Las 3 mejores apuestas para la fecha 28 del Campeonato Chileno 2024

Audax Italiano vs Huachipato

Unión La Calera vs Unión Española

Universidad Católica vs Universidad de Chile

Nuestros expertos de GOAL Chile te indican cuáles son las tres mejores apuestas para la jornada 28 de la Primera División de Chile.

El Campeonato Chileno está en su recta final y sólo quedan tres jornadas por disputarse. Aún no hay nada decidido, ya que no se sabe qué equipos jugarán en Primera B la próxima temporada, no se sabe quién será el campeón ni menos qué equipos irán a Copa Sudamericana o a Copa Libertadores, salvo Colo Colo y la Universidad de Chile.

Sin embargo, no nos vamos a enfocar en eso actualmente, y nos enfocaremos en las apuestas con mayor valor que podamos encontrar de cara a la jornada 28 de la Primera División del fútbol nacional. Iremos algo más allá y no sólo iremos por los favoritos, sino que buscaremos instancias donde haya evidencia estadística que nos respalde. Sin más preámbulos, estas son las tres mejores apuestas de cara a la 28.° jornada de la Primera División de Chile.

Mejores apuestas Primera División Chile: 28.° jornada

Universidad Católica vs Universidad de Chile: Gol de Zampedri -- 2.80 en Betano

Audax Italiano vs Huachipato: Menos de 2.5 goles -- 1.83 en Betano

Unión La Calera vs Unión Española: Gana Unión La Calera -- 2.72 en Betano

* Todas las cuotas son cortesía de Betano a las 11:30 p.m., hora local de Chile, y pueden estar sujetas a cambios hasta el incio de los partidos.

Fernando Zampedri hará historia en el Clásico Universitario

El “Toro” es el máximo anotador del Campeonato Chileno en esta temporada 2024 con 16 goles en 24 partidos, y todo indica que una vez más se alzará como el máximo romperedes del balompié criollo, hazaña que ya logró en cada una de las cuatro temporadas anteriores. Sin embargo, Zampedri también podría hacer historia con la camiseta del conjunto precordillerano, ya que está a sólo un gol de convertirse en el máximo goleador histórico de Universidad Católica.

Si bien no pudo cumplir ese objetivo contra Colo Colo y luego se perdió el choque contra O’Higgins debido a una suspensión, ahora tendrá una oportunidad de oro de conseguir un ese ansiado gol contra la Universidad de Chile, un rival clásico para los “Cruzados” y ante quien ya marcó en la primera rueda. Un gol de Zampedri podría hundir definitivamente las aspiraciones de título de la “U” en caso de que los azules pierden y Colo Colo logre la victoria contra Palestino.

El delantero argentino suele aparecer en momentos importantes, y no sería descabellado que una vez más logre infringir una herida en las huestes azules, justo en un momento en el que la “U” no puede volver a dejar puntos en el camino.

Duelo apretadísimo en el césped sintético de La Florida

Si uno mira la tabla de posiciones, tanto Audax Italiano como Huachipato se encuentran en una zona compleja. El conjunto “itálico” suma 31 puntos, y si bien aún no se salva del descenso matemáticamente, se ve complejo que vaya a sufrir en demasía debido al alza de rendimiento que ha experimentado desde el regreso de Juan José Ribera al banco de suplentes, ya que ha ganado tres de sus últimos cuatro encuentros de liga.

Por el otro lado, Huachipato viene de caer contra Colo Colo en un partido pendiente, y esa derrota representó su cuarta en los últimos cinco partidos de liga para el elenco que se coronase como campeón en la temporada 2023 del fútbol chileno. De hecho, Huachipato podría caer en zona de descenso si pierde en este choque y Cobreloa suma de a tres unidades, algo impensado hace ocho meses atrás cuando Huachipato se estaba preparando para debutar en la Copa Libertadores.

En estas condiciones, ningún equipo querrá regalarse más de la cuenta, y si bien Huachipato está más necesitado de puntos, no sería lo mejor ir al césped sintético de La Florida a quemar todas las naves en ataque. El cuadro de la “usina” necesita los puntos, pero también necesita solidez defensiva, y eso es algo que no le ha sobrado en el último tiempo.

Así las cosas, y considerando que los últimos cuatro partidos entre estos dos elencos han finalizado con menos de 2.5 goles, esa tendencia podría mantenerse. De hecho, las últimas tres victorias de Audax en esta campaña también han registrado dos o menos goles, dándole aún más fuerza a esa noción en un partido donde ambos necesitan ganar, pero ninguno puede darse el lujo de perder.

La Calera dará otro paso para alejarse del descenso

Finalmente, nos encontramos con Unión La Calera, un elenco que sigue complicado con el descenso, pero que bien podría catalogarse como una de las sorpresas de la campaña en las últimas jornadas. Viene de una derrota por 1-0 en condición de local ante Colo Colo, pero incluso así, ha sido el sexto mejor equipo de la liga si sólo se consideran las últimas cinco fechas. El conjunto “cementero” necesita sumar de a tres para cumplir el objetivo de salvarse del descenso y tendrá bastante presión en este partido, ya que solo está tres puntos por encima de la zona roja.

El cuadro calerano será local ante Unión Española, un elenco que va en alza de la mano de José Luis Sierra y que también está con la motivación a tope, ya que un triunfo y una derrota de Deportes Iquique podría dejar a los hispanos en zona de clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores 2025 con dos fechas por jugarse. Además, Unión tiene la confianza a tope tras ganar sus últimos dos partidos de liga en condición de visitante.

A pesar del alza que ha experimentado Unión Española de la mano de José Luis Sierra, el equipo hispano se regresará a casa con las manos vacías. El buen momento de La Calera, y algunos de los buenos pasajes que evidenció en la derrota contra Colo Colo, serán clave para que el equipo se quede con la victoria en este compromiso.

