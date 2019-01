Vinicius acabará siendo un chollo para el Real Madrid

Participó de tres de los cuatro goles ante el Girona. Es el motor actual del equipo blanco. Un triunfo de Solari que deja marcado a Lopetegui,

OPINIÓN

Ni era un invento de la prensa, ni estaba inflado desde el Real Madrid, ni Lopetegui supo manejarlo como debía. En apenas tres meses con Solari, Vinicius se ha cargado de razones para negar los tres grandes prejuicios que venía soportando sobre los hombros desde que aterrizó en la capital española. Su escasa edad y su alto precio invitaban a ser cautos con el brasileño. Sin duda. Eso sí, ahora los más osados tendrán que hacer cola ante el purgatorio para redimirse de sus acusaciones y burlas durante el inicio de temporada, visto el potencial que atesora el madridista. Es un jugador ya hecho. Es un jugador para el Real Madrid. Es un jugador con un brillante porvenir. Innegable.

Es cierto que le falta mejorar en la toma de decisión y que el equipo agradecería algo más de gol por su parte. Sí. Pero no es menos cierto por otra parte que le sobra personalidad, talento, descaro, fútbol y años por delante de maduración. Sin Gareth Bale y sin Asensio, se ha echado al Real Madrid a la espalda con sus escasos 18 años, y en uno de los mejores partidos del año este jueves ante el Girona dio una asistencia, forzó un penalti y participó de otro gol más en un 4-2. Casi nada.

Le preguntaron después a Solari en rueda de prensa que si se imaginaba a día de hoy un Real Madrid sin Vinicius. No contestó. Pero la respuesta la sabe todo el mundo: no. El vértigo, el ímpetu y la verticalidad de la que goza el equipo blanco a día de hoy parte principalmente del brasileño. Es el motor hoy. Lo será en el futuro. Viendo su talento, y conociendo su profesionalidad y compromiso, su fichaje acabará siendo un chollo de mercado con el paso de los años. Seguro.

Suena difícil entender que un entrenador curtido como Lopetegui, tan ducho además con los jugadores jóvenes, fuera incapaz de ver que la cocción de Vinicius estaba mucho más avanzada de lo que él quiso enseñarnos. Peor aún. Pues en Goal ya contamos que el vasco no tenía ningún plan de adaptación ni de integración para con el brasileño. Si lo quiso utilizar como arma arrojadiza contra una directiva que no le trajo más fichajes, al final ha acabado por volverse contra él cual bumerán. Será recordado como el entrenador del Real Madrid que no apostó por Vinicius.