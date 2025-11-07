Unión Berlín vs. Bayern Múnich, Bundesliga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Unión Berlín recibe a Bayern Múnich este sábado 8 de noviembre a las 15:30 horas (España) en el estadio An der Alten Försterei, por la décima jornada de la temporada 2025-2026 de la Bundesliga.

Sigue aquí en directo el Unión Berlín vs. Bayern Múnich de la Bundesliga 2025-26

Los Cerrajeros llegan al compromiso después de empatar por marcador de 0-0 frente a Friburgo en la fecha nueve. El equipo dirigido por Steffen Baumgart es décimo en la clasificación con 11 puntos.

Por su parte, los Bávaros vencieron por 3-0 a Bayer Leverkusen en su más reciente partido de liga, con goles de Serge Gnabry y Nicolas Jackson, además de un tanto en propia puerta de Loïc Badé. El cuadro a cargo de Vincent Kompany es líder en la tabla con 27 unidades.

Cómo ver Unión Berlín vs Bayern Múnich, Bundesliga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN Sudamérica Disney+ Premium México Sky Sports Estados Unidos ESPN+ Plus, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 3 y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN+ Plus y Fubo Sports.

Hora de inicio de Unión Berlín vs Bayern Múnich

El partido se disputa este sábado 8 de noviembre a las 15:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio An der Alten Försterei.

México: 08:30 horas

08:30 horas Argentina: 11:30 horas

11:30 horas Estados Unidos:09:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Unión Berlín

Los Cerrajeros avanzaron recientemente a la tercera ronda de la Pokal, mientras que en la liga se encuentran en mal momento con solo un triunfo en los últimos cinco partidos.

Noticias del Bayern Múnich

Los Bávaros buscan su décima victoria consecutiva en la Bundesliga, lo que sería su mejor inicio desde 2015, cuando estaban dirigidos por Pep Guardiola.

Además, el Bayern Múnich viene de un gran triunfo frente a PSG en la Champions League, con lo que mantiene su invicto en el certamen continental.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

