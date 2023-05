Cómo unirse a un sitio de apuestas de Chile en mayo 2023

Goal te trae el guía de cómo unirse a un sitio de apuestas de Chile en 2023. Conoce los mejores operadores de Chile y haz tu registro hoy!

Betano Obtén $5.000 gratis con tu primer depósito de $5.000 Válido para nuevos usuários Obtén la oferta "18+. Esta oferta es válida sólo para clientes nuevos. Haz tu primer depósito en Betano (con un mínimo de $5.000) y recibirás un bono del 100% hasta un máximo de $200.000 (por un depósito de $200.000). El depósito mínimo de la apuesta gratuita es $5000. Deberás apostar el monto del bono + el monto del depósito en multiplicación x 5 y apostar en eventos deportivos con cuotas mínimas de 1.65. Tienes 90 días para usar la oferta antes que el bono expire. Se aplican términos y condiciones."



bet365 Consigue hasta $30 en créditos de apuesta Válido para nuevos usuários Obtén la oferta "Ganancias excluyen importe en créditos de apuesta. Ver condiciones, límites de tiempo y exclusiones."



Rojabet Hasta $200,000 CLP Válido para nuevos usuários Obtén la oferta "Verifica que tu saldo esté en 0 tras haber liberado o cancelado tu bono de registro de $3,000. l monto máximo del bono es de $200,000. El bono cuenta con rollover x 3 incluyendo el depósito. Deberá ser apostado con cuota de 2.00 o más. Vigencia para cumplir con los requisitos de apuesta: 30 días."



Estelarbet Bono 200% Deporte Válido para nuevos usuários Obtén la oferta "18+. Este Bono 200% Deporte será equivalente a: - El 100% de tu primer depósito. Depósito máximo a bonificar $100.000 CLP (cien mil pesos chilenos). Este Bono 200% Deporte requiere que el usuario cargue un mínimo de $5.000 CLP (cinco mil pesos chilenos). Este Bono 200% Deporte tiene un rollover de 7 en cada uno de los bonos. La cuota mínima para cada apuesta debe ser igual o superior a 1.9. Cada uno de los bonos deberá jugarse dentro de un lapso de 14 días desde que es activado."



1xbet 100% hasta 150000 CLP Válido para nuevos usuários Obtén la oferta "18+. Regístrate con 1xBet y recibe una bonificación del 100% a la cantidad máxima de 150000 CLP. El depósito mínimo requerido para activar la bonificación es de 740 CLP. Cambia a tu cuenta de bonificación y apuesta la cantidad de bonificación 5 veces en apuestas combinadas. Cada apuesta combinada debe incluir 3 o más eventos. Al menos 3 de los eventos incluidos en tales apuestas deben tener cuotas de 1.40 o superiores. La bonificación debe usarse dentro de los 30 días del registro."



LeoVegas Apuesta gratis igualada al 100% hasta $10.000 Válido para nuevos usuários Obtén la oferta "18+. Pide tu apuesta gratis igualada al 100% de hasta $10.000 cuando te registres en LeoVegas. Apuesta mín. $7500. Cuotas mínimas 1.90. La apuesta gratis igualada es válida durante 7 días una vez recibida. Las apuestas gratis deben utilizarse en el celular de una sola vez. Las apuestas gratis deben utilizarse solo en eventos en vivo. Se aplican los términos y condiciones promocionales. Juega con responsabilidad."



KTO Recibe tu primera apuesta hasta $25.000 si no aciertas Válido para nuevos usuários Obtén la oferta "Para solicitar esta oferta, tu primera apuesta deportiva puede ser de cualquier monto hasta $25.000. Solo hay 1 apuesta de bienvenida libre de riesgo por hogar, por IP. Solo la primera apuesta deportiva hasta $25.000, está libre de riesgo. En caso de que tu primera apuesta deportiva se liquide como “Perdida”, recibirás el monto de tu apuesta hasta $25.000 en tu cuenta. Si tu primera apuesta deportiva se liquide como “Perdida” y se te ha devuelto el monto de la apuesta, ese monto debería ser apostado al menos una vez antes de que se pueda solicitar cualquier retiro. Si tu primera apuesta se liquida como “ganada” o “devuelta”, no recibirás la cantidad de tu apuesta. “Cashout” lo dejará inelegible para esta oferta. Monto máximo de $25.000. El uso de la apuesta sin riesgo está sujeta a un rollover de 1x y se aplica únicamente para apuestas con cuotas mínimas de 1.70. KTO se reserva el derecho de cancelar esta promoción o cambiar los términos y condiciones de esta promoción en cualquier momento y es responsabilidad del cliente revisar periódicamente esta página para ver si hay cambios y actualizaciones. Se aplican los términos y condiciones generales de KTO."



Tienes derecho a jugar en las mejores casas de apuestas de Chile en 2023 para disfrutar de una experiencia de usuario total. ¿Pero cuáles son? Descubre con Goal y a través de esta guía las mejores plataformas para hacer tus apuestas deportivas en Chile en marzo de 2023.

Los mejores sitios de apuestas de Chile en marzo 2023

Empezamos por todo lo alto recogiendo rápidamente en la siguiente tabla las mejores casas de apuestas en Chile marzo 2023. De esta forma, si vas con prisa, podrás empezar a jugar sin necesidad de leer todo nuestro contenido. Aun así, te lo recomendamos, ya que podrás conocer a fondo no solo cómo registrarte en las mejores casas de apuestas online chilenas, sino algunos de los aspectos que las convierten en lo más destacado del sector.

Mejores casas de apuestas Chile 2023:



Operador Bono de bienvenida Código de bono/promoción 1xbet 150.000 CLP MAXGOAL Términos y condiciones importantes: 18+. Regístrate con 1xBet y recibe una bonificación del 100% a la cantidad máxima de 150000 CLP. El depósito mínimo requerido para activar la bonificación es de 740 CLP. Cambia a tu cuenta de bonificación y apuesta la cantidad de bonificación 5 veces en apuestas combinadas. Cada apuesta combinada debe incluir 3 o más eventos. Al menos 3 de los eventos incluidos en tales apuestas deben tener cuotas de 1.40 o superiores. La bonificación debe usarse dentro de los 30 días del registro bet365 Nuevos clientes consiguen hasta $30 en créditos de apuesta 365GOAL Términos y condiciones importantes: 18+. Ganancias excluyen importe en créditos de apuesta. Ver condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Estelarbet Bono de 200% ESTEGOAL Términos y condiciones importantes: 18+. Este Bono 200% Deporte será equivalente a: - El 100% de tu primer depósito. Depósito máximo a bonificar $100.000 CLP (cien mil pesos chilenos). Este Bono 200% Deporte requiere que el usuario cargue un mínimo de $5.000 CLP (cinco mil pesos chilenos). Este Bono 200% Deporte tiene un rollover de 7 en cada uno de los bonos. La cuota mínima para cada apuesta debe ser igual o superior a 1.9. Cada uno de los bonos deberá jugarse dentro de un lapso de 14 días desde que es activado. Betano Obtén $5.000 grátis con tu primer depósito de $5.000 BETGOAL Términos y condiciones importantes: 18+. Esta oferta es válida sólo para clientes nuevos. Haga su primer depósito en Betano (con un mínimo de $5.000) y recibirá un bono del 100% hasta un máximo de $200.000 (por un depósito de $200.000). El depósito mínimo de la apuesta gratuita es $5000. Deberás apostar el monto del bono + el monto del depósito en multiplicación x 5 y apostar en eventos deportivos con cuotas mínimas de 1.65. Tienes 90 días para usar la oferta antes que el bono expire. Se aplican términos y condiciones. Betsson Gana una apuesta gratuita de $10.000 luego de realizar tu primer depósito. Próximamente Términos y condiciones importantes: 18+. Esta oferta de bienvenida para apuestas deportivas es exclusiva para jugadores de Chile. Estos términos y condiciones fueron actualizados el 3 de diciembre de 2021 a las 16:00 CET. Tienes 30 días después de tu registro para depositar y ganar la apuesta gratuita. El premio de la apuesta tiene el valor de $10.000 o $12. La apuesta gratuita estará disponibles por 7 días desde que ha sido obtenida y podrás usarla en apuestas previas al partido o En Vivo para cualquier deporte. Si se gana la apuesta gratuita, las ganancias netas se pagarán en la cuenta como dinero bonificado y éste deberá ser apostado en multiplicación por 3 (rollover x3) con cuotas de 1.50 o más en el lapso de 7 días. Rojabet Hasta $200,000 CLP ROJAGOAL Términos y condiciones importantes: 18+. Verifica que tu saldo esté en 0 tras haber liberado o cancelado tu bono de registro de $3,000. l monto máximo del bono es de $190,000. El bono cuenta con rollover x 3 incluyendo el depósito. Deberá ser apostado con cuota de 2.00 o más. Vigencia para cumplir con los requisitos de apuesta: 30 días. LeoVegas Apuesta Gratis Igualada al 100% hasta $10.000 Próximamente Términos y condiciones importantes: 18+. Pide tu Apuesta Gratis Igualada al 100% de hasta $10.000 cuando te registres en LeoVegas. Apuesta mín. $7500. Cuotas mínimas 1.90. La apuesta gratis igualada es válida durante 7 días una vez recibida. Las apuestas gratis deben utilizarse en el celular de una sola vez. Las apuestas gratis deben utilizarse solo en eventos en vivo. Se aplican los términos y condiciones promocionales. Juega con responsabilidad. KTO Devolve tu primera apuesta hasta $25.000 si no aciertas GOAL23 Términos y condiciones importantes: 18+. Para solicitar esta oferta, tu primera apuesta deportiva puede ser de cualquier monto hasta $25.000. Solo hay 1 apuesta de bienvenida libre de riesgo por hogar, por IP. Solo la primera apuesta deportiva hasta $25.000, está libre de riesgo. En caso de que tu primera apuesta deportiva se liquide como “Perdida”, recibirás el monto de tu apuesta hasta $25.000 en tu cuenta. Si tu primera apuesta deportiva se liquide como “Perdida” y se te ha devuelto el monto de la apuesta, ese monto debería ser apostado al menos una vez antes de que se pueda solicitar cualquier retiro. Si tu primera apuesta se liquida como “ganada” o “devuelta”, no recibirás la cantidad de tu apuesta. “Cashout” lo dejará inelegible para esta oferta. Monto máximo de $25.000. El uso de la apuesta sin riesgo está sujeta a un rollover de 1x y se aplica únicamente para apuestas con cuotas mínimas de 1.70. KTO se reserva el derecho de cancelar esta promoción o cambiar los términos y condiciones de esta promoción en cualquier momento y es responsabilidad del cliente revisar periódicamente esta página para ver si hay cambios y actualizaciones. Se aplican los términos y condiciones generales de KTO.

Bono de bienvenida y otros aspectos clave de las mejores casas de apuestas de Chile

Aunque en la tabla anterior puedes comprobar las promociones de las mejores plataformas en territorio chileno, ¡qué mejor que ahondar en cada una de las opciones a través de un breve análisis! De esta forma, sabrás lo que te espera y podrás sopesar si el proceso de cómo unirse a un sitio de apuestas de Chile marzo 2023 merece o no la pena.

¡Toma nota!

1xbet

Esta casa de apuestas de corte internacional por fin llega a Chile para que los usuarios de este país puedan disfrutar de una de las mejores ofertas de apuestas deportivas online de todos los tiempos. Porque 1xbet es, ante todo, completa, sobre todo en métodos de pago e incluso en apuestas curiosas.

Opera en el país que vio nacer a Pablo Neruda gracias a una licencia de Curaçao. Por tanto, se trata de una opción segura. No en vano, colabora activamente con entidades como el F. C. Barcelona, así como patrocina eventos de cierto renombre dentro del planeta fútbol (Copa Africana de Naciones).

Uno de los aspectos más sobresalientes de la plataforma son sus cuotas, que en muchos mercados son de auténtica locura. De hecho, las cuotas 1xbet fútbol están entre lo mejor que se puede encontrar en toda la industria de los juegos de azar en línea. Por ello, es de las mejores opciones para hacer apuestas Copa Libertadores, UEFA Champions League o incluso apuestas Campeonato betsson.

Por supuesto, la ristra de opciones se completa con cientos de mercados a todo tipo de eventos de tenis, baloncesto, boxeo, motor, ciclismo… ¡La lista es amplísima! Todo ello acompañado de herramientas muy útiles, como la función crear apuesta (1xbet Bet Builder) con la que podrás combinar selecciones de un mismo evento a tu antojo.

Además, para los amantes de las apuestas en vivo, 1xbet Chile es magnífica, ya que tiene retransmisiones en vivo de muchos de los eventos que recoge para apostar. Y con buena calidad y posibilidad de disfrutarlo a través de dispositivos móviles. ¿Pero hay más? ¡Claro, su impresionante bono de bienvenida!

Bono de bienvenida 1xbet Chile

Como ya habrás visto en la tabla anterior, 1xbet Chile pone a disposición de los nuevos usuarios un bono de bienvenida del 100% de lo ingresado hasta $150.000 CLP. Conseguirlo es superfácil:

Regístrate en 1xbet Chile rellenando el formulario de registro que se activará al pulsar sobre la opción de registro. Activa un número de teléfono propio para que el operador te permita acceder a la oferta de bienvenida 1xbet. Inicia sesión para depositar mínimo $740 CLP. Recuerda que podrás ingresar más de $150.000 CLP, pero el 100% extra del bono solo cubrirá hasta esta cantidad. Cuando hayas completado el 1xbet Chile depósito, se pondrá automáticamente a tu disposición el bono de bienvenida 1xbet Chile. Para poder liberar la bonificación, recuerda cumplir con los requisitos de apuestas, como hacer un mínimo de 5 apuestas combinadas (de 3 o más eventos) o apostar a cuotas mínimas de 1.40.

¿Cómo retirar tus ganancias de 1xbet Chile?

Puedes hacer retiros a través de Visa, Mastercard, WebMoney, Skrill, Perfect Money, Jeton Wallet, Sticpay, Neteller, ecoPayz, AstroPay, transferencia bancaria y las principales criptomonedas.

En el caso de la transferencia bancaria, tiene un retiro mínimo de 3.700 pesos chilenos. La cantidad mínima de retirada varía según el medio de pago elegido.

bet365

Estamos ante la casa de apuestas deportivas online por antonomasia. Es probablemente la más famosa del mundo, y se entienden los motivos. Para empezar, su catálogo no solo es impresionante en lo que respecta a disciplinas deportivas (más de 40 opciones con el añadido de otras muy curiosas, como, por ejemplo, las apuestas políticas).

Y esta variedad también se traslada al número de mercados. De hecho, para apuestas a largo plazo es de las mejores, con una gran cantidad de opciones especiales. Por ejemplo, en tenis te propone comparativas entre jugadores para apostar por quién llegará más lejos en determinado torneo. Esto es algo que solo encontrarás en bet365 Chile. Y hay más:

Gran aplicación móvil.

Herramienta CERRAR APUESTA o CASH OUT con la que puedes garantizar ganancias o reducir pérdidas.

bet365 TV. Es una de las mejores herramientas de retransmisión de eventos de las mejores casas de apuestas deportivas online. Aunque puede haber limitaciones geográficas, es una plataforma que suele retransmitir, por ejemplo, ¡NBA o Wimbledon!

En la otra cara de la moneda, tenemos la desventaja de que el operador no admite apuestas con pesos chilenos, pero eso no quiere decir que no se pueda pagar con CLP al depositar. Simplemente, bet365 hace la conversión a dólares. Además, este pequeño hándicap se olvida cuando echas un vistazo a su bono de bienvenida:

Bono de bienvenida bet365 Chile

Son $30 USD los que te esperan como nuevo cliente de bet365 Chile. Para ello, tienes que depositar, al menos, $10 USD a través de uno de los métodos de pago bet365 Chile. El proceso para obtener el bono de bienvenida es igual de fácil que con el bono 1xbet Chile:

Regístrate en el operador. Cuando completes el proceso de registro bet365 Chile, haz un depósito. Deberás apostar primero el ingreso para acceder al bono de bienvenida. Para activar el bono de bienvenida, deberás ir a “Cuenta”, “Ofertas” y seleccionar el bono bet365 Chile deportes. Cuando dispongas de los créditos de apuestas, simplemente úsalos en los mercados que desees. Ten en cuenta que el montante del bono no forma parte de las ganancias. Asimismo, los depósitos hechos con Astropay o PaySafeCard no cuentan para la activación del bono. Recuerda que deberás apostar a cuotas de 1.20 o superiores y que tienes 90 días naturales para desbloquear y liberar la oferta.

¿Cómo retirar tus ganancias en bet365 Chile?

La casa de apuestas británica te brinda los siguientes métodos de retiro: Tarjeta de débito, AstroPay, Click to pay, Paysafecard, Transferencia bancaria y Cheques.

Estelarbet

Un nombre no tan conocido, pero que tal y como está haciendo las cosas merece estar sin duda entre las mejores casas de apuestas deportivas online Chile. ¿El motivo? Para empezar, por su compromiso con la calidad, pero es que, además, es una de las mejores casas de apuestas deportivas en cuanto a aplicación móvil, ya que la Estelarbet app está magníficamente optimizada tanto para Android como iOS.

Asimismo, más allá del apartado de apuestas deportivas, tras completar el proceso de cómo unirse a Estelarbet, podrás observar que también destaca por su casino. Además de un abanico de juegos prácticamente inabarcable, la diversión y el cuidado de cada título están garantizados, ya que Estelarbet colabora con los mejores proveedores de software del sector, como Evolution Gaming, Netent o Play’n Go.

Bono de bienvenida Estelarbet Chile

Si estamos hablando de las mejores casas de apuestas deportivas y Estelarbet está entre ellas, no puede ser sino con un bono de bienvenida. ¡Y en este caso no uno, sino un triple bono de bienvenida! De esta forma, se retribuyen tus 3 primeros ingresos con hasta $300.000 CLP adicionales.

Si quieres disfrutarlo, recuerda:

Accede a Estelarbet a través de este contenido mediante uno de nuestros enlaces directos. Completa el registro Estelarbet y haz un primer depósito válido. Reclama el bono de 1er depósito. Una vez que hayas utilizado el bono de bienvenida, podrás acceder a otros 2 bonos del mismo modo (depositando) para tu 2º y 3er ingresos. Recuerda cumplir con los requisitos de apuesta. Por ejemplo, deberás apostar el bono un total de 7 veces y a cuotas de 1.90 o superiores. Además, dispondrás de 14 días para su activación y liberación, que solo se podrá completar si se depositan $5.000 CLP o más.

¿Cómo retirar tus ganancias en Estelarbet Chile?

Los medios aceptados por el operador son los siguientes: Tarjetas bancarias Visa y Mastercard, criptomonedas, Webpay, Red compra, Mercado pago, Sencillito, Caja vecina, Banco de Chile, Banco Estado, Bci y Santander.

Betano

Seguimos con las mejores casas de apuestas deportivas online de Chile con un nombre incontestable en estas lides: betsson Chile. ¿Y por qué incontestable? Porque, junto a nombres como bet365 Chile, es de las mejores opciones, sobre todo si buscas apuestas especiales con hándicap, así como pronósticos a largo plazo a todo tipo de deportes.

Asimismo, sigue la estela de sus competidores más avezados al incluir opciones como el CASH OUT, así como la posibilidad de crear apuestas o apostar en vivo. Por otro lado, Betano ofrece una promoción que no se ve en todas las plataformas de apuestas deportivas en línea: las supercuotas. De esta forma, podrás impulsar tu bank rápidamente.

Respecto a la Betano app, es de las mejores que vas a encontrar, con una optimización para Android sencillamente espectacular. En iOS también funciona magníficamente, pero no tan fluido como en el sistema operativo generado por Google. Pero es que tampoco necesitas descargar la aplicación, ya que la versión móvil Betano es también buena y da acceso igualmente al gran bono de bienvenida Betano Chile.

Bono de bienvenida Betano Chile

En el caso de este operador que se sitúa claramente entre las mejores casas de apuestas Chile 2023, el proceso de cómo unirse es sencillo, pero también el de obtener el bono de bienvenida del 100 % extra hasta $200.000 CLP adicionales. Porque solo tienes que hacer lo siguiente:

Completar el proceso de registro betsson con los pasos que incluimos en el apartado de cómo unirse a un sitio de apuestas de Chile en marzo de 2023. Hacer un depósito de, mínimo, $5.000 CLP que no sea a través de Skrill o Neteller. Apostar el montante de la bonificación a cuotas de 1.65 o superiores. Jugar el total del bono Betano Chile 5 veces o más. No solicitar una retirada antes de liberar el bono. Cumplir con los requisitos de activación y liberación Betano bono Chile en un plazo máximo de 90 días.

¿Cómo retirar tus ganancias en Betano Chile?

Los medios disponibles para transferir fondos a tu cuenta son: Tarjetas Visa y Mastercard, transferencia bancaria, Neteller y Skrill.

El retiro mínimo es de 15.000 CLP.

KTO

Esta completa casa de apuestas deportivas online opera en Chile gracias a la licencia de Curaçao con la que puede ofrecer sus servicios internacionalmente. Esto le otorga seguridad, a lo que se suma el apartado de apuestas e-Sports que es sencillamente espectacular, ya que ofrece un servicio de streaming supercompleto con el que podrás apostar en vivo a los mejores títulos.

Como otras de las mejores casas de apuestas deportivas de Chile, KTO también destaca por la cantidad de deportes que ofrece para apostar. Es verdad que es ligeramente inferior al de otras alternativas, pero incluye más de 30 categorías entre las que elegir, todas ellas con muchos mercados vinculados a la herramienta Cash Out que te permitirá reducir pérdidas o asegurar ganancias.

Además, dispone de otras funciones interesantes, como la herramienta Bet Builder o Crear Apuestas. Ya hemos hablado de esta opción anteriormente, por lo que, si has estado atento, sabrás que se trata de una herramienta que permite combinar selecciones del mismo evento. Y puedes hacer esto y otras muchas cosas a través de computadora o mediante la versión móvil KTO, ¡tú eliges!

¿Y qué pasa con el bono de bienvenida?

Bono de bienvenida KTO Chile

No es el mejor si lo comparamos con el que ofrecen otras casas de apuestas, pero es bueno. En el caso de KTO Chile, su bono de bienvenida te permite hacer una apuestas sin riesgo de $25.000 CLP. El funcionamiento de esta promoción para nuevos clientes es bien sencillo:

Tras ingresar, haz una apuesta al mercado que desees. Si no resulta ganadora, el operador te devolverá lo invertido a modo de apuesta gratuita. Esta apuesta gratuita es hasta un máximo de $25.000 CLP y está disponible una sola vez por cliente, núcleo familiar o IP. Ten en cuenta que solo se te recompensará con esta KTO freebet si tu apuesta es perdedora. En caso contrario, no podrás acceder a ella. Dispones de 7 días para utilizarla o se eliminará de tu cuenta. Además, la apuesta gratis debes jugártela a cuotas de 1.70 o superiores.

betsson

De origen sueco, betsson opera en muchísimos países, como España o Perú. Obviamente, también lo hace en Chile. Es más, betsson patrocina la Liga Chilena de Fútbol. En betsson Chile, por tanto, encontrarás muy buenas cuotas e infinidad de mercados a la liga del país, pero también a otras competiciones futbolísticas de renombre, como la Liga MX, LaLIga Santander o la Premier League.

betsson Chile también recoge otras muchas opciones de apuestas deportivas, con un abanico de posibilidades que supera el medio centenar de opciones. A ello se le suman herramientas ya míticas como las siguientes:

Cash Out.

Bet Builder.

betsson TV.

A nivel de mercados, es otra plataforma magnífica para los amantes de las apuestas con hándicap, ya sea en fútbol, tenis, baloncesto u otros deportes menos populares. Pero también lo es para aquellos que buscan buenas apuestas e-Sports, ya que sus cuotas son excelentes y la cantidad de títulos que abarca es máxima, con juegos superpopulares, como, por ejemplo, CS:GO o Call of Duty.

Por último, no podemos olvidarnos de su gran casino betsson Chile, así como de su bono de bienvenida para deportes.

Bono de bienvenida betsson Chile

El montante es más que generoso, ya que ofrece hasta $100.000 CLP. Para poder doblar tu primer depósito, regístrate, ingresa y cumple con los requisitos de apuesta:

Bono de bienvenida betsson Chile solo disponible para mayores de edad. Dispones de 30 días para reclamar el bono tras haber abierto una cuenta betsson Chile. Para optar al bono de bienvenida betsson Chile tras registro deberás depositar con VISA, MasterCard o WebPay. El rollover es de x8 y a cuotas de 1.80 o superiores. Las apuestas cerradas con la herramienta Cash Out quedan excluidas de los requisitos de apuesta.

¿Cómo retirar tus ganancias en betsson Chile?

Los medios de retirada disponibles en el operador de casino online y apuestas deportivas son: MasterCard, Visa, Neteller, Skrill, PayPal y transferencia bancaria (taú, Santander, Bci, Banco Chile, Banco Estado, ScotiaBank, BBVA, etc.)

El monto mínimo de retirada de fondos de Betsson Chile es de 35.000 pesos chilenos.

Rojabet

Vamos terminando con estas semblanzas de las mejores casas de apuestas deportivas de Chile con Rojabet. El proceso de cómo unirse a Rojabet es muy fácil y, además, te reciben por todo lo alto:

Más de 30 disciplinas deportivas.

Magnífica sección de apuestas en vivo donde la liga chilena cobra especial importancia.

Cuotas superaltas para apuestas e-Sports.

Herramienta Cash Out.

¡Una de las mejores aplicaciones móviles de la industria de los juegos de azar en línea!

Mención aparte merece el servicio de atención al cliente Rojabet Chile, ya que incluye un chat en vivo espectacular. Con él, puedes solucionar cualquier contratiempo en cuestión de minutos, ya que está gestionado por un equipo de profesionales diligente. Así que, si tienes, por ejemplo, problemas con el bono de bienvenida Rojabet Chile, no dudes en solicitar asistencia.

Bono de bienvenida Rojabet Chile

Sigue la estela de otras alternativas del sector. Sin embargo, hay un pequeño acicate, y es que, además del bono de bienvenida Rojabet Chile por registro y depósito de $190.000 CLP adicionales, se te ofrece un 50% con tu 2º depósito de $45.000 CLP. Solo tienes que proceder del siguiente modo:

Regístrate en Rojabet Chile al acceder a la plataforma a través de uno de nuestros enlaces directos. Haz un primer depósito válido y activa el bono a través de “Mi cuenta - Bonos”. Tendrás que gastar primero el depósito inicial a cuotas de 2.00 o superiores. Puedes hacerlo en una o varias apuestas. Cuando hayas completado estos tres pasos, Rojabet Chile activará el bono de bienvenida. Recuerda que debes hacer un depósito de, al menos, $2.500 CLP. Dispones de 30 días para cumplir con el rollover x6.

¿Cómo retirar tus ganancias de Rojabet Chile?

El operador ofrece varias opciones para que puedas transferir tus fondos a través de Santander, Banco Estado, Banco de Chile, Tbank, Bci, y Banco Falabella.

Cualquiera de ellos toma un tiempo de procesamiento similar, alrededor de 3 días hábiles, por lo que no tendrás que esperar demasiado para disfrutar de tus pesos.

Eso sí, recuerda que el monto de retiro mínimo es de $20.000 CLP por día y el máximo es de $1.350.000 CLP. Además, Rojabet establece que el nombre del titular de la cuenta bancaria y el usuario de la plataforma de apuestas deben coincidir.

LeoVegas

Esta plataforma opera también en Europa con gran éxito. Fundada en 2011, llegó a Chile en 2019 y aunque está enfocada principalmente a juegos de casino, actualmente ofrece igualmente apuestas deportivas. Eso sí, es muy mejorable en comparación con el resto de alternativas. Pero va poco a poco creciendo, pues, a día de hoy, ya incluye más de 30 disciplinas deportivas a las que apostar.

Por lo demás, incluye muchas funciones adicionales:

Bet Builder.

Gran cantidad de apuestas a deportes minoritarios, como ajedrez o ciclismo, así como a grandes eventos (torneos ATP y WTA o UEFA Champions League).

Aplicación móvil Android e iOS impresionante.

Magnífico bono de bienvenida LeoVegas.

Regulada por la Autoridad del Juego de Malta.

Bono de bienvenida LeoVegas Chile

El último bono de la lista es este bono de bienvenida LeoVegas Chile del 100 % extra hasta $10.000 CLP. Sí, es una cantidad baja, pero a caballo regalado… Ten en cuenta, eso sí, las condiciones:

14 días para activar el bono.

Debes apostar la bonificación a cuotas de 1.90 o superiores.

Si no depositas, mínimo, $7.500 CLP, no podrás activar el bono de bienvenida LeoVegas Chile.

El bono de bienvenida LeoVegas Chile deberá apostarse en los 7 días siguientes a su activación, en mercados de apuestas en vivo y a través de la aplicación móvil.

Las ganancias obtenidas con el bono presentan un rollover de x5 antes de poder retirarse.

¿Cómo retirar tus ganancias de LeoVegas?

Estos son los medios de pago que la bookie nos ofrece para retirar fondos: Visa, MasterCard, Transferencia bancaria, Astropay, Neteller, Muchbetter y Ecopayz.

La cantidad de retiro mínimo que el operador tiene establecida es de 15.000 pesos chilenos.

Cómo unirse a un sitio de apuestas de Chile en marzo de 2023

Después de presentarte las mejores casas de apuestas deportivas online de Chile, es hora de explicarte el proceso de cómo unirse a un sitio de apuestas de Chile 2023.

Casi todos los registros en casas de apuestas en línea son iguales, así que no tendrás problema para completar el proceso si sigues estos pasos:

A través de nuestros enlaces directos, accede a la casa de apuestas que más te guste para que cargue la página principal.

Inicia el proceso de registro al pulsar sobre la opción ABRIR CUENTA o REGISTRO. Esta suele estar situada en la parte superior derecha de la pantalla.

Se abrirá un formulario de registro que deberás completar. En función de la plataforma elegida, variará la información solicitada, pero suele haber puntos en común (nombre, dirección, teléfono…).

En caso de que haya una casilla en el formulario de registro para un código promocional, introdúcelo para activar el bono de bienvenida.

No olvides que para completar el proceso de cómo unirse a un sitio de apuestas en Chile es imprescindible aceptar los términos y condiciones. Recomendamos leerlos, ya que se incluyen reglas de apuestas importantes para tu futuro como jugador.

Cuando hayas terminado el proceso de registro, puedes configurar tu cuenta (variar el formato de las cuotas, establecer límites de depósito, etcétera.).

Para activar el bono de bienvenida o simplemente empezar a jugar en el operador, deberás hacer un depósito válido. No todas las plataformas incluyen los mismos métodos de pago. Tenlo en cuenta.

Para obtener el bono de bienvenida, tienes que cumplir con los requisitos de apuesta. Repásalos para no desaprovechar cada oferta.

Por último, recuerda que debes completar el proceso de verificación de identidad para poder acceder a todas las ventajas de la plataforma de apuestas. Esto es imprescindible también para poder retirar las ganancias que generes.

Qué debes tener en cuenta antes de unirte a un sitio de apuestas de Chile

Pues los mismos criterios que seguimos nosotros para elegir las mejores casas de apuestas deportivas de Chile. Ten en cuenta estos consejos antes de completar el proceso de cómo unirse a un sitio de apuestas de Chile:

Licencia

Ya sea internacional o emitida por el propio país, una casa de apuestas de calidad siempre está regulada por algún organismo encargado de este tipo de asuntos. En España es la DGOJ (Dirección General de Ordenación del Juego). En Chile, todavía se permiten operadores con licencia de Curaçao, Gibraltar o Malta, entre otros países (buen ejemplo de ello es KTO Chile). Recuerda: si no está regulado en algún sitio, ¡huye!

Reputación

Puede parecer un tema baladí, pero en absoluto. A veces hay buenas opciones que empiezan, claro, pero es mejor decantarse por lo bueno ya conocido. Para ello, ten en cuenta la cantidad de años que lleva operando la bookie y consulta opiniones de diferentes usuarios para corroborar que estás eligiendo una opción de calidad. En este sentido, bet365 es una de las mejores opciones, pues su reputación es mundial.

Cuotas

Este punto es indispensable si lo que buscas son ganancias a medio-largo plazo. Las mejores casas de apuestas ofrecen cuotas supercompetitivas. Por ello, al pensar en completar el proceso de cómo unirse a un sitio de apuestas en Chile, analízalas. Eso sí, es imposible garantizarse que un solo operador tendrá siempre la mejor cuota para cada selección deseada. ¿La solución? Diversificar registrándose en varias opciones. ¿Y quién tiene buenas cuotas? 1xbet, bet365 Chile y Rojabet son los líderes.

Bono de bienvenida

Es otro aspecto fundamental. Cualquiera quiere empezar a jugar con un buen extra que le permita disfrutar de la oferta sin demasiado riesgo. En este aspecto, nos gusta mucho el bono de bienvenida de KTO Chile, ya que permite hacer una primera apuesta sin riesgo por valor de $25.000 CLP y, en caso de fallarla, recibir un reembolso. Además, hay operadores que incluyen hasta tres bonos de bienvenida (Estelarbet bono en tus 3 primeros depósitos). Que una casa de apuestas ofrezca este tipo de promociones transmite muy buenas vibraciones, ¡aprovéchalo!

Métodos de pago

Aunque a este respecto las casas de apuestas latinoamericanas todavía tienen que mejorar, hay algunas plataformas que brindan variedad. Los métodos de pago son indispensables para jugar y para activar promociones. Se echa en falta alguna casa de apuestas cripto para Chile que sea de verdadera calidad. A más métodos de pago, mayor fiabilidad y, sobre todo, más versatilidad a la hora de mover ganancias y realizar ingresos. 1xbet Chile y Estelarbet Chile nos gustan mucho en este sentido.

Servicio de atención al cliente

Soporte es indispensable a la hora de valorar si merece o no la pena completar el proceso de cómo unirse a un sitio de apuestas en Chile. Cuidar al cliente es un signo de confianza para con los usuarios y da un aura de seguridad a la plataforma que se valora mucho. En este sentido, Rojabet Chile es la mejor, ya que su chat en vivo es increíble. Otra opción que cuida como pocos a sus clientes es Betano, ¡pero esperamos que nunca tengas que recurrir a soporte!

Función TV

betsson Chile y bet365 Chile son las mejores en este punto. ¿Pero por qué importa tanto? Porque poder apostar en vivo con imágenes en directo ayuda y mucho. Es muy cómodo y te permite analizar los eventos de una manera más honda, no basándote únicamente en estadísticas. Por tanto, a la hora de valorar cómo unirse a un sitio de apuestas en Chile, no olvides comprobar si la casa que te gusta tiene o no una herramienta TV, así como qué eventos retransmite.

Otras consideraciones para elegir las casas de apuestas mejor valoradas en Chile

Además de los criterios que ya hemos comentado arriba, aún existen otros detalles que bien pueden ayudarte a seleccionar los mejores operadores para tus pronósticos. ¿Qué tienen en común las casas de apuestas de primera categoría?

Permiten usar pesos chilenos: seguro que este factor no te coge por sorpresa. Es importante que una plataforma que opera en Chile permita a los usuarios utilizar pesos como moneda de transacción porque esto aumenta la comodidad y la accesibilidad de los jugadores locales.



Poder colocar nuestras apuestas en pesos chilenos significa no incurrir en gastos de conversión de divisa, y ahorraremos tiempo y dinero. Además, al utilizar pesos, podemos entender mejor las cantidades de apuestas y evitamos confusiones en relación con las conversiones de moneda.



En este punto, casi todas las casas de apuestas recogidas en la guía cumplen las expectativas. No obstante, cabe recordar que bet365 no opera con pesos chilenos y 1xbet requiere que los retiros se hagan en euros, dólares americanos, lira turca o rublo ruso.

Ofrecen la opción de Crear Apuesta: la función de Bet Builder, Armar Apuesta o Crear Apuesta, se ha vuelto popular en las casas de apuestas deportivas porque nos posibilitan combinar diferentes selecciones en un mismo evento deportivo. Así, puedes crear apuestas personalizadas y específicas, y elegir los mercados y las cuotas según tus preferencias.



Esta herramienta también te ofrece un mayor control sobre tus predicciones porque te permiten adaptar tus estrategias y evaluar las probabilidades de éxito. Las casas de apuestas que nos gustan en este sentido son bet365 por su versatilidad y Betano.

Ofrecen la opción Cash Out: poder cerrar tu apuesta antes de que se complete el evento es sinónimo de minimizar el riesgo y garantizar ganancias.



Con esta función, la casa de apuestas nos cede un poco el control sobre nuestros pronósticos, lo que nos hace sentir una mayor seguridad. Esto aumenta la satisfacción y mejora la experiencia de juego. Además, al tener la posibilidad de combinar el cierre de apuesta con la función TV, nos da un mayor contexto de la situación y podremos manejar mejor los riesgos de la apuesta.



La mayoría de operadores cuentan con esta opción, pero destacan especialmente betsson y Rojabet por la rapidez del servicio que prestan con el cierre de apuesta anticipado.

Retransmiten en HD: el live streaming en alta definición nos permite ver los eventos deportivos de una forma más inmersiva y emocionante. Con la alta resolución disponible para computadora y aplicación móvil en algunos casos, le damos ese plus de realidad a los partidos. Esto es, sobre todo, importante para los jugadores interesados en las apuestas en vivo.



1xbet es una de las plataformas que más brilla en este aspecto por la calidad de sus retransmisiones y por la enorme cantidad de eventos que cubre.

Cuentan con una app móvil: en la era digital, una aplicación móvil no puede faltar en las casas de apuestas más reputadas. Si bien es cierto que la mayoría de las plataformas webs cuentan con un diseño que se adapta a la pantalla de los dispositivos móviles, la app lo hace todo mucho más fácil. Basta con que tengas una conexión a internet y que hayas descargado la app en tu móvil o tablet para acceder a tus apuestas en cualquier momento.



Algunos operadores ofrecen promociones exclusivas para los usuarios móviles, como Betano. Además, otras ventajas son que puedes recibir notificaciones y puedes usar el chat para hablar con atención al cliente de una forma más cómoda que si lo hicieras en la versión web.

Preguntas frecuentes sobre cómo unirse a un sitio de apuestas en Chile

¿Cuál es la mejor casa de apuestas de Chile?

Es una pregunta muy difícil de responder, ya que hay que tener en cuenta numerosos criterios y, sobre todo, gustos personales. En este contenido hemos incluido las mejores casas de apuestas de Chile. Respecto a cómo unirse a un sitio de apuestas en Chile, nuestra recomendación es que no te quedes con uno solo. Prueba varios y, si tienes una estrategia pensada, regístrate en 2 o 3 opciones que te garanticen siempre las mejores cuotas y un elenco de herramientas amplio con el que trabajar.

¿Cuál es el mejor bono de bienvenida de las casas de apuestas chilenas?

Por cantidad, el bono de bienvenida Estelarbet es el mejor de lejos, ya que ofrece hasta $300.000 CLP. Eso sí, es en tres depósitos. Además, debes tener en cuenta siempre los requisitos de apuesta. Por ejemplo, los bonos de bienvenida Betano Chile y bet365 Chile exigen apuestas para liberar el bono a cuotas de 1.65 y 1.20 o superiores. Esto contrasta, por ejemplo, con el bono 1xbet Chile en el que se obliga al usuario a apostar a combinadas de 3 selecciones que tengan cada una cuota 1.40.

¿Es legal apostar en Chile?

Respuesta corta: sí. Respuesta larga: ahora más que nunca, aunque todavía queda mucho que avanzar. En 2022 se empezó con la regulación de las apuestas en Chile. Sin embargo, todavía no se exige una licencia nacional para operar. Esto hace que, por ejemplo, operadores como bet365 Chile no tengan dominio .cl. De esta forma, no se puede apostar en pesos chilenos en opciones de este tipo. Sin embargo, tranquilo, son completamente legales. Apostar en Chile está permitido por ley.

¿Cuál es la mejor casa de apuestas Chile para apuestas en vivo?

Depende de a lo que quieras apostar. Por ejemplo, si te gustan las apuestas fútbol a la liga chilena, te recomendamos betsson Chile (no en vano, es patrocinador de la liga) o Rojabet Chile. Si lo tuyo, por el contrario, son las apuestas tenis, bet365 Chile o 1xbet Chile son muy buenas, sobre todo si haces apuestas tenis ITF. Por otro lado, en NBA, la mejor opción es bet365 Chile seguida muy de cerca por Estelarbet Chile.

¿Qué requisitos debo cumplir para registrarme en las mejores casas de apuestas Chile?

Para empezar, debes ser mayor de edad, es decir, tener más de 18 años. Además:

Residir en el país.

Disponer de acceso a uno de los métodos de pago incluidos en la plataforma elegida para el registro.

Verificar la identidad para poder retirar sin problema y cumplir con el protocolo KYC.

Buena conexión a internet.

Aceptar los términos y condiciones, así como la política de privacidad.

¿Cuánto tardan en pagar las casas de apuestas de Chile?

Aquí dependemos de dos factores. Para empezar, es posible que te preguntes si tras completar el proceso de registro las apuestas se cobran rápido. Es decir, si una vez determinada una apuesta se refleja rápidamente en tu cuenta de usuario. Generalmente, sí, el pago es inmediato. En algunos casos, sobre todo en apuestas en vivo o en apuestas a largo plazo, pueden tardar hasta una hora en verse reflejadas. Respecto a las retiradas, estas tardan entre 24 y 48 horas en procesarse, así como entre 1 y 5 días en llegar al método de retirada elegido. Una de las mejores casas de apuestas en este aspecto es bet365, que completa casi todas las retiradas en cuestión de horas.