipo que también pierde a Ismael Koné, quien se fracturó tibia y peroné ante Catar.

Dos selecciones con defensas organizadas, un duelo de ida o vuelta sin margen de error. Para saber cómo y dónde seguir el partido en directo, sigue leyendo.

Noticias del equipo y escuadras

Hugo Broos no podrá contar con Themba Zwane, quien cumple sanción. El once proyectado de Bafana Bafana es: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Sithole; Mofokeng, Maseko, Appollis; Makgopa.

Jesse Marsch tiene la baja confirmada de Ismael Koné por lesión. El once proyectado de Canadá es: Crepeau; Laryea, Cornelius, De Fougerolles, Johnston; Saliba, Eustaquio, Ahmed; Buchanan, Larin, David. Se añadirá más información sobre el estado físico de los jugadores conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 11 T. Zwane Lesiones y suspensiones 8 I. Kone

Forma

Sudáfrica llega con un registro de 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la victoria 1-0 ante Corea del Sur el 25 de junio, que les dio el pase a octavos. Antes, empataron 1-1 con la República Checa y perdieron 2-0 ante México en el debut mundialista. En total, los de Broos han marcado dos goles y encajado tres en esos cinco encuentros.

Canadá suma 2 victorias, 2 empates y 1 derrota en su última racha. La derrota más reciente llegó el 24 de junio, un 2-1 ante Suiza que cerró su etapa en casa. El resultado más llamativo fue la goleada 6-0 sobre Catar, mientras que el empate 1-1 con Bosnia y Herzegovina abrió su participación en el torneo. En cinco partidos, los canadienses han anotado nueve goles y recibido cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

RSA Último partidos CAN 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Sudáfrica 2 - 0 Canadá 2 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Sudáfrica y Canadá solo se han enfrentado una vez en la historia registrada. Ese único precedente fue un amistoso el 20 de noviembre de 2007, con victoria de Sudáfrica por 2-0 como local. El duelo del 28 de junio en Los Ángeles será apenas el segundo encuentro entre estas dos selecciones.

Clasificación

Sudáfrica terminó segunda en el Grupo A del Mundial 2026, mientras que Canadá concluyó segunda en el Grupo B.