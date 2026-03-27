¿Dónde ver hoy al Athletic Club de Bilbao? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

El Athletic Club de Bilbao es uno de los clubes de mayor tradición en España y también uno de los más ganadores, aunque solo suman tres títulos en el siglo actual, pero en Copa del Rey no han dejado de ser protagonistas con varias finales disputadas. En LaLiga han quedado relegados al igual que el resto por la brecha creada por Real Madrid y Barcelona, al tiempo que cada vez les cuesta más clasificar con regularidad a competiciones continentales.

En Europa, los Leones solo han disputado la Champions League en seis oportunidades (contando la campaña actual) y no superan la fase de grupos desde 1957. En la Europa League han alcanzado la final en dos ocasiones, la más reciente en 2012, mientras que la temporada pasada fueron semifinalistas.

El Athletic Club se encuentra dirigido actualmente por Ernesto Valverde y entre sus principales figuras se encuentran futbolistas como Unai Simón, Dani Vivian, Mikel Jauregizar, Oihan Sancet y Nico Williams.

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DÓNDE VER EN STREAMING Y TV AL ATHLETIC CLUB DE BILBAO

Para ver al Athletic Club de Bilbao en España las señales disponibles para LaLiga son Movistar y DAZN, mientras que la Copa del Rey también es transmitida por Movistar y ocasionalmente por La 1 TVE. La Champions League también tiene a Movistar como su opción exclusiva.

En México, LaLiga y la Copa del Rey son transmitidas en exclusiva por la señal de Sky Sports, mientras que la Champions League se encuentra en TNT Sports y HBO MAX o FOX y Caliente TV, de acuerdo a la programación.

Por su parte, en Sudamérica el torneo de liga está disponible en ESPN y Disney+ o DSports y DGO, de acuerdo a la programación. La Champions League también es transmitida por ESPN y Disney+.

Finalmente, en Estados Unidos se puede seguir LaLiga y la Copa del Rey por ESPN Deportes, ESPN+ Plus y Fubo Sports. La Champions League es transmitida por Paramount+, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN.

PAÍS O ZONA LALIGA COPA DEL REY CHAMPIONS LEAGUE España DAZN, Movistar Movistar, La 1 TVE Movistar Sudamérica ESPN, Disney+, DSports, DGO Sin transmisión fija ESPN, Disney+ México Sky Sports Sky Sports TNT Sports, HBO MAX, FOX, Caliente TV Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports Paramount+, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

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Palmarés y logros del Athletic Club de Bilbao

TÍTULO TEMPORADA LaLiga 1930, 1931, 1934, 1936, 1943, 1956, 1983, 1984 Copa del Rey 1903, 1904, 1910, 1911, 1914, 1915, 1916, 1921, 1923, 1930, 1931, 1932, 1933, 1943, 1944, 1945, 1950, 1955, 1956, 1958, 1969, 1973, 1984, 2024 Supercopa de España 1984, 2015, 2021

Links de interés

Los Leones son el cuarto equipo más ganador en la historia de LaLiga con ocho títulos a su nombre, sin embargo, el más reciente ocurrió en el ya lejano año de 1984 y su último subcampeonato fue en 1988. En la Copa del Rey ocupan el segundo sitio histórico con 24 trofeos, el cual levantaron apenas en 2024. Asimismo, el Athletic Club suma tres campeonatos de la Supercopa de España en sus vitrinas.