RD Congo Descripción general

¡No es un insulto! Lineker explica por qué Messi es mejor que Ronaldo

El exdelantero del Barcelona y de Inglaterra, Gary Lineker, volvió a afirmar que preferir a Lionel Messi sobre Cristiano Ronaldo se basa en hechos futbolísticos, no en un insulto personal. Además, reveló que su postura en el debate del mejor de todos los tiempos (GOAT) provocó una ruptura con la estrella del Al-Nassr y de Portugal.