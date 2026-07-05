La Copa del Mundo 2026 alcanza su punto álgido con el duelo Noruega-Inglaterra en cuartos de final en Florida.
Noruega, de regreso tras 28 años, sorprendió al vencer a Brasil en el MetLife Stadium y avanzar.
La Inglaterra de Thomas Tuchel sufrió un duelo de cinco goles en el Azteca y venció 3-2 a la anfitriona México.
¿A qué hora empieza el partido entre Noruega e Inglaterra?
Se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.
¿Cómo comprar entradas para el partido Noruega-Inglaterra del Mundial?
Todo lo que necesitas saber:
- La fase de venta de última hora comenzó el 1 de abril. No es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad para comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Noruega-Inglaterra del Mundial?
La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.
En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.
Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Fechas
Fase / Categoría
Rango de precios oficial
Rango estimado en el mercado secundario
9–11 de julio
Cuartos de final
450–1 775 $
850–5.500 $ (2.348 $)
14–15 de julio
Semifinales
930–3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250 $ – 800 $
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 de julio
Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900–38.000 $+ (15.240 $)
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