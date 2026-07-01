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Cómo ver Inglaterra vs RD Congo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El canal de televisión y las opciones de transmisión en línea para ver Inglaterra vs RD Congo en directo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Inglaterra y la República Democrática del Congo se miden en los octavos de final del Mundial 2026, con un lugar en los cuartos de final en juego. El partido se disputa en el Atlanta Stadium, donde Thomas Tuchel buscará que los Tres Leones den un paso firme hacia las etapas definitivas del torneo.

Inglaterra llegó a esta fase como líder del Grupo L, con siete puntos cosechados tras tres partidos. Jude Bellingham ha sido el jugador más desequilibrante del equipo: ante Panamá completó 70 minutos con el mayor número de pases clave, regates completados y recuperaciones del partido, además de un gol y una asistencia. Es el motor que mueve a esta selección.

Declan Rice, ausente en el último partido de la fase de grupos ante Panamá por molestias en el gemelo, apunta a recuperar su lugar en el once inicial. Su vuelta al centro del campo reforzaría la columna vertebral del equipo de Tuchel justo cuando más se le necesita.

La RD Congo escribe historia en este Mundial. El conjunto de Sébastien Desabre se clasificó por primera vez en su historia para la ronda eliminatoria, tras remontar ante Uzbekistán con un contundente 3-1 en el último partido de grupo. Yoane Wissa anotó tres de los cuatro goles congoleños en la fase de grupos y llega en un estado de forma notable.

Desabre ha construido un bloque sólido y difícil de romper. La línea defensiva, con Chancel Mbemba como capitán y figuras de la Premier League como Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe y Arthur Masuaku, no se rinde fácilmente. Inglaterra deberá ser paciente.

El vestuario inglés transmite confianza. Jordan Pickford ha hablado de la unidad del grupo y de la disposición del equipo a darlo todo por su seleccionador. El ambiente dentro del campamento es positivo de cara al inicio de los octavos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la transmisión en línea.

Noticias del equipo y escuadras

Thomas Tuchel cuenta con un once proyectado formado por Jordan Pickford; Marc Guehi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly; Djed Spence, Elliot Anderson, Declan Rice, Marcus Rashford; Jude Bellingham, Bukayo Saka y Harry Kane. No se han registrado bajas por lesión ni sanción en el bando inglés, aunque se esperan actualizaciones más próximas al partido.

Sébastien Desabre dispone del siguiente once proyectado para el Congo: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku; Brian Cipenga, Samuel Moutoussamy; Nathanael Mbuku, Noah Sadiki, Cedric Bakambu; y Yoane Wissa. Tampoco se han comunicado lesiones ni sanciones en el equipo africano de cara a este encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Inglaterra presenta un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la victoria por 2-0 ante Panamá en la fase de grupos del Mundial, y previamente habían goleado a Croacia por 4-2 en el debut del torneo. El único punto cedido llegó en el empate sin goles frente a Ghana. En total, los Tres Leones han marcado diez goles y encajado dos en ese período.

La RD Congo acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su triunfo más reciente fue el 3-1 ante Uzbekistán, que les dio el billete a octavos. Antes, empataron 1-1 con Portugal y perdieron 1-0 ante Colombia en el Mundial. En los amistosos previos al torneo, empataron 0-0 con Dinamarca y cayeron 2-1 ante Chile. En total, han anotado cinco goles y recibido cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existe registro de enfrentamientos previos entre Inglaterra y la República Democrática del Congo en el conjunto de datos disponible. Este partido podría representar el primer cruce entre ambas selecciones en una fase eliminatoria de un gran torneo.

Clasificación

Inglaterra finalizó primera en el Grupo L, mientras que la RD Congo avanzó desde el Grupo K como tercera clasificada.