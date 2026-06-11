Noruega Descripción general

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Noruega

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10 posibles revelaciones del Mundial de 2026

Ya casi está aquí. Tras años de espera, el Mundial 2026 arranca el jueves, cuando México, anfitrión, enfrente a Sudáfrica en un duelo que recuerda el partido inaugural de 2010. En las próximas cinco semanas y media se batirán récords y se reescribirá la historia, mientras las grandes figuras del fútbol moderno luchan por el trofeo más emblemático del deporte.

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Clasificación de poderío del Mundial 2026: España se mantiene en el n.º 1, mientras que Brasil y EE. UU. suben puestos

Nada supera al Mundial. Clasificarse despierta un entusiasmo nacional que el fútbol de clubes no logra igualar. Por eso hemos visto explosiones de alegría en todo el mundo mientras los países conseguían su billete para la fiesta del fútbol que este verano acogerá Norteamérica. En marzo se confirmaron los seis últimos: Suecia, Turquía, Chequia y Bosnia y Herzegovina completaron las plazas europeas, e Irak y la República Democrática del Congo lo lograron en la repesca interconfederal.

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Los redactores de GOAL pronostican quiénes serán los tapados del Mundial

Ya casi lo tenemos aquí. La Copa del Mundo 2026 empieza en unos días, y los mejores jugadores se reunirán en Estados Unidos, México y Canadá para un verano de fútbol espectacular. Algunos equipos aspiran solo a superar la fase de grupos, pero para otros cualquier resultado que no sea el título a finales de julio será un fracaso. Nos esperan cinco semanas y media de emoción, con momentos de alegría y desilusión.

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Posiciones

Süper Lig crestSüper Lig

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Galatasaray crestGalatasaray34245577304777
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2Fenerbahçe crestFenerbahçe342111277374074
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3Trabzonspor crestTrabzonspor34209561392269
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4Beşiktaş crestBeşiktaş34179859401960
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