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Cómo ver RD Congo vs Uzbekistán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre RD Congo y Uzbekistán se puede ver en vivo a través de Paramount+, DIRECTV Sports Chile y DGO. A continuación encontrarás los canales y plataformas disponibles para seguir la transmisión en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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RD Congo y Uzbekistán se enfrentan en la tercera jornada del Grupo K del Mundial 2026, con el partido programado en el Atlanta Stadium. Ambas selecciones llegan a este duelo sin margen de error tras una segunda fecha que dejó resultados muy distintos, aunque igualmente dolorosos.

Los Leopardos de Sébastien Desabre cayeron 1-0 ante Colombia en Guadalajara, con un gol de Daniel Muñoz en el minuto 76 que rompió una resistencia defensiva que había aguantado durante más de una hora. Con un punto en su haber, RD Congo necesita ganar para mantener vivas sus opciones de clasificación.

Uzbekistán, por su parte, sufrió una tarde para olvidar en Houston. Portugal los goleó 5-0 con un Cristiano Ronaldo que anotó dos veces y silenció a sus críticos. Fabio Cannavaro, entrenador de los Lobos Blancos, reconoció la magnitud de la derrota y sabe que su equipo debe reinventarse de forma urgente.

El técnico italiano tiene trabajo por delante. Su bloque defensivo se desintegró ante la presión portuguesa y ahora deberá recuperar la solidez estructural que caracterizó al equipo en su camino al torneo. La velocidad en la transición y la disciplina táctica serán determinantes.

Desabre, en cambio, llega con más certezas. El esquema de cinco defensores funcionó como ancla ante Colombia, y la dupla ofensiva formada por Yoane Wissa y Cédric Bakambu tiene la capacidad de explotar las grietas de una defensa uzbeka que mostró serias vulnerabilidades.

En la tabla, Colombia lidera con seis puntos y Portugal es segundo con cuatro. RD Congo está tercero con un punto y Uzbekistán cierra el grupo sin unidades. Una victoria congoleña los acercaría a la siguiente ronda; un triunfo uzbeko los mantendría con vida matemática.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir este partido en directo por televisión o transmisión en línea.

Noticias del equipo y escuadras

Sébastien Desabre no ha confirmado un once probable para RD Congo y no hay lesiones ni suspensiones registradas en el plantel. El técnico francés tiene a toda la plantilla disponible para este partido decisivo.

Fabio Cannavaro tampoco ha presentado su alineación prevista para Uzbekistán, y el equipo llega sin bajas por lesión ni sanción. Se actualizará la información con los últimos datos disponibles antes del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

RD Congo registra dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota 1-0 ante Colombia en la segunda jornada del Mundial, el 24 de junio. Antes de eso, empataron 1-1 con Portugal en la primera jornada, un punto arrancado ante uno de los favoritos del torneo. En amistosos previos, cayeron 2-1 ante Chile y empataron 0-0 con Dinamarca, mientras que una victoria 1-0 sobre Jamaica en la fase de clasificación completa la serie. En total, los Leopardos anotaron cinco goles y encajaron tres en esos cinco encuentros.

Uzbekistán llega con un panorama más complicado: cuatro derrotas y una victoria en sus últimos cinco compromisos. La más reciente fue la goleada 5-0 encajada ante Portugal el 23 de junio, seguida de la derrota 3-1 ante Colombia el 18 de junio. Los amistosos previos al torneo también arrojaron caídas ante Holanda (2-1) y Canadá (2-0). Su único resultado positivo fue un empate 0-0 ante Venezuela en marzo, registrado como victoria en los datos disponibles. Los Lobos Blancos marcaron siete goles y recibieron siete en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

RD Congo y Uzbekistán no tienen encuentros previos registrados en los datos disponibles. El partido del 27 de junio en Atlanta será el primer duelo documentado entre ambas selecciones.

Clasificación

En la Copa del Mundo - Grupo K, RD Congo ocupa la tercera posición y Uzbekistán es cuarto y último.