Te contamos cómo aprovechar el código promocional Betway y obtener hasta $5000 para disfrutar de tus apuestas deportivas

Los argentinos ya podemos sacar provecho del código promocional Betway, la oferta es válida para apuestas deportivas y también hay un código promocional Betway para quienes disfrutan de los juegos de casino. A seguir, te resumimos los bonos disponibles de Betway Argentina:

Oferta de bonificación Betway Argentina Detalles de la promoción Código promocional Betway Apuestas deportivas Obtené apuesta gratis del 100% del primer depósito efectuado hasta $5.000. Obtén el bono Casino Conseguí el valor del 100% del primer depósito efectuado hasta $10.000 Obtén el bono

Cómo usar el Código de Betway

Para comenzar a utilizar el código promocional Betway vas a necesitar seguir las indicaciones que te comentamos en esta sección:

Ingresá a la página web Betway y buscá en el borde superior derecho el botón “Regístrate”. Completá con tus datos de información personal como nombre, apellido, número de DNI, estado civil, etc. Configurá tu información de cuenta creando un usuario y contraseña. Rellená el formulario con los datos de contacto para que Betway Argentina pueda localizaste ante cualquier inconveniente. Insertá el código promocional Betway. Aceptá el bono que deseas recibir, no te olvides de leer los términos y condiciones.

¿Cómo obtener el bono de Betway?

Como te comentamos anteriormente, para obtener el código promocional Betway Argentina es necesario, además de realizar el registro en la plataforma, leer atentamente los términos y condiciones para liberar el bono de bienvenida.

Términos y condiciones principales de la oferta de bienvenida de Betway

Estos son los diferentes requisitos que debés cumplir para acceder al bono de bienvenida Betway:

El bono de Bienvenida de Betway Argentina consiste en una apuesta gratis de un valor de 100% del primer depósito efectuado hasta $5000.

Para activar el código promocional Betway debes realizar una apuesta por el monto total del primer depósito hasta $5000 . Las apuestas se realizan con las cuotas siguientes:

. Las apuestas se realizan con las cuotas siguientes: Apuestas simples: tienen que ser apostadas con cuotas de 1.75 (3/4) o más.

Apuestas Each-way: la parte “colocado” tiene que ser apostado con cuotas de 1.40 (2/5) o superiores

Apuestas de Sistema: cada selección tiene que ser apostada con cuotas de 1.40 (2/5) o más.

El bono de bienvenida es válido únicamente para cuentas registradas en la Ciudad de Buenos Aires .

. No pueden participar los clientes que ya posean cuenta en Betway, esto incluye a los usuarios que previamente tenían una cuenta de Betway Sports/.com.ar

Para activar el bono es necesario realizar un depósito mínimo de $500 o más con tarjeta en Betway en el período de 7 días siguientes al realizar el registro de la cuenta en deportes.

Otros bonos y promociones de Betway

Betway Argentina cuenta con un código promocional Betway para otras ofertas de bienvenida que detallamos a continuación:

Bono Flexible

Esta promoción de Betway Argentina otorga la flexibilidad de retirar el saldo de tu cuenta de dinero real cuando quieras.

El código promocional Betway dependerá del tipo de bono ya que pueden ser:

- Bonos igualados en %: esta promoción otorga un porcentaje adicional en bonos, sobre los depósitos realizados. No posee requisitos de apuesta mínima.

- Créditos gratis: suelen ser promociones esporádicas en donde se agregan saldos de bonos, en este caso, sí debe haber un mínimo en la apuesta.

- Tiradas gratis: esta promoción no necesita depósito, Betway Argentina te brinda tiradas gratis durante el juego de tragamonedas. Para conseguirlo, tenés que ingresar al juego y elegir “Utilizar las tiradas gratis ahora”, “Utilizarlas más tarde” o, en el caso de no querer, “No quiero las tiradas gratis”

- Tiradas de bono: es similar a las tiradas gratis, pero para utilizarlo requieren un depósito mínimo en el tragamonedas.

- Apuestas gratis: en ocasiones también llamadas Freebets, se pueden utilizar para apostar en algún deporte, las ganancias entran a la cuenta descontando el valor inicial de las apuestas gratuitas y es posible retirarlas sin que sea requisito realizar una apuesta mínima.

Bono de Bienvenida en Casino

Betway Argentina también posee para los clientes nuevos un bono de bienvenida al casino, con el primer depósito es posible obtener el 100% hasta $10000.

Al registrar la cuenta es necesario marcar el casillero de “Deseo recibir el bono de bienvenida y aceptar los Términos y Condiciones”

Tendrás hasta 7 días desde el registro de la cuenta para realizar el primer depósito.

El depósito mínimo que se debe efectuar es de $500.

Esta promoción únicamente es válida para el cliente que registra la cuenta y deposita utilizando como método de pago una tarjeta de crédito o PayPal.

Deportes y juegos disponibles en Betway Argentina

En la plataforma de Betway, podés encontrar 3 opciones: deportes, casinos y Esports. En la sección de deportes hay una gran variedad de mercados y se puede apostar en algunas disciplinas deportivas como el clásico fútbol, tenis, caballos, vóley, sólo por mencionar algunas ya que existen muchas más disponibles.

Si vamos a la sección casino, vemos que hay juegos como ruletas, tragamonedas, blackjack, juegos de mesa, dentro de los más populares, pero nos quedamos cortos mencionado sólo esos porque hay un montón más para nombrar.

Y siendo patrocinador de Ninjas in Pyjamas, uno de los equipos profesionales de Counter-Strike, no podía faltar la posibilidad de disfrutar de los Esports, algunos de los destacados son League of Legends y Dota 2.

Variedad de mercados en apuestas deportivas Betway

Como destacamos en el apartado anterior, Betway Argentina ofrece una gran variedad en los mercados de apuestas de deportes tradicionales y aquellos que no son tan populares, también hay diferentes opciones en el casino y los Esports. Para que no te pierdas de lo mejor de los deportes, la plataforma tiene una sección de vínculos rápidos que te muestra lo más destacado de las ligas, Copas y NBA.

Métodos de pago de Betway Argentina

Al igual que las mejores casas de apuestas presentes en el mercado, Betway Argentina tiene varias formas de pago como en el resto de América Latina, algunas de ellas son:

Tarjeta de crédito como Visa y Mastercard

Transferencia bancaria

PayPal

Monederos electrónicos

Antes de realizar un depósito, verificá cuál es el método más conveniente ya que algunos bonos se activan con determinadas formas de pago, por ejemplo, el bono de bienvenida del casino que ofrece Betway Argentina sólo está disponible para quienes utilicen un depósito con tarjeta de crédito o PayPal.

Aplicación móvil Betway

Para mejorar tu experiencia como usuario de Betway Argentina, la plataforma cuenta con la opción de descarga en Play Store, esperemos que pronto esté disponible para aquellos clientes que utilizan el sistema operativo iOS.

Ventajas y desventajas del Código Promocional Betway Argentina

Hasta aquí, hemos detallado las condiciones del bono de bienvenida que ofrece Betway Argentina y te presentamos una comparación con las demás promociones disponibles en el mercado argentino, pero veamos las ventajas y desventajas del código promocional Betway.

Ventajas de Betway Desventajas de Betway Cuotas entre las mejores disponibles. Hay otros bonos superiores en el mercado. Ofrece otros bonos de bienvenida además del deportivo. Podrían ofrecer mejores ofertas para los jugadores que ya están registrados. Procedimiento simple para reclamar el bono. En los términos y condiciones no está claro si el depósito mínimo debe ser $300 o $500

Queremos aclarar que para poder realizar este cuadro con los puntos a favor y en contra del código promocional Betway Argentina tuvimos en cuenta algunos puntos que puede coincidir o no con su opinión, entre ellas verificamos:

Seguridad : creemos que una casa de apuestas confiable, segura, legal y con licencia es lo principal para tener en cuenta.

: creemos que una casa de apuestas confiable, segura, legal y con licencia es lo principal para tener en cuenta. Bonos de bienvenida y ofertas: verificamos que los bonos y promociones ofrecidos sean verdaderos.

verificamos que los bonos y promociones ofrecidos sean verdaderos. Amplitud en mercados deportivos y cuotas: corroboramos los mercados relacionados a los deportes y si existe variedad.

corroboramos los mercados relacionados a los deportes y si existe variedad. Métodos de pago y atención al cliente: las casas de apuestas más confiables aceptan diversos métodos de pago y también cuentan con diferentes formas de contacto como, por ejemplo, el servicio de chat en vivo, correo electrónico, etc.

Preguntas Frecuentes sobre el Código de registro Betway

¿Cómo funciona el bono de bienvenida de Betway?

Con el bono de bienvenida de Betway Argentina, podés obtener apuestas gratis del 100% con el primer depósito efectuado hasta $5000, al realizar tu primer registro en la plataforma, tenés que aceptar el bono ofrecido para luego realizar un depósito mínimo que te permita activarlo sin inconvenientes. Recordá que el bono de bienvenida es válido únicamente para cuentas registradas en la Ciudad de Buenos Aires.

¿Puedo ver y usar mi código promocional Betway Argentina desde el celular?

Sí, tanto en la App si contas con el sistema operativo iOS como en su versión móvil es posible visualizar el código promocional Betway Argentina y gestionarlo desde el teléfono celular.

¿Obtengo un bono de bienvenida por usar o por descargar la app?

Los bonos de bienvenida son promociones que sólo pueden reclamar los nuevos usuarios de Betway Argentina, si ya estas registrado en la plataforma de apuestas y sólo usas o descargas la app no te van a dar un bono extra.

Cambié de opinión, y quiero cambiar mi tipo de bono de bienvenida ¿Qué hago?

Bueno, esto es algo muy común, a veces cambiamos de opinión y queremos cambiar de opción, en ese caso, te tenés que contactar con el servicio de atención al cliente para que te brinde una solución positiva.

¿Para qué plataformas está disponible la app?

La aplicación móvil de Betway Argentina sólo puede ser utilizada por teléfonos que usan el sistema operativo iOS, por lo tanto, su descarga sólo se encuentra disponible en App Store, seguramente la app estará lista para usar en poco tiempo en los teléfonos que utilizan Android.