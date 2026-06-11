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Noruega Descripción general
Más
Posiciones
Más
Süper Lig
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|47
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|40
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|22
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|19
|60
|5
|İstanbul Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|23
|57