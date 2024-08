Barcelona vs Athletic Bilbao

Nuestros expertos de GOAL Chile te traen el mejor análisis FC Barcelona vs Athletic de Bilbao Primera División Española Fecha 2.

Recuerda que con el código de bonus bet365 para Chile puedes obtener un extra con tu primer depósito para apostar en este u otros juegos.

Barcelona y Athletic Club se enfrentan en la jornada 2 de LaLiga, con los culés buscando extender su racha de victorias en casa, mientras los leones intentan romper más de dos décadas sin ganar como visitantes. El pasado fin de semana, el equipo de Hansi Flick consiguió un triunfo en Valencia, mientras que los dirigidos por Ernesto Valverde igualaron en casa frente al Getafe.

Con un Robert Lewandowski en gran forma y una sólida defensa, el Barça confía en su invicto en casa ante el Athletic. Los vascos, por su parte, buscarán sorprender y mejorar tras un empate en su debut liguero. En Goal.com te decimos toda la información relevante sobre este compromiso de LaLiga que promete muchas emociones.

Ambos equipos anotan - Sí - a 1.75 apostando con bet365

Resultado - Barcelona a ganar - a 1.61 apostando con bet365

Más de 2.5 goles - a 1.72 apostando con bet365

Robert Lewandowski anota en cualquier momento - a 2.10 apostando con bet365

Todas las cuotas son cortesía de bet365, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.

Barcelona quiere debutar en casa con un triunfo

El próximo sábado, 24 de agosto, el FC Barcelona recibirá al Athletic Club de Bilbao en el Estadi Olímpic Lluís Companys para disputar la segunda jornada de LaLiga. Este enfrentamiento promete ser uno de los más emocionantes de la jornada, ya que ambos equipos llegan con objetivos claros y la necesidad de sumar puntos en esta temprana fase de la temporada.

El Barcelona, dirigido por Hansi Flick, viene de una victoria ajustada por 2-1 ante el Valencia en la primera jornada, donde Robert Lewandowski brilló con un doblete que le dio los primeros tres puntos al equipo blaugrana. Este triunfo no solo significó un buen inicio para el nuevo técnico alemán, sino que también extendió la racha de victorias del equipo en LaLiga a cinco consecutivas, una estadística que refleja el buen momento que atraviesa el conjunto catalán.

Por otro lado, el Athletic Club de Bilbao llega a este encuentro tras un empate 1-1 en casa contra el Getafe. El equipo dirigido por Ernesto Valverde no pudo aprovechar la localía y dejó escapar dos puntos que podrían ser valiosos a largo plazo. Sin embargo, los leones no bajan los brazos y buscarán dar la sorpresa en territorio catalán, donde históricamente no han tenido buenos resultados. El último triunfo de los vascos en casa del Barcelona data de noviembre de 2001, por lo que romper esa racha sería un gran golpe de autoridad para los rojiblancos.

Uno de los duelos clave en este enfrentamiento será entre Marc-André ter Stegen, el portero del Barcelona, e Iñaki Williams, el delantero de los vascos. El guardameta alemán ha mantenido su portería imbatida en 11 ocasiones en los 15 enfrentamientos ligueros que ha tenido contra los bilbaínos, mientras que el ariete español buscará romper esa racha y convertirse en el héroe de la noche para su equipo..

El Barcelona, a pesar de no jugar en el Camp Nou debido a las obras de remodelación, espera que el Estadio Olímpico de Montjuic sea un fortín donde puedan continuar su racha invicta contra el Athletic Club en casa. Con jugadores como Lewandowski en plena forma y una mezcla de juventud y experiencia en el equipo, los blaugranas tienen todas las herramientas para mantener su buen inicio de temporada.

Por su parte, el Athletic Club sabe que un empate o una victoria en Barcelona podría darles el impulso necesario para encarar el resto de la temporada con mayor confianza. Ernesto Valverde, que no ha logrado ganar en sus 11 visitas ligueras al Camp Nou, buscará romper esa mala racha y llevarse tres puntos vitales de un escenario complicado.

Este partido no solo definirá el rumbo de ambos equipos en esta joven temporada, sino que también será un termómetro para medir las aspiraciones de cada uno en LaLiga. Con dos estilos de juego bien definidos y una rivalidad histórica, el Barcelona vs Athletic Club promete ser un espectáculo lleno de intensidad, emociones y, sobre todo, buen fútbol.