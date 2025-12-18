¿Transferencia de Alexander Isak a Barcelona? Por qué Liverpool podría considerar vender al delantero de £125 millones mientras también se cuestiona el futuro en Anfield del creador de juego de £116 millones, Florian Wirtz

Liverpool ha caído al séptimo lugar en la tabla de la Premier League, lo que ha llevado a Slot a enfrentar sorprendentes rumores de despido. Se ha sugerido que algunas caras conocidas podrían ser objetivo si se realiza un cambio en el banquillo.

Sobre los vínculos con un legendario ex capitán del club, Hamann dijo: “Steven Gerrard ama a Liverpool, si se le pide que intervenga como gerente interino, hay muchas posibilidades de que lo haga. Sabemos cuánto lo aman los fanáticos. Si alguna vez surgiera la situación en la que Liverpool necesita un gerente por unos meses, Stevie no rechazaría la oportunidad. Siento que las cosas están encajando lentamente en Liverpool, así que no creo que suceda, pero estoy bastante seguro de que aprovecharía la oportunidad si se presenta.

“Podría absolutamente impulsar su carrera como entrenador y no hay muchos lugares mejores para estar en el centro de atención que Liverpool. Sería una oportunidad fantástica para Gerrard ayudar a gestionar el club de su ciudad natal. No creo que pueda rechazarla.”

Hamann agregó sobre los informes que afirman que Klopp - quien renunció como entrenador de los Reds en 2024 - podría ser atraído de nuevo a Anfield: “Creo que Jurgen Klopp está feliz en Red Bull. Ha habido cambios en algunos de los clubes que poseen. Pero creo que sería una historia maravillosa si Klopp regresara a Liverpool. No puedo ni comprender cuál sería la reacción si volviera al campo de entrenamiento o a Anfield como entrenador nuevamente. No creo que Klopp dirigiendo a Liverpool suceda nuevamente.”

Slot sigue siendo el encargado por ahora, con Liverpool volviendo a la acción el sábado cuando viaje a Tottenham. Ese viaje se realizará sin Mohamed Salah, ya que la superestrella egipcia - quien volvió a ser favorecido en una victoria sobre Brighton la última vez después de su explosiva crítica contra los Reds - ahora está en el deber de la Copa Africana de Naciones.