Noruega Descripción general

Los redactores de GOAL pronostican quiénes serán los tapados del Mundial

Ya casi lo tenemos aquí. La Copa del Mundo 2026 empieza en unos días, y los mejores jugadores se reunirán en Estados Unidos, México y Canadá para un verano de fútbol espectacular. Algunos equipos aspiran solo a superar la fase de grupos, pero para otros cualquier resultado que no sea el título a finales de julio será un fracaso. Nos esperan cinco semanas y media de emoción, con momentos de alegría y desilusión.