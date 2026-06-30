Inglaterra vs RD Congo Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 01/07/26

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Mejores apuestas Inglaterra vs RD Congo

Inglaterra gana o empata la primera mitad ⭐ @ 1.05 en 1xBet

Más de 2.5 goles totales y Ambos anotan: Sí ⭐ @ 3.25 en 1xBet

Yoane Wissa anota o asiste en cualquier momento ⭐ @ 4.72 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Inglaterra 2-1 RD Congo

Pronóstico de goleadores: Inglaterra: Harry Kane, Morgan Rogers; RD Congo: Yoane Wissa

Inglaterra lideró su grupo de forma invicta. Venció a Croacia y Panamá, mientras que Ghana le arrancó un empate sin goles. Ese tropiezo fue apenas la cuarta vez en los 17 partidos de Thomas Tuchel al mando en que los Tres Leones no lograron quedarse con los tres puntos.

Medirse contra selecciones africanas no ha sido precisamente un camino de rosas para los británicos. Senegal los derrotó por 3-1 el año pasado. Sin embargo, a pesar de la ausencia de algunas de sus grandes figuras, Inglaterra ha demostrado ser un bloque difícil de romper.

Por su parte, la RD Congo hizo historia al clasificarse para las eliminatorias de una Copa del Mundo por primera vez en su historia. Tras dos jornadas iniciales sin conocer la victoria, derrotó a la debutante Uzbekistán por 3-1 en el último partido de la fase de grupos. Ese triunfo fue suficiente para sellar su pase como uno de los mejores terceros.

Su empate en el debut ante Portugal, sumado al mérito de haber plantado cara a Colombia recibiendo solo un gol, dice mucho de su nivel competitivo. Los Leopardos registran una única victoria en sus últimos cinco partidos, pero esta Inglaterra no es, ni mucho menos, impenetrable.

Aun así, la calidad individual de Inglaterra está llamada a marcar las diferencias. La dupla ofensiva formada por Harry Kane y Jude Bellingham volverá a ser vital en el intento de los ingleses por meterse entre los 16 mejores del torneo.

El ganador de este cruce se medirá a México o Ecuador en los octavos de final.

Alineaciones Probables Inglaterra vs RD Congo

Posible alineación de Inglaterra:

Pickford, Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly, Anderson, Saka, Rice, Bellingham, Rashford, Kane.

Posible alineación de RD Congo:

Mpasi-Nzau, Masuaku, Tuanzebe, Mbemba, Wan-Bissaka, Mbuku, Moutoussamy, Saiki, Cipenga, Wissa, Bakambu.

Las mejores apuestas Inglaterra vs RD Congo

1er Pronóstico Inglaterra vs RD Congo: Inglaterra gana o empata la primera mitad @ 1.05 en 1xBet

Los Tres Leones buscan un arranque eléctrico

Las dudas sobrevolaban a Inglaterra mucho antes de que el balón rodara en suelo americano. La convocatoria y la pizarra de Thomas Tuchel estaban bajo la lupa de los críticos. Sin embargo, acallaron el ruido con una vibrante victoria por 4-2 ante Croacia en su estreno mundialista.

Un doblete de Harry Kane en la primera mitad noqueó a Luka Modric y compañía, ampliando la renta con dos zarpazos más tras el descanso. Eso sí, la voracidad ofensiva de los ingleses bajó bastantes enteros en los siguientes compromisos frente a Ghana y Panamá.

La RD Congo es un equipo abonado a replegarse en bloque bajo y masticar la presión rival antes de estirarse. Si conceden espacios para que Declan Rice, Jude Bellingham y Elliot Anderson abastezcan a Kane, los Leopardos se meterán en serios problemas.

El conjunto africano no sabe lo que es ver puerta antes de la primera media hora de juego en sus últimos 10 encuentros. Además, ninguna de las dos selecciones ha ido ganando al descanso en el global de sus seis partidos disputados en este Mundial. Es un patrón que perfectamente podría repetirse.

2º Pronóstico Inglaterra vs RD Congo: Más de 2.5 goles totales y Ambos anotan: Sí @ 3.25 en 1xBet

Un choque vibrante bajo el cielo de Atlanta

Inglaterra ha dejado chispazos de su enorme calidad, pero le falta regularidad para dominar los partidos. Aquel 4-2 inicial frente a Croacia sigue siendo el único encuentro de todo su torneo en el que se superó la barrera de los 2.5 goles totales. También se mantiene como la única cita en la que ambos equipos lograron ver portería.

Ghana los secó con un empate a cero, mientras que Panamá resistió hasta el tramo final antes de caer por 2-0. El ritmo en ataque está siendo algo intermitente.

Por su lado, Congo tiró de resiliencia para rascar un 1-1 contra Portugal en la primera jornada. Estuvo igual de competitivo ante Colombia a pesar de la derrota por la mínima (1-0). Con todo, su gran noche llegó en el cierre del grupo, amarrando el billete a las eliminatorias con un solvente 3-1 ante Uzbekistán.

Al igual que le ocurre a Inglaterra, solo uno de los compromisos de la RD Congo superó los 2.5 goles totales. No obstante, en dos de sus últimas tres presentaciones marcaron ambos conjuntos. El escenario está listo para un partido abierto. Todo apunta a que veremos goles en ambas porterías y un marcador abultado en Atlanta.

3er Pronóstico Inglaterra vs RD Congo: Yoane Wissa anota o asiste en cualquier momento @ 4.72 en 1xBet

El delantero del Newcastle tiene cuentas pendientes

Yoane Wissa se ha consagrado como el auténtico estandarte de la RD Congo. Ya ha guiado a los Leopardos hacia unos históricos octavos de final en una Copa del Mundo, pero tiene hambre de más.

El ariete del Newcastle United ha firmado tres de los cuatro goles de su selección en esta cita mundialista. Salvó un punto de oro en el 1-1 ante Portugal conectando un soberbio cabezazo que significó el primer gol de la RD Congo en la historia de los Mundiales. Luego, se quedó en blanco en la derrota por 1-0 frente a Colombia.

Wissa destapó su mejor versión ante Uzbekistán en la última jornada de grupos. El atacante de 29 años provocó un penalti y asumió los galones para transformarlo en el minuto 68. Ya en el tiempo de descuento, se sacó de la manga un latigazo espectacular desde la frontal del área para rubricar la remontada por 3-1.

Wissa tiene argumentos de sobra para calcar ese estado de gracia frente a una zaga inglesa que le concedió hasta 13 remates a Panamá. Llega empatado con Harry Kane en la tabla de goleadores del torneo con tres dianas cada uno. El duelo individual promete chispas y la RD Congo quiere seguir alimentando su sueño histórico.