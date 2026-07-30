Cómo conseguir entradas para el Brighton & Hove Albion vs Aston Villa: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

El Brighton & Hove Albion, que de forma asombrosa ha terminado entre los ocho primeros en tres de las últimas cuatro temporadas, busca empezar con buen pie la campaña 2026/27 de la Premier League, cuando despliegue la alfombra roja, o granate, en el Amex para recibir al Aston Villa el domingo 23 de agosto.

El grupo de Fabian Hürzeler estará deseando vengar la derrota de la pasada temporada ante el Villa. Ambos equipos protagonizaron un emocionante 4-3 en la costa sur, con los visitantes reaccionando después de que las Gaviotas se adelantaran pronto 2-0. La derrota de diciembre también puso fin a la larga racha de imbatibilidad del Brighton en casa.

¿Se avecina otro partido de infarto en el Amex? Puedes estar en la grada para comprobarlo. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Brighton-Aston Villa, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Brighton & Hove Albion vs. Aston Villa de la Premier League?

El Brighton vs. Aston Villa comienza a las 14:00 BST del domingo 23 de agosto de 2026 en el American Express Community Stadium de Brighton.

Premier League - Jornada 1 23 ago 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Cómo comprar entradas para el Brighton & Hove Albion vs. Aston Villa de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales para partidos hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.

Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para socios de pago del club, como por ejemplo Red Memberships, One Hotspur u Official Membership. Los socios se inscriben durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los socios que se hayan quedado fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: Las ventas abiertas al público general no socio son prácticamente inexistentes para los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brighton & Hove Albion vs. Aston Villa de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía enormemente en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior, normalmente sub-18 o sub-21, estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad varían de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros en niveles, por ejemplo, categoría A, B o C. Los grandes duelos contra rivales del top 6 o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y los de la grada baja tienen precios premium, mientras que los de la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Es necesaria la membresía oficial: Para comprar entradas de casa a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para participar en sorteos o intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes durante toda la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, son de las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad. Prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para socios.

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