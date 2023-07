bet365 opiniones Argentina - Guía completa

Todo lo que debes saber sobre bet365 en Argentina y nuestras principales opiniones

En este artículo expondremos un bet365 análisis y te comentamos nuestras opiniones buenas y malas sobre la plataforma que ya está pisando fuerte en territorio argentino.

Para facilitarte la lectura, elaboramos una tabla para que tengas un panorama general del bet365 análisis.

Opiniones Nuestra Puntuación Bono de bienvenida Obtené una bonificación con el primer depósito. Ingresá a la página web del operador para más detalles 4 Otras promociones 4 Streaming/Opciones en vivo 4 App móvil 4.5 Métodos de pago 4 Atención al cliente 4 Puntuación promedio 4,08 Registrarse en bet365 Ir a bet365

El código de bonificación código promocional bet365 se puede utilizar durante el proceso de registro, pero no cambia la cantidad de la oferta de ningún modo.

Código bonus bet365

¡Si hay algo que nos gusta a los argentinos es recibir bonos de bienvenida! En eso estamos de acuerdo ¿no? Por lo menos en esas bet365 opiniones podemos coincidir.

La plataforma otorga a los nuevos usuarios la posibilidad de experimentar su casa de apuestas y recibir un retorno sobre el primer depósito para seguir apostando. Si querés beneficiarte con este bono de bienvenida, es necesario que te registres en la plataforma, efectúes el primer depósito y cumplimentes con los requisitos detallados en los términos y condiciones.

El código de bonificación código promocional bet365 se puede utilizar durante el proceso de registro, pero no cambia la cantidad de la oferta de ningún modo.

Sobre bet365

La casa de apuestas bet365 no es nueva, ya que la empresa fue fundada por Denise Coates en el año 2000, cuenta con más de 7000 empleados y opera alrededor del mundo con más de 90 millones de clientes que confían en esta plataforma.

Resaltamos entonces, que una de las principales fortalezas es su gran trayectoria, por lo que esto genera confianza y brinda seguridad. Otro punto a favor en materia de seguridad es que posee el certificado de servidor Web Thawte SSL, es decir, todas las comunicaciones recibidas y enviadas están cifradas.

En la plataforma de apuestas bet365 en Argentina encontramos una estupenda variedad en lo que respecta a los mercados de apuestas deportivos y juegos de casino que pueden ser disfrutados, además de la versión para PC, desde su versión móvil y aplicaciones para iOS y Android.

Nuestra experiencia con bet365

Para que entiendas más sobre nuestro bet365 análisis y opiniones te comentamos que tomamos como referencia nuestra experiencia personal y nos basamos en la calificación de otros usuarios en tiendas como App Store y Play Store.

Por otra parte, las bet365 opiniones de terceros también nos sirvió de parámetro para redactar este artículo, en la mayoría de los casos nos encontramos con reseñas favorables en relación con las cuotas, mercados de apuestas, experiencia de uso de la aplicación y bono de bienvenida, de este último hablaremos en el apartado siguiente.

Bono de bienvenida

La oferta de bienvenida de bet365 en Argentina consiste en un bono disponible para usuarios que se registran por primera vez en la casa de apuestas, este nuevo jugador puede conseguir la devolución de un porcentaje del valor total del primer depósito para efectuar apuestas.

Términos y condiciones del bono de bienvenida

Para obtener los beneficios que otorga el bono de bienvenida de bet365 en Argentina tenés que cumplir con algunos requisitos que son excluyentes, por ejemplo, ser mayor de edad, residir en Argentina y no haber realizado ningún registro anterior en la plataforma. Algunas ofertas sólo están disponibles en la provincia de BA, recomendamos leer los T&C en la página web del operador.

Recordamos que el código de bonificación código promocional bet365 se puede utilizar durante el proceso de registro, pero no cambia la cantidad de la oferta de ningún modo.

Promociones para jugadores registrados

Aquellos jugadores que se encuentran registrados en la plataforma pueden aprovechar de las ofertas y promociones pensadas para ellos. Desde nuestro bet365 análisis creemos que es una buena estrategia para cuidar a esos usuarios registrados. Algunas de las más recurrentes pueden ser:

Garantía por abandono

Consiste en la anulación de una apuesta y la devolución del valor en efectivo si el usuario realiza una apuesta y el jugador se retira por lesión. Esta promoción, generalmente, es aplicable a ciertos deportes y eventos deportivos. Disponible para clientes nuevos y elegibles. Podés visitar la web del operador para conocer más información y verificar los T&C de la oferta.

Bono de combinadas

Esta promoción se trata de la posibilidad de ganar un bono extra de las ganancias si una apuesta tiene éxito, el porcentaje del bono dependerá del número de selecciones y, como toda oferta, tiene un valor máximo. Disponibles para clientes nuevos y elegibles. Podés ingresar a la página web de la casa de apuestas para conocer más detalles y conocer los términos y condiciones de la promoción.

Aumento de apuesta

Este bono está disponible también para clientes nuevos y elegibles. Sólo vigente para los eventos indicados por la plataforma, el jugador puede seleccionar la cuota “aumento de apuesta” para agregar el cupón correspondiente. Visitá el sitio oficial de la casa de apuestas para saber más sobre los términos y condiciones.

Oferta de mercados de apuestas deportivas

Continuando con nuestras bet365 opiniones, llega el momento de hablar de los mercados de apuestas que ofrece esta plataforma. En el gran listado de ofertas podemos encontrar más de 30 deportes disponibles como fútbol, tenis, deportes de invierno, especiales, de motor, podés ver la lista en la web del operador.

Y si hay algo que nos apasiona a los argentinos es el fútbol, bet365 Argentina sabe de eso y, por este motivo, pone a disposición una gran cantidad de eventos y competiciones no sólo de nivel mundial, sino también local.

Por otra parte, la plataforma permite combinar mercados y establecer nuevas apuestas mediante la opción “crear apuestas”, esta función raramente se encuentra disponible en otras casas de apuestas.

Si el fútbol no es lo tuyo, no te preocupes, porque la casa de apuestas también cubre otros eventos de envergadura como los de la NBA, la MLB, Grand Slam, ATP y más. Abrimos un paréntesis por acá para indicar que, por ejemplo, no encontramos tantos mercados de apuestas en los Esports, en este punto, la competencia es más fuerte al tener más ofertas.

Streaming y apuestas en vivo bet365

Desde nuestro bet365 análisis, un servicio que no puede faltar en las mejores casas de apuestas es el streaming porque es algo súper valorado por los usuarios de las diferentes plataformas de apuestas.

Este operador ofrece el servicio de streaming de buena calidad, incluso se puede acceder desde una PC, celular o tablet con buena conexión a internet, no en todas las plataformas de apuestas se puede ver en directo desde diferentes dispositivos.

Los eventos disponibles para transmisión pueden depender de su ubicación, para poder acceder al servicio, los jugadores deben tener una cuenta financiada o haber efectuado una apuesta en las últimas 24 horas antes del evento de interés.

En el botón “en vivo” podés ir siguiendo el evento deportivo que se está desarrollando en tiempo real, además de la transmisión, la pantalla muestra diferentes datos como, por ejemplo, las estadísticas del equipo o del jugador, cronología y más información.

App de bet365

Quisimos realizar un bet365 análisis sobre la aplicación disponible para la casa de apuestas, lo positivo es que fueron desarrolladas apps tanto para el sistema operativo Android como para iOS, su descarga es muy sencilla y tiene una excelente puntuación por parte de los usuarios desde las tiendas App Store y Google Play Store.

La disponibilidad de la descarga de la aplicación de bet365 Argentina dependerá de tu ubicación, podés conocer todos los detalles en la página web del operador. En el caso que puedas descargarla, podés registrarte por este medio y utilizar las mismas funciones que se encuentran en la versión web como realizar tus apuestas deportivas o de casino.

Según las bet365 opiniones de los usuarios, su experiencia con la aplicación es muy buena por la velocidad, pero hay comentarios que indican que es complicado encontrar las estadísticas.

En el siguiente cuadro, te resumimos el bet365 análisis de todos los puntos que consideramos al escribir la reseña:

bet365 Clasificación Velocidad 4/5 Diseño de la app 5/5 Facilidad de uso 3.5/5 Tamaño de descarga 4/5 Seguridad 5/5 Disponible para iOS y Android Sí

Opciones de pago

Las opciones de pago son variadas, se pueden realizar depósitos a través de una amplia disponibilidad de métodos que incluyen monederos electrónicos, cupón de pago, tarjetas de crédito o débito, transferencias bancarias y otros medios que puede consultar a través del sitio oficial del operador porque están sujetos a cambios y actualizaciones.

En líneas generales, según el bet365 análisis realizado, los plazos de las acreditaciones son inmediatas, pero puede haber algunas formas de depósito que tengan cierta demora y, normalmente, no se cobran comisiones por la operación. Insistimos en revisar la página de la casa de apuestas para tener una información actualizada.

Atención al cliente

Otro aspecto para tener en cuenta de las bet365 opiniones es el soporte de atención al cliente, creemos que un buen servicio de atención al cliente es básico para mejorar la experiencia de cualquier usuario.

La casa de apuestas brinda soporte las 24 horas del día, los 7 días a la semana y son varias las vías de comunicación, de todas maneras, muchas de las consultas pueden ser resueltas a través de la sección de preguntas frecuentes.

Para facilitarte la información, elaboramos una tabla con las vías de comunicación, pero esta información está sujeto a cambios, verifique los datos en la web del operador:

bet365 Opciones de servicio al cliente Correo electrónico support-lat@customerservices365.com Números de teléfono gratuitos +441782684659/ 080012365365 Horas de chat en vivo Sí - Disponible 24 horas, los 7 días de la semana Sección de preguntas frecuentes Sí

Conclusión: una de las mejores plataformas de apuestas disponibles en Argentina

Si leíste toda la reseña sobre nuestras bet365 opiniones, ya sabés cuál es nuestra conclusión sobre la casa de apuestas, pero si te dio pereza, te resumo en algunas simples líneas lo que pensamos.

Los mercados de apuestas del operador son bastante completos, tiene diferentes ofertas tanto en el deportivo como en el casino, sumado a que es posible seguir las apuestas deportivas a través del streaming.

La plataforma está disponible en aplicación móvil con las mismas funciones y opciones que la web, algunas ellas son depósito, retiro, realizar apuestas, etc. Pero si no tenés espacio en tu teléfono, la adaptación para móviles también funciona bien, aunque nos seguimos quedando con la aplicación.

Lo que nos gusta Lo que no nos gusta Muchos mercados de apuestas Podrían agregar más formas de contacto con atención al cliente App disponible para iOS y Android Métodos de retiros Disponibilidad de atención al cliente 24/7

Aclaramos que esta es nuestra experiencia y opinión respecto a la casa de apuestas, pero cada usuario es libre de tener un pensamiento que coincida o difiera con lo que estamos opinando.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda en pagar Bet365 Argentina?

Eso está determinado por el método de retiro que elijas, en general, no es mucha la demora, normalmente suele ser entre 1 a 5 días laborales. Los depósitos, en cambio, se acreditan inmediatamente salvo las transferencias que pueden tardar entre 2 a 10 días laborales.

¿Cómo retirar dinero de bet365 en Argentina?

Hay varias formas, podemos nombrar algunas como tarjetas de crédito, débito o transferencia bancaria. Los métodos de retiros pueden sufrir modificaciones por lo que recomendamos visitar la página oficial del operador.

¿Qué tan bueno es apostar en Bet365?

El operador ofrece una excelente variedad en mercados para quienes deseen apostar en las ofertas deportivas o en el casino, por su larga trayectoria, podemos decir que es una plataforma segura y con un buen servicio de atención al cliente.