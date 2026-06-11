RD Congo Descripción general

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World Cup breakout GFX

10 posibles revelaciones del Mundial de 2026

Ya casi está aquí. Tras años de espera, el Mundial 2026 arranca el jueves, cuando México, anfitrión, enfrente a Sudáfrica en un duelo que recuerda el partido inaugural de 2010. En las próximas cinco semanas y media se batirán récords y se reescribirá la historia, mientras las grandes figuras del fútbol moderno luchan por el trofeo más emblemático del deporte.

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