Nuevos sitios de apuestas de Chile en mayo 2023

¿Quieres descubrir cuáles son los nuevos sitios de apuestas de Chile que te traen la mejor experiencia de juego en 2023? En esta guía vas a encontrar sus características, bonos de bienvenida, por qué merece la pena registrarse en cada uno de los operadores y mucho más.

Nuevos sitios de apuestas de Chile: ¿qué ofrecen?

Las casas de apuestas que recién aterrizan en el mercado chileno nos ofrecen sus mejores promociones de bienvenida, así como servicios únicos que las diferencian de otros operadores.

Con los bonos de bienvenida de los nuevos sitios de apuestas de Chile podemos sacar una ventaja extra en forma de apuesta gratis, apuesta sin riesgo, cuotas mejoradas, o duplicación de tu primer depósito, entre otras.

Pero ¿cuáles de estas ofertas de bienvenida merecen la pena? En la siguiente tabla recogemos los bonos de bienvenida más generosos e interesantes de los nuevos sitios de apuestas de Chile para que no pierdas tiempo buscando y comparando.

Operador Bono de bienvenida Código de bono/promoción 1xbet 150.000 CLP MAXGOAL Términos y condiciones importantes: 18+. Regístrate con 1xBet y recibe una bonificación del 100% a la cantidad máxima de 150000 CLP. El depósito mínimo requerido para activar la bonificación es de 740 CLP. Cambia a tu cuenta de bonificación y apuesta la cantidad de bonificación 5 veces en apuestas combinadas. Cada apuesta combinada debe incluir 3 o más eventos. Al menos 3 de los eventos incluidos en tales apuestas deben tener cuotas de 1.40 o superiores. La bonificación debe usarse dentro de los 30 días del registro bet365 Nuevos clientes consiguen hasta $30 en créditos de apuesta 365GOAL Términos y condiciones importantes: 18+. Ganancias excluyen importe en créditos de apuesta. Ver condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Estelarbet Bono de 200% ESTEGOAL Términos y condiciones importantes: 18+. Este Bono 200% Deporte será equivalente a: - El 100% de tu primer depósito. Depósito máximo a bonificar $100.000 CLP (cien mil pesos chilenos). Este Bono 200% Deporte requiere que el usuario cargue un mínimo de $5.000 CLP (cinco mil pesos chilenos). Este Bono 200% Deporte tiene un rollover de 7 en cada uno de los bonos. La cuota mínima para cada apuesta debe ser igual o superior a 1.9. Cada uno de los bonos deberá jugarse dentro de un lapso de 14 días desde que es activado. Betano Obtén $5.000 grátis con tu primer depósito de $5.000 BETGOAL Términos y condiciones importantes: 18+. Esta oferta es válida sólo para clientes nuevos. Haga su primer depósito en Betano (con un mínimo de $5.000) y recibirá un bono del 100% hasta un máximo de $200.000 (por un depósito de $200.000). El depósito mínimo de la apuesta gratuita es $5000. Deberás apostar el monto del bono + el monto del depósito en multiplicación x 5 y apostar en eventos deportivos con cuotas mínimas de 1.65. Tienes 90 días para usar la oferta antes que el bono expire. Se aplican términos y condiciones. Betsson Gana una apuesta gratuita de $10.000 luego de realizar tu primer depósito. Próximamente Términos y condiciones importantes: 18+. Esta oferta de bienvenida para apuestas deportivas es exclusiva para jugadores de Chile. Estos términos y condiciones fueron actualizados el 3 de diciembre de 2021 a las 16:00 CET. Tienes 30 días después de tu registro para depositar y ganar la apuesta gratuita. El premio de la apuesta tiene el valor de $10.000 o $12. La apuesta gratuita estará disponibles por 7 días desde que ha sido obtenida y podrás usarla en apuestas previas al partido o En Vivo para cualquier deporte. Si se gana la apuesta gratuita, las ganancias netas se pagarán en la cuenta como dinero bonificado y éste deberá ser apostado en multiplicación por 3 (rollover x3) con cuotas de 1.50 o más en el lapso de 7 días. Rojabet Hasta $200,000 CLP ROJAGOAL Términos y condiciones importantes: 18+. Verifica que tu saldo esté en 0 tras haber liberado o cancelado tu bono de registro de $3,000. l monto máximo del bono es de $190,000. El bono cuenta con rollover x 3 incluyendo el depósito. Deberá ser apostado con cuota de 2.00 o más. Vigencia para cumplir con los requisitos de apuesta: 30 días. LeoVegas Apuesta Gratis Igualada al 100% hasta $10.000 Próximamente Términos y condiciones importantes: 18+. Pide tu Apuesta Gratis Igualada al 100% de hasta $10.000 cuando te registres en LeoVegas. Apuesta mín. $7500. Cuotas mínimas 1.90. La apuesta gratis igualada es válida durante 7 días una vez recibida. Las apuestas gratis deben utilizarse en el celular de una sola vez. Las apuestas gratis deben utilizarse solo en eventos en vivo. Se aplican los términos y condiciones promocionales. Juega con responsabilidad. KTO Devolve tu primera apuesta hasta $25.000 si no aciertas GOAL23 Términos y condiciones importantes: 18+. Para solicitar esta oferta, tu primera apuesta deportiva puede ser de cualquier monto hasta $25.000. Solo hay 1 apuesta de bienvenida libre de riesgo por hogar, por IP. Solo la primera apuesta deportiva hasta $25.000, está libre de riesgo. En caso de que tu primera apuesta deportiva se liquide como “Perdida”, recibirás el monto de tu apuesta hasta $25.000 en tu cuenta. Si tu primera apuesta deportiva se liquide como “Perdida” y se te ha devuelto el monto de la apuesta, ese monto debería ser apostado al menos una vez antes de que se pueda solicitar cualquier retiro. Si tu primera apuesta se liquida como “ganada” o “devuelta”, no recibirás la cantidad de tu apuesta. “Cashout” lo dejará inelegible para esta oferta. Monto máximo de $25.000. El uso de la apuesta sin riesgo está sujeta a un rollover de 1x y se aplica únicamente para apuestas con cuotas mínimas de 1.70. KTO se reserva el derecho de cancelar esta promoción o cambiar los términos y condiciones de esta promoción en cualquier momento y es responsabilidad del cliente revisar periódicamente esta página para ver si hay cambios y actualizaciones. Se aplican los términos y condiciones generales de KTO.

Más sobre los nuevos sitios de apuestas de Chile en abril 2023

Ahora que ya sabes cuáles son las promociones que más ventajas te ofrecen, vamos a ver otros detalles de las nuevas casas de apuestas de Chile. ¿Por qué estas son las nuevas plataformas de apuestas más recomendables? Mira el análisis de cada una de ellas para conocer su oferta en profundidad.

Rojabet

Rojabet tiene el honor de ostentar el título de primera casa de apuestas chilena y es uno de los operadores mejor valorados en el país.

Fue creada en 2020 como una alternativa de entretenimiento en los tiempos de la pandemia por coronavirus. La plataforma es parte de Media Entertainment NV, una compañía con licencia en Curazao ampliamente reconocida por su experiencia en el mundo de los juegos de azar y las apuestas online. Seguro que te suena esta isla porque es la sede de la licencia de muchas casas de apuestas de prestigio en latinoamérica.

Una de las principales ventajas de Rojabet es su amplia cobertura de secciones de apuestas, como pronósticos deportivos y apuestas en vivo. También acoge eventos especiales habitualmente, sobre todo de eSports y deportes virtuales, así que los aficionados a estas disciplinas emergentes estarán encantados.

Oferta deportiva

En cuanto a apuestas deportivas, Rojabet ofrece más de 30 deportes. Por supuesto, se incluyen los más populares como fútbol, baloncesto, tenis, o béisbol, entre muchos otros.

En el deporte rey por excelencia, Rojabet ha logrado hacerse un nombre gracias a su patrocinio a algunos equipos del Campeonato Chileno, como Universidad Católica y Ñublense. Incluso recientemente ha comenzado a patrocinar al Real Betis Balompié, club sevillano muy popular en España. Se puede ver que el fútbol es una prioridad para el operador chileno, y de hecho su nombre “Roja Bet” hace alusión a la selección chilena de fútbol.

Herramientas de apuesta

El operador ofrece la opción Cash Out y Armador de apuestas deportivas, ambas muy apreciadas por los usuarios. Con estas herramientas podemos personalizar nuestras apuestas y flexibilizarlas para conseguir más ganancias.

Cuenta con app móvil Rojabet para iOS y Android.

Asimismo, el compromiso con la seguridad y la privacidad del usuario es otro factor importante que ha ayudado a Rojabet a consolidar su reputación en el mercado chileno. Y otro de los grandes reclamos de esta casa de apuestas es su espectacular bono de bienvenida para nuevos usuarios.

Bono de bienvenida Rojabet Chile para apuestas deportivas

El operador chileno duplica tu primer depósito hasta 190.000 pesos. Este bono es válido solo para nuevos usuarios residentes en Chile y mayores de 18 años de edad.

Estos son los pasos para reclamarlo:

Abrir una cuenta en Rojabet. Puedes acceder a la web a través de nuestro enlace. Ingresar un primer depósito a través de cualquiera de los medios de pago válidos para activar el bono de bienvenida Rojabet. Activar el bono Duplica desde "Mi Cuenta - Bonos". Apostar la cantidad total del primer depósito a una cuota mínima de 2.00. Una vez liberado el bono podrás retirar las ganancias obtenidas desde "Mi cuenta - Cajero".

Debes tener en cuenta que el Bono Duplica exige los siguientes términos y condiciones:

El monto máximo del bono es de $190.000 CLP.

Para liberarlo hay que apostar a cuotas de 2.00 o superiores.

Rollover de x6.

Vigencia del bono: 30 días.

Las apuestas de sistema y Cash Out no son válidas para esta promoción.

El depósito mínimo para reclamar el bono de bienvenida Rojabet es de $2.500 CLP.

Estelarbet

La casa de apuestas Estelarbet es propiedad de S3 Tech N.V., una compañía incorporada en Curazao. Su licencia está, por tanto, regulada en esa isla, al igual que la licencia de Rojabet. Hace poco que aterrizó en Chile y viene pisando fuerte.

Estelarbet nació también durante los años de pandemia para cubrir las necesidades de juego digital del mercado chileno y pronto se posicionó como una de las plataformas favoritas del público de Chile. Esto ha sido gracias al buen trabajo que ha realizado el equipo de la casa de apuestas para ofrecer la mejor calidad en todos los servicios.

Oferta deportiva

Estelarbet ha mostrado siempre su compromiso con el deporte de Chile, auspiciando por ejemplo a clubes femeninos de fútbol.

Su oferta deportiva es extensa, incluyendo primera y segunda división chilena de fútbol. En total cuenta con alrededor de 30 deportes diferentes en la sección de apuestas pre-partido. Para la sección de apuestas en vivo, la oferta se reduce un poco, sin embargo, se encuentran disponibles los deportes y mercados más populares.

Herramientas de apuesta

Live streaming: la casa de apuestas ha implementado recientemente las retransmisiones en directo para usuarios de Perú y Chile. Esto ha sido posible gracias a la alianza de Estelarbet con Sportradar.

Bono de bienvenida Estelarbet

El bono de bienvenida Estelarbet es uno de los más ventajosos del sector de apuestas deportivas. La promoción para nuevos usuarios de Chile consiste en un triple bono de hasta $300.000 CLP.

La dinámica del bono de bienvenida Estelarbet es la siguiente:

Duplica tu primer depósito hasta un máximo de $100.000 CLP.

El 50% de tu segundo depósito hasta un máximo de $100.000 CLP.

El 50% de tu tercer depósito hasta un máximo de $100.000 CLP.

Para conseguir la oferta hay proceder de la siguiente forma:

Registrarse en el operador a través de nuestro enlace. Ve a tu cuenta en la parte superior derecha de la pantalla y haz clic en “Bonos”. A continuación pulsa sobre “Reclamar bono”. Hacer un primer ingreso con cualquier de los medio de pago aceptados para reclamar el bono. Usar el saldo del bono con los términos y condiciones para liberarlo. Una vez el saldo de bonos sea 0, volver a la sección "Bonificaciones" y activar el bono por segundo depósito. Realizar el segundo ingreso. Proceder de la misma forma para el tercer bono.

¿Y cuáles son los requisitos para liberar las ganancias obtenidas con el saldo del bono?

Depósito mínimo de $5.000 CLP.

Rollover de 7x.

Cada apuesta realizada debe tener una cuota mínima de 1,9.

Vigencia del bono: 14 días desde la activación.

KTO

KTO es otra de las casas de apuestas de reciente creación, concretamente en 2018. Es propiedad de Bravalla B.V. y tiene licencia de Curazao, al igual que Rojabet y Estelarbet.

El operador ofrece sus servicios predominantemente en Brasil, Perú y Chile, y cuenta con reseñas muy positivas de los usuarios, por lo que su posicionamiento en el mercado ha ido mejorando a lo largo del tiempo.

Oferta deportiva

Parte de su éxito en Chile se debe a sus atractivas cuotas, las cuales se sitúan ligeramente por encima del promedio del mercado. Además, ofrece una navegación fluida con menús fácilmente accesibles y bien ordenados. También cuenta con 30 categorías deportivas diferentes para la sección de apuestas pre-match y otras tantas en la sección de apuestas en vivo.

Herramientas de apuesta

Armador de apuestas

Cierre Anticipado de apuestas

Tv en directo.

Si hemos de destacar algo negativo de este operador es la falta de una aplicación móvil. Pero esto es solo temporal, ya que en la web aseguran que están trabajando para lanzar la app próximamente. No obstante, la versión móvil de su web es adaptativa y ofrece una experiencia de navegación excelente para móviles y tabletas.

Bono de bienvenida KTO Chile para apuestas deportivas

Además de las ventajas que la propia plataforma de apuestas KTO nos ofrece, también nos brinda un bono de bienvenida. Esta promoción consiste en gratificar a los nuevos usuarios de Chile con una apuesta deportiva sin riesgo por un monto máximo de 25.000 pesos chilenos. Es decir, si fallas tu primera apuesta, te devuelven la cantidad apostada (hasta $25.000 CLP) para que puedas continuar colocando tus pronósticos en KTO

Para disfrutar del bono basta con hacer lo siguiente:

Accede a la web de KTO Chile a través de nuestro enlace y regístrate.

Una vez hayas creado tu cuenta de usuario, realiza un primer depósito con cualquiera de los medios de pago disponibles.

Coloca una apuesta y espera a que se determine.

Si tu apuesta resulta ganadora o devuelta, no podrás beneficiarte del bono, pero si se resuelve como perdida, recibirás el monto de la apuesta (hasta $25000 CLP) en forma de apuesta gratis.

También conviene tener en mente los requisitos para el uso del bono. Son los siguientes:

Solo se permite un bono de bienvenida por IP.

Se considerará para el bono solo el primer pronóstico que realices en KTO.

Vigencia del bono: 7 días desde su recepción.

Es necesario activar la apuesta gratis desde tu cuenta de usuario para poder utilizarla.

Cuota mínima de 1,70.

1xbet

Seguro que conoces a este operador de origen ruso porque es uno de los más populares y mejor valorados por los usuarios. La casa de apuestas fue fundada en 2007, pero ha llegado hace poco a nuestro territorio. Tiene diferentes licencias para operar en varios países, pero en Chile y en gran parte de Latinoamérica opera bajo licencia de Curazao.

Oferta deportiva

Destaca por su enorme cobertura de deportes y mercados, con eventos domésticos, como el Campeonato Chileno o la Segunda División Chilena, y también internacionales, como la Champions League, la NBA, la MLB o la MLS, entre muchos otros.

1xbet es una casa seria con altos estándares que se compromete siempre a ofrecer los mejores servicios, así como las cuotas más altas del mercado de forma habitual. Para muestra de su gran calidad, 1xbet tiene el honor de patrocinar a uno de los mejores equipos de fútbol del mundo, el FC Barcelona. Además, es socio deportivo de La Liga y la Serie A de Italia, entre otros campeonatos.

Otra de sus grandes ventajas es la sección de apuestas en vivo, donde se pueden encontrar multitud de eventos para apostar en directo. También se puede encontrar un apartado especial de eSports, así como la opción de Crear Apuesta para personalizar los pronósticos a tu preferencia desde el ordenador o desde su app móvil.

Herramientas de apuesta

Estadísticas de juego

Cash Out

Crear Apuesta

1xbet live TV

App móvil para iOS y Android

Bono de bienvenida 1xbet Chile para apuestas deportivas

1xbet ofrece a los nuevos usuarios de Chile duplicar su primer depósito hasta 150.000 pesos. Si te preguntas cómo reclamar el bono, estos son los pasos a seguir:

Ir a la página web de 1xBet a través de nuestro enlace. Completar el formulario de registro con tus datos de usuario, contraseña, y datos personales. Cuando hayas creado tu cuenta, haz un primer ingreso con un mínimo de $740 CLP. El bono de bienvenida 1xbet ya estará activo en tu cuenta.

Eso sí, ten en cuenta que hay algunas condiciones que debes cumplir para liberar el bono:

Es necesario activar un número de teléfono para recibir el bono de bienvenida.

Realiza al menos 5 apuestas combinadas (cada una con 3 o más eventos).

Las cuotas mínimas deben ser de 1.40 para cada evento incluido en las apuestas combinadas.

Los depósitos realizados mediante criptomonedas no son elegibles para reclamar el bono de bienvenida 1xbet.

bet365

bet365 es todo un referente en el mundo de las apuestas online y ahora llega a Chile para elevar nuestra experiencia de juego.

Oferta deportiva

Su catálogo de opciones deportivas es apabullante con unas sólidas 40 alternativas donde elegir para colocar nuestros pronósticos. Deportes minoritarios, deportes populares, rugby, fútbol, ajedrez, boxeo, deportes virtuales… bet365 cubre todas las opciones. Incluso ofrece apuestas sobre espectáculos y eventos políticos.

Enfocándonos en Chile, el operador cuenta con la liga de primera división y segunda división chilena. Además, también ofrece apuestas sobre otros campeonatos continentales como la Copa Sudamericana o el Campeonato Carioca.

La sección de apuestas en vivo es otro de los puntos fuertes del líder británico de las apuestas deportivas.

Herramientas de apuesta

bet365 live streaming: cuenta con retransmisiones en directo de los eventos más destacados, aunque tendrás que estar registrado y disponer de saldo para acceder al servicio de TV.

También dispone de opción Cash Out y Bet Builder, como es habitual en los mejores nuevos sitios de apuestas de Chile.

Si eres de los que les gusta apostar sobre la marcha, la bet365 app está a la altura de las mejores del mercado, con una navegación fácil e intuitiva, y disponible para Android y sistema operativo iOS.

Bono de bienvenida bet365 Chile para apuestas deportivas

Lo mejor de bet365, además de su enorme trayectoria y su confiabilidad, es que ofrece un bono de bienvenida sin rollover. Los nuevos usuarios de Chile pueden obtener hasta $30 USD en créditos de apuestas; esto equivale a unos 25.000 pesos chilenos.

Indicaciones para conseguir el bono de bienvenida bet365:

Registrarse en el operador a través de nuestro enlace. Hacer un ingreso de mínimo $10 americanos. Ir al menú "Cuenta" y seleccionar "Ofertas". Hacer clic en "Solicitar"para reclamar el bono de bienvenida. Elige apuestas que cumplan con los requisitos del bono. Puedes utilizar los créditos de apuesta al seleccionar "Utilizar créditos de apuestas" en el cupón de apuestas.

¿Y cuáles son los requisitos para poder retirar las ganancias generadas con los créditos de apuestas?

Incluir al menos una selección con cuotas iguales o superiores a 1,20.

Los depósitos realizados con tarjetas Astropay, paysafecard y otras tarjetas de crédito o débito prepago no serán válidos para recibir el bono de bienvenida.

Vigencia del bono: 30 días.

Betano

Betano es una casa de apuestas griega que se fundó en 2019. Es propiedad de Kaizen Gaming International Limited y opera en Chile desde 2021 con una licencia de Malta.

Aunque es uno de los nuevos sitios de apuestas de Chile, la casa cuenta con una impecable reputación y un recorrido excelente en el sector, así que tiene toda nuestra confianza. Además, seguro que sabes que es el patrocinador oficial de Universidad de Chile y La Serena en nuestro país.

Oferta deportiva

El fútbol es su deporte estrella, pero podemos encontrar otras modalidades como baloncesto, tenis, béisbol, así como una amplia variedad de e-Sports (CS: GO, League of Legends, Starcraft II, Valorant, etc.)

Las apuestas en vivo también están disponibles y se puede acceder a ellas desde la web o la app móvil.

Herramientas de apuesta

Al igual que sus competidores líderes, como bet365 o betsson, también cuenta con opción de Cash Out y Bet Builder para ofrecer una experiencia personalizada y completa.

Uno de sus puntos más destacados son las Super Cuotas, las cuales te brindan cuotas mejoradas para ciertos eventos deportivos. Podrás reconocerlas por un icono de un círculo naranja con las letras SC en su interior.

Retransmisiones en vivo: cualquier evento que aparezca con el icono de una pantalla de tv al lado te ofrece la opción de seguirlo en streaming.

La app móvil está disponible solo para Android de momento y puedes descargarla directamente desde la web de Betano. Sin embargo, los usuarios de iOS no tendrán ningún problema en acceder a su versión de escritorio a través de Safari. Tienes más indicaciones en nuestro artículo sobre las mejores app de apuestas deportivas de Chile si quieres consultarlo.

Bono de bienvenida Betano Chile para apuestas deportivas

El gigante griego de las apuestas ofrece un bono equivalente al 100% del primer depósito hasta 200.000 pesos chilenos. Estos son los pasos que debes seguir si quieres conseguirlo:

Regístrate en Betano. Puedes acceder a la página web mediante nuestro enlace. Accede a "Mis bonos" y elige “Bono deportes” para activarlo. Haz un primer ingreso a través de los medios de pago disponibles. El bono se añadirá a tu saldo. Empieza a colocar tus pronósticos con el saldo extra que te brinda el bono de bienvenida Betano.

Si quieres conocer las condiciones para liberar las ganancias conseguidas con el importe del bono, son las siguientes:

Rollover x5.

Es necesario apostar el saldo del bono en eventos deportivos con cuotas mínimas de 1,65.

Dispones de 90 días para aprovechar este bono promocional antes de que se elimine.

LeoVegas

La casa de apuestas sueca es todo un referente en multitud de países desde su fundación en 2012, y ahora por fin llegó a Chile. Está regulada por la Autoridad de Juego de Malta y ofrece una plataforma seria y confiable.

Como puede deducirse de su nombre, el operador pone el énfasis sobre todo en la sección de juegos de casino. Sin embargo, eso no significa que descuide el apartado de apuestas deportivas. Por el contrario, LeoVegas destaca por una oferta amplia y cuotas bastante competitivas.

Si bien todavía no tiene la solidez de casas de apuestas consolidadas como bet365, 1xbet o betsson, LeoVegas tiene mucho potencial y cada vez suma más usuarios que participan en la plataforma.

Oferta deportiva

El operador ofrece un total de 35 variedades donde apostar, de las cuales 32 son modalidades de deportes. El resto se trata de apuestas políticas y de espectáculos.

Dentro de estas apuestas deportivas encontramos gran cantidad de deportes de menor seguimiento, como bádminton, bolos o remo. Para que puedas hacerte una idea de lo detallada que es la oferta de mercados, el operador cubre torneos minoritarios como la Jupiler Pro League de Bélgica o la Ligue 1 de Algeria, entre otros. Sin embargo, el protagonista absoluto es el fútbol chileno, con una gran cantidad de mercados en vivo y pre-partido.

Herramientas de apuesta

Sección de estadísticas: puede ser muy útil para tomar decisiones acertadas en tus pronósticos y elaborar una buena estrategia de apuestas.

Armador de apuestas: te permite combinar hasta 12 mercados de un mismo evento y conseguir cuotas más altas.

Cash Out: también podrás cerrar las apuestas de forma anticipada si quieres reducir pérdidas o asegurar ganancias. No obstante, ten en cuenta que no se puede utilizar esta herramienta con el bono de bienvenida LeoVegas.

Retransmisiones en vivo: al colocar un pronóstico sobre un evento podrás acceder al streaming del juego si está disponible.

Además, si estás interesado en apostar sobre la marcha, también cuenta con una app para iOs y Android que brinda una experiencia de navegación excelente.

Bono de bienvenida LeoVegas Chile para apuestas deportivas

El bono de bienvenida LeoVegas no es tan suculento como otros del mercado, pero también merece la pena considerarlo. Consiste en duplicar tu primer depósito en la plataforma hasta $10.000 CLP.

Para obtener la promoción de bienvenida para apuestas deportivas debes hacer lo siguiente:

Accede al operador a través de nuestro enlace y regístrate. Realiza un primer depósito con un mínimo de 7500 pesos chilenos para que el bono se active. Cumple con las condiciones de rollover y cuotas mínimas para poder liberar las ganancias generadas con el saldo del bono.

Los términos y condiciones son estos:

Ingreso mínimo requerido para recibir el bono de bienvenida LeoVegas: $7500 CLP.

Las apuestas deben realizarse a cuotas mínimas de 1,90.

Rollover x5.

Para tener derecho a recibir el bono, tienes 14 días para efectuar el primer ingreso después de crear la cuenta de usuario.

Vigencia del bono: 7 días.

El bono solo es válido para el móvil y para eventos en directo.

betsson

Aunque solo lleva en escena desde 2018, betsson es bien conocido a nivel mundial y en Chile se ha vuelto extremadamente popular por ser el patrocinador del Campeonato Chileno de fútbol. Está claro que ha llegado para quedarse y en nuestro territorio opera con una licencia regulada por la Autoridad del Juego de Malta.

Oferta deportiva

Si te interesan los operadores con un gran catálogo de apuestas, betsson es una alternativa competente en este sentido. En total se cuentan casi 40 disciplinas deportivas, así que es fácil encontrar lo que uno busca.

En el nivel de los mercados de apuestas tampoco decepciona, son muchos y bastante variados. Por ejemplo, en fútbol encontramos más de 1000 eventos, con una especial atención a los mercados hándicap.

La casa también pone énfasis en los e-Sports, como League of Legends, Counter Strike GO, Rainbow Six, etc. En esta modalidad ofrece mercados 1×2, número de kills, o ganador de mapa, entre otros.

Algo muy destacable de este operador escandinavo son sus Súper Combos, o cuotas mejoradas en eventos especiales. Funcionan de manera similar a las Super Cuotas de Betano, así que podrás obtener cuotas más altas en algunos mercados.

Por supuesto, en una casa de apuestas de esta categoría no pueden faltar las apuestas en vivo. betsson ofrece una multitud de mercados en esta sección y puedes combinarla con las herramientas de apuesta que el operador tiene disponibles.

Herramientas de apuesta

App nativa diseñada para iOS y Android: con una estructura ordenada y hasta la posibilidad de personalizar la lista de deportes para acceder más rápido a nuestras apuestas deportivas favoritas.

Creador de apuestas: te permite combinar como mínimo 2 selecciones.

Cierre anticipado de apuesta: disponible para eventos pre-partido y en vivo, pero solo en algunos mercados.

Streaming: busca el icono amarillo al lado del evento para comprobar si betsson lo retransmite.

Bono de bienvenida betsson Chile para apuestas deportivas

La oferta de betsson para nuevos usuarios de Chile te gratifica con el 100% del primer ingreso hasta $100.000 CLP. Conseguirlo es fácil, el operador solo exige que te registres y hagas un ingreso mínimo.

Regístrate en betsson Chile a través de nuestro enlace. Dirígete a la cuenta de usuario y haz clic en “Depositar”. Elige uno de los medios de pago para activar el bono (tarjeta bancaria o Webpay) y deposita como mínimo $10.000 CLP. Ya tendrás el saldo del bono activo. Recuerda que el monto máximo que betsson duplica es 100.000 pesos.

Es uno de los bonos más cuantiosos del mercado, no obstante, para poder liberarlo hay que tener en cuenta una serie de requisitos:

El depósito mínimo para poder reclamar el bono es de 10.000 pesos chilenos.

Tienes 30 días para realizar el ingreso y reclamar el bono tras registrarte.

Los medios de pago válidos para activar el bono son: Visa, Mastercard y WebPay.

Vigencia del bono de bienvenida betsson: 30 días desde su obtención.

Rollover x8.

Debes apostarlo a cuotas mínimas de 1.80.

Las apuestas de sistema y el cash out no son válidas para liberar el saldo del bono.

¿Qué características tienen los nuevos sitios de apuestas de Chile de primera categoría?

Herramientas de apuestas: las mejores casas de apuestas incluyen herramientas que ayudan a los usuarios a personalizar sus predicciones. Estas funcionalidades pueden incluir estadísticas, análisis de expertos, Creador de Apuestas, Cobro Anticipado, retransmisiones en vivo, etc. A este respecto, las casas de apuestas que mejores herramientas ponen a nuestro alcance son bet365, 1xbet y betsson por su oferta variada y la profundidad de cada herramienta.

App: hoy en día hacemos casi todo con los dispositivos móviles y poder hacer también nuestras apuestas es fundamental. No solo para colocar los pronósticos, sino también para poder ver las retransmisiones en vivo de nuestros partidos favoritos sobre la marcha. Solo necesitas instalar la aplicación en tu móvil o tableta y tener una conexión a Internet estable con wifi o datos móviles. Asimismo, con la aplicación móvil recibes notificaciones sobre tus apuestas y eventos seleccionados, por lo que te mantendrás actualizado en todo momento. Todas las plataformas de apuestas que hemos visto en esta guía cuentan con una app móvil, excepto KTO que se encuentra trabajando en el lanzamiento. Destacan por su interfaz y facilidad de uso las apps de Betano y bet365.

Chat en vivo: tener acceso a un servicio de atención al cliente competente y en español es indispensable, pero si además contamos con un chat en vivo 24/7 sabemos que estamos frente a un sitio de apuestas de primera categoría. La mayoría de casas de apuestas recogidas en la guía cuenta con chat en vivo las 24 horas, 7 días a la semana. Las excepciones son Rojabet que lo tiene disponible entre las 8:30 am y las 10.30 pm, y Betano de 11:00 am a 00:00.

Seguridad: tener confianza en la plataforma de apuestas es crucial, y para ello nada mejor que comprobar que cuenta con una licencia de juego y protocolos de encriptación de datos. Algunas plataformas de apuestas online no necesitan presentación porque son popularmente conocidas y se sabe que son confiables. Sin embargo, con los nuevos sitios de apuestas debes tener especial cuidado y confirmar que cumplen con la legalidad. En este sentido, todos los nuevos sitios de apuestas de Chile que hemos mencionado son 100% seguros.

Medios de pago: si la seguridad y el servicio son relevantes, tener acceso a una variedad de métodos de pago no lo es menos. Es muy útil contar con varios medios de depósito y retirada de fondos. Eso sí, ten en cuenta que alguno de los medios de pago disponibles puede no ser válido para reclamar el bono de bienvenida del operador. Por ejemplo, betsson Chile solo acepta depósitos con Visa, Mastercard o Webpay para activar la promoción. También conviene tener en cuenta que no todos los nuevos sitios de apuestas de Chile aceptan pesos chilenos. Este es el caso de bet365 que opera en dólares norteamericanos en nuestro territorio. Sin embargo, esto no significa que no puedas pagar el ingreso en pesos, sino que el operador hará la conversión a dólares en su plataforma. La casa de apuestas que se destaca del resto en este punto es 1xbet por poseer una infinidad de medios de pago. Podemos encontrar desde monederos electrónicos, hasta transferencias bancarias, tarjetas de crédito y débito, y criptomonedas.

Cómo registrarse en una plataforma de apuestas online

Crear una cuenta en un sitio de apuestas es fundamental para poder colocar tus pronósticos y reclamar el bono de bienvenida. Por suerte, el proceso es sencillo y no te llevará más de unos pocos minutos.

Pincha sobre el enlace de la casa de apuestas que más te interese. Accede al apartado de “Crear Cuenta” o “Registrarse”. Generalmente, lo puedes encontrar en la esquina superior derecha de la página de inicio del operador. Introduce los datos que se soliciten en el formulario de registro. Normalmente basta con tus datos personales, usuario y contraseña, pero algunos operadores, como bet365 también te piden que crees un código de 4 dígitos. Si hay un campo para el código promocional, introdúcelo para activar el bono de bienvenida. Acepta los términos y condiciones haciendo clic sobre la casilla. En este momento, podrás configurar las opciones de tu cuenta, como tu preferencia para el formato de las cuotas o establecer límites para las apuestas. Haz un primer depósito de saldo. Si quieres optar a recibir el bono de bienvenida, contempla la cantidad mínima que se exige. Coloca tus apuestas y libera las ganancias generadas con el bono de bienvenida para poder retirarlas. Completa el proceso KYC (know your client). Para ello deberás enviar la documentación que la casa de apuestas te pida para verificar tu identidad. Te recomendamos que lo completes cuanto antes porque es fundamental para poder retirar tus ganancias.

FAQ

¿Es legal apostar en línea en Chile?

Sí, es legal apostar en línea en Chile. Las leyes sobre juegos de azar fueron actualizadas en 2018 para permitir y regular las apuestas online. Sin embargo, es importante asegurarse de que la casa de apuestas en la que se está apostando esté debidamente regulado por la autoridad competente.

¿Cuál es la edad mínima para apostar en Chile?

La edad mínima para apostar en Chile es de 18 años.

¿Cómo se puede depositar en una casa de apuestas en línea?

Por lo general, las casas de apuestas aceptan depósitos a través de tarjetas de crédito o débito, transferencias bancarias y monederos electrónicos como PayPal o Neteller. Sin embargo, cada operador tiene sus propios medios de pago y retirada de fondos que podrás consultar en su página web o en nuestras guías.

¿Cuál es la diferencia entre un bono por depósito y un bono por registro?

Un bono de depósito es un incentivo que ofrece la casa de apuestas por hacer un depósito, generalmente en forma de un porcentaje del depósito inicial. Un bono por registro permite obtener la gratificación sin realizar ningún ingreso, solo por crear una cuenta con el operador.

¿Qué medidas de seguridad deben tomarse al apostar?

Es importante elegir una casa de apuestas o en que esté debidamente regulado y tenga una reputación confiable. También se recomienda utilizar contraseñas seguras y no compartir información personal o financiera con nadie. Además, es importante no apostar más de lo que puedas permitirte perder.