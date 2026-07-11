Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Cuartos de final Miami Stadium

Cómo ver Noruega vs Inglaterra en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para seguirlo en directo a través de las plataformas que se detallan a continuación. Consulta las opciones de canal de TV y streaming en vivo según tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Noruega e Inglaterra se miden este sábado en el Miami Stadium en los cuartos de final del Mundial 2026, con una plaza en las semifinales como premio para el ganador.

Erling Haaland ha sido el nombre propio de la campaña noruega. El delantero del Manchester City anotó un doblete para eliminar a Brasil en los octavos de final, un resultado que él mismo ha descrito como surrealista, y lleva goles en cada ronda del torneo. Staale Solbakken ha construido un equipo con solidez colectiva que sabe ganar de distintas maneras.

Norway no es solo Haaland. El elenco escandinavo tiene calidad en todas sus líneas, y su capacidad para sacar resultados ante rivales de peso —Brasil e Ivory Coast incluidos— refleja una identidad táctica definida.

Inglaterra llega a Miami tras superar a México 3-2 en los octavos, aunque la victoria dejó preocupaciones en el cuerpo técnico. Un virus gástrico ha afectado al campamento de Thomas Tuchel, con Declan Rice ausente en dos sesiones de entrenamiento consecutivas y su participación en serias dudas. Jarell Quansah cumple sanción, lo que obliga a Tuchel a reconfigurar su defensa.

Jude Bellingham ha sido el motor creativo de los Three Lions a lo largo del torneo, mientras que Harry Kane atraviesa el mejor momento de su carrera internacional. La dupla ofrece una amenaza real ante cualquier rival.

El duelo táctico central es claro: cómo frenar a Haaland. El ex internacional noruego John Arne Riise ha respaldado al delantero para imponerse sobre la zaga inglesa, mientras que voces del lado inglés reconocen que detenerlo es el problema a resolver.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Noruega vs Inglaterra en vivo, incluyendo el canal de TV y las opciones de streaming disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Staale Solbakken cuenta con su plantilla al completo para el partido. No se han registrado lesiones ni sanciones en el bando noruego, y el XI proyectado incluye a Nyland bajo palos, una línea defensiva formada por Ajer, Wolfe, Ryerson y Heggem, el doble pivote de Berge y Berg, con Ødegaard y Nusa como referencias creativas, y la dupla atacante de Haaland y Sørloth.

Thomas Tuchel afronta el partido con dudas importantes. Declan Rice ha faltado a dos entrenamientos seguidos por un virus gástrico y su presencia es incierta. Jarell Quansah no podrá jugar por sanción. Jordan Henderson está en la lista de lesionados. El XI proyectado sitúa a Pickford en portería, con Spence, O'Reilly, Konsa y Burn en defensa, Bellingham, Anderson y Gordon en el centro del campo, y la línea ofensiva de Saka, Rice y Kane, aunque la disponibilidad de Rice está pendiente de confirmación.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 14 J. Henderson

26 J. Quansah

Forma

Noruega llega a los cuartos con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos del Mundial. Su único tropiezo fue la derrota ante Francia por 4-1 en la fase de grupos. Desde entonces, los escandinavos han sumado triunfos ante Senegal (3-2), Ivory Coast (1-2) y Brasil (1-2) en octavos. En total, han marcado 10 goles y encajado 10 en esos cinco encuentros.

Inglaterra presenta un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El único punto cedido fue el 0-0 ante Ghana en la fase de grupos. Los Three Lions vencieron a Croacia 4-2, a Panamá 2-0, a RD Congo 2-1 y más recientemente a México 3-2. Han anotado 11 goles y encajado cinco en ese tramo, con un ataque que no ha dado señales de desaceleración.

Historial de Enfrentamientos Directos

NOR Últimos partidos ING 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Inglaterra 1 - 0 Noruega

Noruega 0 - 1 Inglaterra 0 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/2 Ambos equipos anotaron 0/2

El historial reciente entre ambas selecciones es escaso. El último encuentro fue un amistoso en septiembre de 2014, cuando Inglaterra ganó 1-0. Antes de eso, en mayo de 2012, los ingleses se impusieron también por 1-0 en un partido disputado en Noruega. Inglaterra ha ganado los dos últimos duelos entre estas selecciones, aunque ninguno tuvo carácter competitivo.

Clasificación

En la fase de grupos, Noruega terminó segunda en el Grupo I, mientras que Inglaterra lideró el Grupo L con autoridad.