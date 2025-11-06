El Real Madrid está en conversaciones con Dayot Upamecano en un intento de fichar al defensor del Bayern Múnich en una transferencia gratuita
Madrid se mueve temprano para reforzar la defensa
Según se informa, el Madrid ha iniciado conversaciones con Dayot Upamecano sobre una transferencia libre en 2026, siendo el defensor del Bayern el principal objetivo defensivo del club. Según informes de SPORT BILD y Foot Mercato, el jugador de 27 años ha mantenido conversaciones preliminares con funcionarios del Madrid, quienes están ansiosos por aprovechar la incertidumbre actual de su contrato en el Bayern. Aunque los campeones alemanes le han ofrecido una extensión, las negociaciones se han estancado, abriendo la puerta a un posible traslado al Santiago Bernabéu.
Los Blancos han hecho de la reforzada defensiva una prioridad máxima para 2026, con Alaba y Rudiger ingresando ambos en los últimos seis meses de sus contratos. Las lesiones de Eder Militao y Alaba, junto con la edad y la carga de trabajo de Rudiger, han obligado al Madrid a identificar un nuevo líder a largo plazo para la línea defensiva.
- Getty Images
Upamecano se ajusta al plan de próxima generación del Madrid
El perfil de Upamecano coincide perfectamente con el modelo de reclutamiento de Florentino Pérez: un internacional probado con experiencia en la Champions League, disponible sin tarifa de transferencia y familiarizado con muchas de las estrellas francesas de Madrid, incluyendo a Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga y Ferland Mendy.
El central ha experimentado un resurgimiento bajo la dirección de Vincent Kompany en el Bayern, reduciendo los errores de alto perfil que una vez nublaron su reputación. Su combinación de poder físico, pase progresivo y compostura bajo presión lo ha convertido en una pieza clave tanto en la Bundesliga como en Europa esta temporada. Los ojeadores de Madrid han seguido a Upamecano durante más de un año, y sus recientes actuaciones en la Champions League, particularmente su imponente exhibición en la victoria 2-1 del Bayern sobre el Paris Saint-Germain, han convencido a la directiva de que está listo para el siguiente paso.
Mientras que Marc Guehi del Crystal Palace también fue considerado anteriormente en la lista de Madrid, el club ha abandonado la persecución debido a las altas demandas salariales y tarifas de firma del defensor, considerando el acuerdo “prácticamente imposible”. Con Guehi fuera de la mesa, fuentes cercanas al club describen a Upamecano como “el sucesor ideal de Alaba”, con su disciplina táctica y atletismo complementando la estructura defensiva en evolución de Madrid bajo Xabi Alonso.
Bayern presionando por la renovación ante el interés de los rivales
Los bávaros todavía esperan asegurar a Upamecano con un nuevo contrato a largo plazo más allá de 2026, aunque el progreso ha sido lento. El club sigue confiado pero enfrenta competencia de varios equipos importantes, incluidos PSG, Barcelona y Chelsea, todos los cuales están monitoreando la situación de cerca. El PSG, en particular, mantiene interés tanto en Upamecano como en Ibrahima Konate, aunque fuentes en Francia sugieren que Los Blancos ahora lideran la carrera. Konate del Liverpool, quien una vez fue considerado un objetivo alternativo, ha bajado en la lista de prioridades del Madrid mientras se enfocan en un solo fichaje defensivo destacado.
El Bayern es consciente de que si las conversaciones permanecen sin resolver al final de la temporada, el jugador podría abrir discusiones de precontrato con clubes extranjeros, aumentando la presión sobre la directiva para acelerar las negociaciones o arriesgarse a perderlo gratis.
- Getty Images Sport
Qué significa para la reconstrucción defensiva del Madrid
La búsqueda de los Merengues por el defensor francés subraya un cambio estratégico hacia la estabilidad a largo plazo en la defensa. Con Militao sufriendo lesiones consecutivas de ligamento cruzado anterior y los problemas recurrentes de estado físico de Alaba, los gigantes españoles necesitan una presencia confiable y atlética capaz de anclar la línea defensiva durante los próximos cinco años. La posible llegada de Upamecano también les permitiría ir reemplazando gradualmente a los defensores más veteranos mientras mantienen el equilibrio táctico y la profundidad de la plantilla. Representa la mezcla de experiencia y talento en la edad óptima que se alinea con el modelo de plantilla sostenible de Pérez, un enfoque de reclutamiento que ya ha dado resultados en el centro del campo con Camavinga y Federico Valverde.
Por ahora, Die Roten siguen en conversaciones para retener a su hombre, pero el Madrid confía silenciosamente en que si no se materializa una renovación, podrían hacerse con uno de los defensores élite de Europa sin pagar un céntimo en tarifas de transferencia, un movimiento que reflejaría golpes pasados como la llegada de Alaba desde el Allianz Arena en 2021.