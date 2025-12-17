El Barcelona planea conversaciones contractuales con Hansi Flick mientras el club del Camp Nou busca asegurar el futuro a largo plazo del entrenador alemán
La sorpresa navideña
El ambiente en Cataluña este diciembre está a años luz de la incertidumbre y la penumbra financiera que han nublado los inviernos recientes. Bajo la dirección de Flick, el Barcelona no solo ha redescubierto su toque ganador, sino que lo ha hecho con un fútbol de alta intensidad y físicamente dominante que ha sorprendido a La Liga. Con el equipo volando alto en la liga y pareciendo verdaderos contendientes en el escenario europeo, la jerarquía del club ha decidido actuar de manera decisiva para asegurar que el arquitecto de este resurgimiento no se vaya a ninguna parte.
Según un nuevo informe de la publicación alemana Bild, la junta directiva del Barcelona está planeando una gran sorpresa para su entrenador. Aunque las discusiones de contrato suelen reservarse para los meses de verano o las últimas semanas de una campaña, el presidente Laporta y el director deportivo Deco están ansiosos por romper con la tradición. Según se informa, están preparando una oferta concreta para extender la estancia de Flick mucho más allá de su contrato actual, un movimiento diseñado para asegurar al hombre de 60 años como el rostro del proyecto deportivo del club durante años.
- Getty Images Sport
Conversaciones programadas para comenzar con Flick
Según el informe, Laporta y el director deportivo Deco han elaborado una propuesta diseñada para evitar cualquier interés potencial de potencias rivales europeas o federaciones nacionales antes de la Copa del Mundo 2026. La oferta, descrita internamente como una "sorpresa" debido a su momento, es una respuesta directa a la forma imponente del equipo.
Desde que aseguraron el triplete nacional la temporada pasada, el equipo de Flick no ha mostrado signos de resaca. Actualmente están en la cima de La Liga y están en camino de clasificar para el play-off eliminatorio de la Liga de Campeones, aunque un top ocho para garantizar un lugar en los octavos de final sigue siendo posible con dos partidos restantes. Laporta, quien ve a Flick como la piedra angular de su segunda presidencia, estaría interesado en asegurarse de que no haya especulaciones sobre el futuro del entrenador a medida que la temporada entra en su fase crítica.
Construyendo una dinastía en el Camp Nou
El deseo de extender el contrato de Flick trata de más que simplemente recompensar los resultados; se trata de estabilidad. Durante años, el banquillo del Barcelona fue un asiento de volatilidad. En Flick, la directiva cree haber encontrado a una figura capaz de construir una dinastía similar a las permanencias a largo plazo vistas en la Premier League. Se dice que Flick y la directiva están en completa armonía con el club seguro de que Flick es el hombre adecuado para supervisar la integración de la próxima generación de talento de La Masia.
- AFP
La postura de Flick sobre su futuro
Mientras el club está ansioso por acelerar el papeleo, Flick mismo ha preferido históricamente compromisos más cortos para mantener la tensión competitiva. Sin embargo, su adaptación a la vida en Cataluña ha sido impecable. Ha hablado frecuentemente de su "amor" por la ciudad y la pasión única de los que están en el club. Si acepta la oferta, señalaría un compromiso definitivo para convertir a Barcelona en su hogar a largo plazo, poniendo fin efectivamente a cualquier rumor de un futuro regreso a la Bundesliga o al ámbito internacional.
Por ahora, el enfoque sigue en el campo, pero en las oficinas del Camp Nou, la prioridad está clara: asegurarse de que Hansi Flick no se vaya a ninguna parte por mucho tiempo.