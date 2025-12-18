Villarreal vs. FC Barcelona, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Villarreal recibe a FC Barcelona este domingo 21 de diciembre a las 16:15 horas en el estadio de la Cerámica, por la jornada 17 de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Villarreal vs. FC Barcelona de LaLiga 2025-26

El Submarino Amarillo llega al compromiso después de ver aplazado su juego frente al Levante en la fecha 16, esto debido a la alerta roja causada por las fuertes lluvias. El equipo dirigido por Marcelino García Toral es tercero en la clasificación con 35 puntos, puesto en el que busca terminar antes del parón invernal.

Por su parte, los Culés vencieron por 2-0 a Osasuna en su más reciente partido de liga, con un doblete de Raphinha. El cuadro a cargo de Hansi Flick es líder en la tabla con 43 unidades, cuatro por encima del Real Madrid.

Cómo ver Villarreal vs FC Barcelona, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Hora de inicio de Villarreal vs FC Barcelona

Primera División - Primera División Estadio de la Ceramica

El partido se disputa este domingo 21 de diciembre a las 16:15 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de la Cerámica.

México:09:15 horas

Argentina: 12:15 horas

12:15 horas Estados Unidos:10:15 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Villarreal

El Submarino Amarillo sufrió una dura derrota a mitad de semana en los dieciseisavos de final, donde cayó por 1-2 a manos de Racing de Santander, el líder de LaLiga Hypermotion. Ayoze Pérez marcó el único tanto del Villarreal.

Marcelino García Toral lamentó la eliminación en conferencia de prensa.

“Es un golpe duro. Hoy sí que te dejan fuera de una competición en la que quedaban cinco partidos para jugar una final. Es difícil, pero tenemos que levantarnos porque dentro de cuatro días tenemos otro partido”, expresó.

"Cuando llegamos aquí hace dos años el Villarreal tenía 12 puntos en 13 jornadas. Ahora tenemos 35 de 45. En Champions, si no podíamos conseguir lo que queríamos, debemos exigirnos más. En Copa nos hemos quedado fuera y asumo toda la responsabilidad. Hoy estuvimos todo el encuentro dominando, incluso en el primer tiempo, con varias llegadas, pero sin la precisión necesaria", agregó.

Noticias del FC Barcelona

Por su parte, los Culés dejaron en el camino por 2-0 a Guadalajara en el torneo de copa, con anotaciones de Andreas Christensen y Marcus Rashford, aunque el primer gol cayó hasta el minuto 76.

Hansi Flick entregó sus impresiones de su equipo y de Marc André Ter Stegen en particular en conferencia de prensa.

"Estoy muy contento con la actitud de los futbolistas y la victoria. Estos partidos de Copa son difíciles, pero hemos estado bien. Lo importante es la actitud y la mentalidad que hemos tenido durante todo el encuentro", expresó.

"Marc es el capitán y ha jugado muchos partidos en los 12 años que lleva aquí. Hablamos con el resto de técnicos y le quisimos dar la oportunidad de jugar. Ha vuelto, es solo para este partido y creo que es un buen siguiente paso", explicó.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

