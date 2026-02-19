Le Mans Descripción general

El portero del Real Madrid Courtois se convierte en accionista del club francés

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois se ha convertido en el último accionista del club de la Ligue 2 Le Mans, según ha revelado un comunicado del club francés. La leyenda de Bélgica y del Real Madrid Courtois se une al icono del tenis Novak Djokovic y a los pilotos de F1 Felipe Massa y Kevin Magnussen en la copropiedad del proyecto del Le Mans, que busca convertirse en una potencia en el fútbol y ha sido comparado con el «Wrexham francés».