Unión La Calera vs Colo Colo

Nuestros expertos de GOAL Chile analizan las cuotas y probabilidades de que Arturo Vidal marque en el partido Unión La Calera vs Colo Colo

Arturo Vidal será una de las piezas claves de Colo Colo en el último partido pendiente que tiene el “Cacique” en el Campeonato Chileno 2024 cuando se enfrente a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar este miércoles 16 de octubre.

Arturo Vidal ha sido una de las figuras de Colo Colo en la temporada 2024 del fútbol chileno. El “King”, con su estilo irreverente dentro y fuera de la cancha, ha aparecido en momentos claves de la temporada. Su gol ante Alianza Lima en la fase de grupos de la Copa Libertadores fue el mejor ejemplo, pero su empuje y calidad también se han hecho presentes en la remontada que ha tenido Colo Colo en el Campeonato Chileno, donde está ad portas de subirse al liderato en caso de vencer a Unión La Calera este miércoles.

Vidal se perfila como titular para este choque del miércoles, y no sería descabellado pensar que podría ser una de las principales armas ofensivas de un Colo Colo que no contará con Carlos Palacios ni con Javier Correa, por determinación de la ANFP y por problemas físicos, respectivamente. Así las cosas, ¿cuánto paga un gol de Vidal en este partido contra La Calera?

Cuotas gol Arturo Vidal vs Unión La Calera

En caso de que Vidal llegase a marcar en el partido contra La Calera, la cuota es de un atractivo 4.65 según lo que ofrece Coolbet. Esta cuota es la cuarta más alta de Colo Colo, por detrás de Guillermo Paiva, Marcos Bolados y Cristián Zavala, y también por detrás de José David Romero, quien ha sido la principal arma ofensiva de La Calera en las últimas semanas.

Marca Arturo Vidal: 4.65 según Coolbet

Arturo Vidal marca un doblete: 29.50 según Coolbet

Arturo Vidal marca un hat-trick: 210.00 según Coolbet

Gol de Arturo Vidal en el primer tiempo: 9.80 según Coolbet

Gol de Arturo Vidal en el segundo tiempo: 8.10 según Coolbet

¿Cómo llegan Unión La Calera vs Colo Colo a este partido?

No cabe duda de que Colo Colo es el favorito para quedarse con la victoria en este choque. No sólo por el buen momento que atraviesa, sino que además la diferencia en la tabla es notoria. Mientras que el conjunto “albo” está en la pelea por el campeonato, La Calera ha tenido un repunte, pero no ha sido capaz de abandonar la zona de peligro por el descenso.

El elenco “cementero” era el colista de la clasificación hace sólo unas jornadas y parecía que su destino de jugar en la Primera B durante la temporada 2025 del fútbol chileno estaba sentenciado. Sin embargo, ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos (G3, P1) y ha conocido la derrota sólo una vez en los últimos cinco (G3, E1, P1), por lo que debe llegar a este choque con mucha confianza. Su resultado más reciente fue un agónico triunfo por 1-0 contra Everton en condición de visitante.

En tanto, Colo Colo está en una racha de ocho victorias consecutivas en la Primera División y sólo ha sumado de a tres en el contexto de la liga local desde que empató sin goles contra la Universidad de Chile a comienzos de agosto. Esta racha espectacular le ha permitido a Colo Colo descontar la diferencia que tenía con respecto a la “U” en la cima de la tabla, y en caso de ganar aquí, se pondrá como líder exclusivo de la competición cuando sólo quedan algunas jornadas para que finalice el certamen.

Las cuotas de Coolbet no mienten sobre el favoritismo de Colo Colo, como podemos ver a continuación:

Gana Unión La Calera: 6.60 según Coolbet

Empate: 4.00 según Coolbet

Gana Colo Colo: 1.55 según Coolbet

Otras cuotas interesantes del Unión La Calera vs Colo Colo

Si quieres apostar a otras variables que vayan más allá del resultado final o de la posibilidad de que Vidal marque un gol en este partido, hay otras cuotas bastante atractivas. Por ejemplo, que haya más de 2.5 goles en total da una cuota de 2.12, mientras que la posibilidad de que ambos elencos marquen da una cuota de 2.22. En caso de que no haya goles de ambos cuadros, de igual forma la cuota es un atractivo 1.67. Por último, una victoria de Colo Colo al descanso paga 2.15, lo que perfectamente podría darse, tal como pasó en el partido anterior contra Huachipato donde se fue liderando por 1-0.

¿Cuándo juegan Unión La Calera vs Colo Colo?

El partido entre Unión La Calera y Colo Colo se disputará este miércoles 16 de octubre en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, de La Calera, a las 19:00 horas de Chile. Es un partido pendiente que corresponde a la 25.° jornada del Campeonato Chileno.