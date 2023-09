¿Qué es el handicap asiático en apuestas deportivas?

GOAL te cuenta todo lo que debes saber sobre qué es y cómo usar el hándicap asiático en las apuestas deportivas

Los juegos de apuestas deportivas tienen numerosos mercados para elegir, si es la primera vez que estás ingresando a este fascinante mundo, lo más lógico es que no conozcas todos los términos y tengas que recurrir a las explicaciones ¡para eso estamos nosotros!

Si ya entraste a una plataforma para apostar, probablemente viste algunos mercados que te llamaron la atención, en esta circunstancia, te explicaremos qué es el hándicap asiático ya que conociendo cómo funciona el hándicap asiático, podrás conseguir ventajas.

Estar al tanto de los detalles de los tipos de apuestas deportivas te ayudará a entender la lógica de los mercados y optimizar tu experiencia en las apuestas deportivas Argentina.

En este posteo vas a aprender cómo apostar con hándicap asiático y, principalmente, cómo funciona el hándicap asiático, puesto que, dentro de todos los tipos de apuestas deportivas es el que más dolores de cabeza provoca a quienes no comprenden su funcionamiento.

Qué es el hándicap asiático en apuestas deportivas

¿Qué es el hándicap asiático? El término viene del inglés y su significado es “desventaja”, dentro de todos los tipos de apuestas deportivas es el más atractivo por su rentabilidad.

Entonces ¿Cómo funciona el hándicap asiático? La apuesta hándicap consiste en igualar las diferencias entre contrincantes dándole una ventaja al más débil, de esta manera, se mejoran las cuotas y se otorgan más oportunidades de ganancias al apostador.

Una de las características del hándicap asiático es que, dentro de las posibilidades, no está incluido el empate como resultado, es decir, sólo se admite la victoria o la derrota.

¿Por qué es el hándicap asiático? La respuesta es simple, este tipo de apuesta surgió en los mercados de los países asiáticos como una variante del europeo. La principal diferencia entre ambos es que el europeo no elimina la opción de empate.

Para ilustrar, te daremos un ejemplo de cómo funciona el hándicap asiático con un partido de River vs Rosario Central. En ese partido se considera favorito al equipo de los millonarios, por ende, se concede una ventaja de 2 goles a los "Canallas".

Si el cliente selecciona a Rosario Central como ganador y, en el resultado final, River gana 2 a 1, el cliente ganaría ya que con la apuesta hándicap quedaría River 2- Rosario Central 3.

Como dijimos anteriormente, la apuesta hándicap asiático no admite empate, por lo tanto, si el resultado del partido fuese River 2 - Rosario Central 0, la apuesta se anularía porque los dos equipos empatarían (River 2- Rosario Central 2).

Mejores casas de apuestas para hacer hándicap asiático

Ahora que entendés mejor qué es el hándicap asiático, te indicaremos las principales plataformas que tienen este tipo apuestas deportivas Argentina. Aclaramos que el mercado está sujeto a disponibilidad de la casa de apuestas. Estas son, desde nuestra perspectiva, las mejores plataformas presentes en Argentina:

Plataforma Bono de bienvenida Términos y Condiciones Hándicap bet365 El sitio web oficial contiene las ofertas vigentes. Ingresá a la plataforma para conocer las promociones. La bonificación sólo podrá ser reclamada por usuarios que se registren por primera vez en la plataforma de apuestas, sean mayores de edad y se encuentren en CABA o Provincia de Buenos Aires. Los T&C están en el sitio web del bet365. Verificar disponibilidad Codere Conseguí el 100% del primer depósito hasta $10.000 en freebets. Exclusivo para usuarios que realicen su primer registro, mayores de 18 años de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El bono se activa con un ingreso mínimo de $500. El cliente no podrá retirar los montos antes de su liberación. Si se hace un pedido de cobro en el transcurso del periodo de la oferta, el bono será invalidado. Se debe apostar el 100% del valor ingresado con una cuota base de 2,5, en una o varias apuestas simples o combinadas. Vea más Términos y Condiciones en la web de Codere. Sí Betsson Podés obtener el 100% del 1° depósito hasta $10.000 Exclusivo para nuevos usuarios registrados, mayores de edad de CABA y Provincia de Buenos Aires. La oferta se activa con un depósito inicial mínimo de $1000. Se necesita activar la bonificación antes de la apuesta, de no hacerlo, se deberá depositar nuevamente. Bono no válido para apuestas de carreras de caballos, sistema ni cashout. El valor de la bonificación debe jugarse multiplicado por 8 (ocho) y la cuota deberá ser de 1.80 o más. El jugador cuenta con un lapso de 1 mes después de la inscripción para efectuar un ingreso en la cuenta y habilitar el bono. Los T&C completos se encuentran en la web de Betsson. EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA. Sí Betway Apuestas gratis hasta $5000 con el 1° depósito Sólo para nuevos usuarios registrados + 18 años de Ciudad Autónoma. El bono se activa con un depósito mínimo inicial de $500 durante los 7 días sucesivos al registro en la plataforma. El bono se valida haciendo apuestas con una cuota de 1,75 o superior en tipo de apuestas sencillas, en las apuestas de sistema cada selección deberá ser apostada con cuotas de 1,40 o más. El sitio web de Betway posee los T&C completos. Sí

Cómo hacer apuestas en fútbol con hándicap asiático

Continuando con nuestra explicación sobre qué es el hándicap asiático, te comentamos que existen diferentes subgrupos de apuesta hándicap, entonces, es necesario que sepas diferenciarlas para que entiendas cómo apostar con hándicap asiático.

Hándicap asiático entero

Éste es, probablemente, el más fácil de entender porque sólo hay que sumar o restar puntos al resultado final según lo indicado por la casa de apuestas. Se llama así justamente porque al marcador final se le adicionan o sustraen números enteros, es decir, +1,-1, +2,-2 y así sucesivamente.

Anteriormente te pusimos como ejemplo un partido entre River y Rosario Central en el que se le colocaba a Rosario Central +2, entonces, si el cliente elegía a Rosario Central como ganador y, en el marcador, River gana 2 a 1, el usuario ganaría porque con la apuesta hándicap el resultado sería River 2- Rosario Central 3.

Hándicap asiático medio

Este tipo de hándicap es un poquito más complicado de entender porque, como su nombre los dice, al resultado final hay que sumarle o restarle mitades (-2.5, -1.5, -0.5, +0.5, +1.5, +2.5).

Por ejemplo, el usuario apuesta por Boca Junior con un hándicap de -2.5, para ganar la apuesta, los xeneizes deberían meter 3 goles o más porque si hicieran 2 goles, se perdería la apuesta, puesto que, el resultado sería de -0.5 si se restara los -2.5 del hándicap.

Hándicap asiático de medio gol

En este caso, hay que añadirle o quitarle medio gol a un equipo, si este hándicap es positivo estaremos transformando lo que se apuesta en una doble oportunidad porque, por ejemplo, en un encuentro de Boca vs River, donde apostamos por Boca que tiene un hándicap de medio gol de +0.5 ganaremos la apuesta si obtuviera la victoria o el empate.

Hándicap asiático de cuartos

Este tipo es el más complejo, por lo tanto, es recomendable para los más expertos porque se indican con cifras de cuartos (+0,25, -0,25, +0,75, -0,75, etc.), el cliente estaría realizando una apuesta doble porque se divide el monto apostado.

Por ejemplo, si apostamos a Racing con un hándicap -0.25, ganaremos si se consigue la victoria, en el caso de empate, nos reintegrarían la mitad y si sufre una derrota, perderíamos la apuesta.

Hándicap asiático 0.0

Este tipo de apuesta es más práctico porque no adiciona ni quita puntos a ninguno de los dos equipos, por consiguiente, si hubiese empate, la apuesta no sería válida y el dinero de la apuesta se reintegraría.

Ejemplo: en un encuentro de Argentina vs Brasil, apostamos por el equipo de la albiceleste, si consigue la victoria, ganaremos la apuesta, pero si gana la “verde- amarela”, perderemos. Si hubiese empate, se anularía la apuesta.

Hándicap asiático según el signo

En el caso que ya sepas cómo apostar con hándicap asiático, podés usar este tipo de apuesta que son positivas o negativas, en otras palabras, es posible sumar o quitar puntos a alguno de los equipos y eso se considerará en el resultado final para determinar si la apuesta se declara ganadora, perdedora o anulada.

¿En qué otros deportes son comunes las apuestas con hándicap asiático?

Como verás, en todos los ejemplos sobre qué es el hándicap asiático, te mencionamos los relacionados con el fútbol, sin embargo, es posible utilizar esta forma de apuestas en otras disciplinas como en el básquet, el fútbol americano y, en el tenis, para este último, puede ser para la cantidad de juegos totales.

¿Cuándo utilizar el hándicap asiático en apuestas deportivas?

Así como es importante conocer qué es el hándicap asiático y cómo apostar con hándicap asiático, conviene saber cuándo se puede utilizar. Obviamente te aconsejamos que apliques este tipo de apuestas cuando conozcas bien el mercado y quieras aumentar una cuota que sea baja para hacerla más atractiva.

Supongamos que, en un partido de Arabia Saudita vs Argentina, las cuotas son de 4 y 1.95 respectivamente, sumar un hándicap asiático de - 2 a Argentina, logrará que la cuota aumente a la victoria de nuestro seleccionado y, eso, se reflejará en mayores ganancias.

Estrategias y recomendaciones al hacer una apuesta con hándicap asiático

Para este tipo de apuestas es útil algunos consejos para que tengas idea sobre cómo apostar con hándicap asiático. Aquí, van algunos tips que te servirán:

Conocé qué es el hándicap asiático y cómo funciona el hándicap asiático, repasá este artículo las veces que quieras para entender lo que vas a apostar.

Verificá las estadísticas y analizá las posibilidades, cuando tengas claridad sobre la apuesta, recién ahí, aplicá el hándicap asiático en tus juegos.

Observá detenidamente las cuotas, la clave está en ser estratégico, es posible que la cuota sea baja, pero puede llegar a cubrir dos resultados al mismo tiempo.

Conclusiones

La apuesta hándicap está dentro de los tipos de apuestas deportivas que te permiten mejorar las cuotas y, por consiguiente, obtener más ganancias. No obstante, si no tenés mucha experiencia en el juego, te recomendamos que aprendas cómo apostar con hándicap asiático si no querés que el dinero de tu cuenta dure poco.